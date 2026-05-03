اليمن يعلن فشل اعتراض ناقلة نفط مختطفة واقترابها من المياه الصومالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260503/اليمن-يعلن-فشل-اعتراض-ناقلة-نفط-مختطفة-واقترابها-من-المياه-الصومالية-1113075289.html
اليمن يعلن فشل اعتراض ناقلة نفط مختطفة واقترابها من المياه الصومالية
اليمن يعلن فشل اعتراض ناقلة نفط مختطفة واقترابها من المياه الصومالية
سبوتنيك عربي
أبلغت السلطات اليمنية، اليوم الأحد، عن فشل عملية اعتراض ناقلة نفط مختطفة من قبالة السواحل اليمنية، كاشفة عن وقوف قراصنة صوماليين وراء الاختطاف. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T10:47+0000
2026-05-03T10:47+0000
أخبار اليمن الأن
الصومال
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/19/1048205177_0:132:2897:1761_1920x0_80_0_0_b875fe3f9fc4dd2f0f635f42495db098.jpg
وأعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، في بيان، أنه "رغم المبادرة الفورية بالاستجابة وإرسال ثلاث زوارق دورية من عدن (جنوبي اليمن) وشبوة (جنوب شرقي البلاد)، واجهت عمليات اعتراض ناقلة النفط (يوريكا)، تحديات كبيرة نتيجة محدودية قدرات الزوارق، كونها مخصصة للمهام الساحلية قصيرة المدى وغير مهيأة للعمل في أعالي البحار أو لتنفيذ مطاردات لمسافات طويلة، ما حال دون الوصول إلى موقع السفينة في الوقت المناسب".وأردفت أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، واصلت الناقلة التي تحمل حوالي (2800) طن من الديزل إبحارها باتجاه السواحل الشمالية الشرقية الصومالية تحت سيطرة عناصر مسلحة عددهم 9 صوماليين يحملون أسلحة متنوعة، من بينها قذائف (آر بي جي)".وتابعت: "زوارق خفر السواحل لم تتمكن من اللحاق بالناقلة، ما اضطرها للعودة إلى قواعدها في عدن نظراً للقيود العملياتية، وسلامة الأطقم، وظروف البحر".ونوهت بأنه "على الرغم من التنسيق مع الشركاء الدوليين، اقتصر دورهم على المتابعة وتحديد موقع الناقلة دون تدخل مباشر".وذكرت أن "الحادثة تعكس بوضوح حجم التحديات المرتبطة بمحدودية الإمكانات، في ظل اتساع نطاق التهديدات البحرية ما يستدعي تعزيز الدعم الدولي والإقليمي لتمكين خفر السواحل من أداء مهامه بكفاءة في حماية الملاحة الدولية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة".وبيّنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، أن "الحادثة تبرز ضرورة معالجة تعدد الجهات الأمنية والعسكرية في الموانئ وما يسببه من تداخل في الصلاحيات، الأمر الذي يستدعي أهمية توحيد القرار الأمني".ويعاني اليمن للعام الـ 11 توالياً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.150 طنا من الإمدادات الطبية والدوائية لليمن "عالقة" بسبب الحرب على إيران
https://sarabic.ae/20250206/سفينة-حربية-صينية-تحبط-هجوما-للقراصنة-على-سفينة-تجارية-في-خليج-عدن--1097523362.html
https://sarabic.ae/20251205/هجوم-قراصنة-على-سفينة-في-مضيق-باب-المندب-1107844641.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/19/1048205177_0:0:2571:1928_1920x0_80_0_0_836487b176f6dbc06e8c20b6647ee665.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, الصومال, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الصومال, العالم العربي

اليمن يعلن فشل اعتراض ناقلة نفط مختطفة واقترابها من المياه الصومالية

10:47 GMT 03.05.2026
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
تابعنا عبر
أبلغت السلطات اليمنية، اليوم الأحد، عن فشل عملية اعتراض ناقلة نفط مختطفة من قبالة السواحل اليمنية، كاشفة عن وقوف قراصنة صوماليين وراء الاختطاف.
وأعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، في بيان، أنه "رغم المبادرة الفورية بالاستجابة وإرسال ثلاث زوارق دورية من عدن (جنوبي اليمن) وشبوة (جنوب شرقي البلاد)، واجهت عمليات اعتراض ناقلة النفط (يوريكا)، تحديات كبيرة نتيجة محدودية قدرات الزوارق، كونها مخصصة للمهام الساحلية قصيرة المدى وغير مهيأة للعمل في أعالي البحار أو لتنفيذ مطاردات لمسافات طويلة، ما حال دون الوصول إلى موقع السفينة في الوقت المناسب".
وأردفت أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، واصلت الناقلة التي تحمل حوالي (2800) طن من الديزل إبحارها باتجاه السواحل الشمالية الشرقية الصومالية تحت سيطرة عناصر مسلحة عددهم 9 صوماليين يحملون أسلحة متنوعة، من بينها قذائف (آر بي جي)".
وتابعت: "زوارق خفر السواحل لم تتمكن من اللحاق بالناقلة، ما اضطرها للعودة إلى قواعدها في عدن نظراً للقيود العملياتية، وسلامة الأطقم، وظروف البحر".
سفينة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
سفينة حربية صينية تحبط هجوما للقراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن
6 فبراير 2025, 07:32 GMT

وأكدت مصلحة خفر السواحل اليمنية أن الناقلة باتت على وشك دخول المياه الإقليمية الصومالية، منوهة بأن "طاقم الناقلة مكون من 12 بحاراً من الجنسيتين المصرية والهندية.

ونوهت بأنه "على الرغم من التنسيق مع الشركاء الدوليين، اقتصر دورهم على المتابعة وتحديد موقع الناقلة دون تدخل مباشر".
وذكرت أن "الحادثة تعكس بوضوح حجم التحديات المرتبطة بمحدودية الإمكانات، في ظل اتساع نطاق التهديدات البحرية ما يستدعي تعزيز الدعم الدولي والإقليمي لتمكين خفر السواحل من أداء مهامه بكفاءة في حماية الملاحة الدولية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة".
وبيّنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، أن "الحادثة تبرز ضرورة معالجة تعدد الجهات الأمنية والعسكرية في الموانئ وما يسببه من تداخل في الصلاحيات، الأمر الذي يستدعي أهمية توحيد القرار الأمني".
سفينة تجارية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
هجوم قراصنة على سفينة في مضيق باب المندب
5 ديسمبر 2025, 10:01 GMT

وتأتي التطورات غداة إعلان السلطات اليمنية أمس تعرض ناقلة النفط "يوريكا" التي تحمل علم توغو إلى اختطاف قبالة سواحل محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) بعد صعود مسلحين إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية.

ويعاني اليمن للعام الـ 11 توالياً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
150 طنا من الإمدادات الطبية والدوائية لليمن "عالقة" بسبب الحرب على إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала