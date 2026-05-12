هل ينزلق الصومال إلى "مربع الفوضى" بعد تجدد الصراع بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة؟

سبوتنيك عربي

يشهد الصومال حالة من الترقب ومخاوف من انزلاق البلاد إلى صراعات جديدة بين الحكومة والمعارضة، قد تجر البلاد إلى مرحلة جديدة من الفوضى التي تهدد كيان الدولة، التي... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T19:32+0000

وكانت المعارضة الصومالية قد اتهمت الحكومة الفيدرالية بعرقلة مظاهرة سابقة في 10 مايو/أيار الجاري، واستخدام قوات الأمن لقمع المتظاهرين، على الرغم من أن تلك المظاهرة قد حصلت على الموافقات الرسمية والمكان المحدد لإقامتها.بدوره، أكد منتدى "الإنقاذ الصومالي" أنه سيواصل ما وصفه بـ"النضال السلمي" ضد التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي وإساءة استخدام السلطة من قبل الحكومة الفيدرالية.ما هي السيناريوهات القادمة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة؟ وما احتمالات انزلاق البلاد إلى مربع الفوضى؟مخاض سياسي عسيربداية، يقول الكاتب والمحلل السياسي الصومالي، عبد الستار عبد الله، إن المؤشرات الحالية لا تشير إلى عودة الصومال إلى مربع الفوضى، بل إلى حراك سياسي يصب في الصالح العام للوصول إلى أرضية مشتركة تضمن السير في طريق الاستقرار مستقبلاً.وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المعارضة تستخدم الاحتجاجات كرافعة لموقفها التفاوضي وممارسة ضغوط على الحكومة نتيجة أزمة الثقة، وأيضاً نتيجة لفشل الحوار الوطني الذي تراه المعارضة مناورة سياسية تفتقر للضمانات المؤسسية والشرعية التوافقية.وتابع عبد الله: "في ذات الوقت، تستخدم الحكومة الحوار كأداة للردع الاحترازي ووسيلة للتفاهم وبحث حلول، وكلاهما يدرك أن الصدام المسلح هو انتحار سياسي مرفوض وطنياً ودولياً".وأكد عبد الله أنه يمكن القول إن ما يشهده الصومال حاليًا هو "مخاض تحول ديمقراطي عسير"، حيث تتزاحم الرؤى حول هوية النظام السياسي، والاتجاه العام يمضي نحو تسوية تضمن الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، مع ترحيل القضايا الخلافية لمرحلة أكثر استقرارًا.المعارضة والحكومةمن جانبه، يقول المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، إن الرئاسة كانت قد دعت في وقت سابق المعارضة إلى حوار حول الأوضاع في البلاد، وذلك في 10 مايو/أيار 2026، لكن الحوار لم يحدث، لأسباب أبرزها أن الرئاسة ليست جادة في هذا الحوار، كما تزعم المعارضة.وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحوار كان يتزامن مع موعد انتخابات المجالس المحلية في مناطق ولاية جنوب غرب الصومال، تمهيدًا لانتخاب رئيس الولاية، الأمر الذي تراه المعارضة مسرحية انتخابية تهدف إلى التمديد الإداري، وبالفعل انعقدت هذه الانتخابات كما كان مقررًا لها.وقال محمد: "على الرغم من أن المظاهرات حق وطني يكفله الدستور والقانون، وسمحت بلدية العاصمة "مقديشو" بانعقاد هذه التظاهرة في المكان المحدد لها، غير أنها لم تنعقد كما هيَّأ لها المنظمون، ربما بسبب مضايقات السلطات الأمنية للراغبين في هذه المظاهرات وعرقلتهم عن وصولهم إلى المكان المحدد، حسب مزاعم قادة المعارضة السياسية".السيناريوهات المحتملةوفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة للأوضاع في البلاد، يقول محمد إن هناك عددًا من السيناريوهات تتمثل في الحالات التالية: أن تتنازل الحكومة الفيدرالية عن خطتها الانتخابية التي تعتبرها المعارضة محاولة لتمديد الحكم الحالي، أو أن تقدم المعارضة اقتراحات حول إصلاح الخطة الحكومية للانتخابات حتى تتكافأ الفرص فيها بين الحكومة والمعارضة وكل من له طموح سياسي، والاحتمال الثالث أن يتدخل المجتمع الدولي للتوسط بين الأطراف السياسية الصومالية وجمعهم على كلمة سواء، مع تقديم ضمانات وتطمينات لكل الأطراف.وحول إمكانية العودة إلى مربع الفوضى والصراع الداخلي، يستبعد محمد العودة إلى المربع الأول "مربع الفوضى"، على الأقل في الوقت الراهن، لكن الأماني وحدها لا تكفي لمنع الانجرار نحوه، بل يتطلب الابتعاد عن هذا المربع مزيداً من التعقل وتقديم التنازلات الكبيرة من أجل الشعب والوطن، وهو ما يقع على عاتق السياسيين، سواء كانوا في الحكومة أو في المعارضة.وكان سياسيون معارضون للحكومة الفيدرالية الصومالية قد عقدوا اجتماعًا مع شيوخ القبائل في مقديشو، في الثلث الأخير من شهر أبريل/نيسان الماضي، لمناقشة الوضع السياسي في البلاد ومستقبل الانتخابات.وركز الاجتماع على ضرورة إجراء مشاورات جادة بشأن التوجه السياسي للبلاد، حيث أعرب شيوخ القبائل عن قلقهم البالغ إزاء العملية الانتخابية المتوقعة، بحسب موقع "الصومال الجديد".وأبلغ شيوخ القبائل السياسيين أن الوقت قد حان لمناقشة القضايا السياسية بصراحة وشفافية، محذرين من انتخابات أحادية الجانب، وشددوا على أن أي خطوة قد تؤدي إلى احتكار طرف واحد للسلطة من شأنها أن تهدد استقرار البلاد ووحدتها.وقال بعض الشيوخ الذين تحدثوا في الاجتماع: "لا يمكن لجهة واحدة أن تستأثر بإدارة شؤون البلاد، وقد أثبت التاريخ أن هذا لم ينجح في الصومال".جاء هذا الاجتماع في وقت يتصاعد فيه الصراع السياسي حول طبيعة الانتخابات التي تشهدها البلاد، مع تزايد الدعوات للحفاظ على وحدة البلاد وتضامنها ونظام حكم قائم على التوافق الاجتماعي، في أعقاب فشل الحوار الرئاسي، الذي اعتبرته المعارضة مناورة سياسية، خاصة أنه جاء في وقت انعقاد الانتخابات المحلية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

أحمد عبد الوهاب

