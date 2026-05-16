الصومال يعلن الانتقال إلى الديمقراطية المباشرة وتمهيد الطريق لانتخابات "صوت واحد لكل مواطن"

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي يقوم على المشاركة الشعبية المباشرة، مؤكدة التزامها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفق... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، أمس الجمعة، إن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتنفيذ انتخابات مباشرة بنظام "صوت واحد لكل شخص"، بما يضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح، مشيرة إلى أن الصومال دخل مرحلة جديدة نحو ترسيخ النظام الديمقراطي القائم على المشاركة الشعبية المباشرة.وأضاف البيان أن الحكومة تواصل عقد مشاورات دورية مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومختلف فئات المجتمع الصومالي، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم بشأن الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى "بحرية ونزاهة وشفافية" وفقا للدستور والقوانين الوطنية والبرنامج السياسي للحكومة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأشار البيان إلى أن الحكومة أجرت خلال الأيام الماضية لقاءات مع عدد من أعضاء المعارضة، تناولت قضايا متعلقة بالعملية الانتخابية، من بينها حق المواطنين في التصويت والترشح والآراء المطروحة بشأن آليات تنفيذ الانتخابات.وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، وقّع، في مارس/ آذار 2026، على نسخة الدستور الجديد للبلاد، معتبرا أن الخطوة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة ودفع مستقبل الصومال الديمقراطي.وينص الدستور الجديد على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مقابل انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء مع منح البرلمان صلاحية مساءلته وإقالته.كما يحدد الدستور رئاسة البلاد بولايتين كحد أقصى، ويشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون صوماليا بالميلاد، إلى جانب حظر حمل الجنسية المزدوجة أو الزواج من أجنبية بالنسبة لكبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم.ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الصومالي الحالية في 15 مايو/ أيار الجاري، بعدما تولى الرئاسة للمرة الأولى عام 2012، قبل أن يعود إلى المنصب مجددا عام 2022 عقب 5 سنوات خارج السلطة.

