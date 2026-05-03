اليمن يعلن فشل اعتراض ناقلة نفط مختطفة واقترابها من المياه الصومالية
سبوتنيك عربي
أبلغت السلطات اليمنية، اليوم الأحد، عن فشل عملية اعتراض ناقلة نفط مختطفة من قبالة السواحل اليمنية، كاشفة عن وقوف قراصنة صوماليين وراء الاختطاف. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
150 طنا من الإمدادات الطبية والدوائية لليمن "عالقة" بسبب الحرب على إيران
وأعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، في بيان، أنه "رغم المبادرة الفورية بالاستجابة وإرسال ثلاث زوارق دورية من عدن (جنوبي اليمن) وشبوة (جنوب شرقي البلاد)، واجهت عمليات اعتراض ناقلة النفط (يوريكا)، تحديات كبيرة نتيجة محدودية قدرات الزوارق، كونها مخصصة للمهام الساحلية قصيرة المدى وغير مهيأة للعمل في أعالي البحار أو لتنفيذ مطاردات لمسافات طويلة، ما حال دون الوصول إلى موقع السفينة في الوقت المناسب".
وأردفت أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، واصلت الناقلة التي تحمل حوالي (2800) طن من الديزل إبحارها باتجاه السواحل الشمالية الشرقية الصومالية تحت سيطرة عناصر مسلحة عددهم 9 صوماليين يحملون أسلحة متنوعة، من بينها قذائف (آر بي جي)".
وتابعت: "زوارق خفر السواحل لم تتمكن من اللحاق بالناقلة، ما اضطرها للعودة إلى قواعدها في عدن نظراً للقيود العملياتية، وسلامة الأطقم، وظروف البحر".
وأكدت مصلحة خفر السواحل اليمنية أن الناقلة باتت على وشك دخول المياه الإقليمية الصومالية، منوهة بأن "طاقم الناقلة مكون من 12 بحاراً من الجنسيتين المصرية والهندية.
ونوهت بأنه "على الرغم من التنسيق مع الشركاء الدوليين، اقتصر دورهم على المتابعة وتحديد موقع الناقلة دون تدخل مباشر".
وذكرت أن "الحادثة تعكس بوضوح حجم التحديات المرتبطة بمحدودية الإمكانات، في ظل اتساع نطاق التهديدات البحرية ما يستدعي تعزيز الدعم الدولي والإقليمي لتمكين خفر السواحل من أداء مهامه بكفاءة في حماية الملاحة الدولية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة".
وبيّنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، أن "الحادثة تبرز ضرورة معالجة تعدد الجهات الأمنية والعسكرية في الموانئ وما يسببه من تداخل في الصلاحيات، الأمر الذي يستدعي أهمية توحيد القرار الأمني".
وتأتي التطورات غداة إعلان السلطات اليمنية أمس تعرض ناقلة النفط "يوريكا" التي تحمل علم توغو إلى اختطاف قبالة سواحل محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) بعد صعود مسلحين إليها والسيطرة عليها، ومن ثم التوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية.
ويعاني اليمن للعام الـ 11 توالياً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.