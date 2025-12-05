هجوم قراصنة على سفينة في مضيق باب المندب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/هجوم-قراصنة-على-سفينة-في-مضيق-باب-المندب-1107844641.html
هجوم قراصنة على سفينة في مضيق باب المندب
هجوم قراصنة على سفينة في مضيق باب المندب
هجوم قراصنة على سفينة في مضيق باب المندب
سبوتنيك عربي
أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، اليوم الجمعة، تعرض سفينة شحن تعبر مضيق باب المندب لهجوم نفذه قراصنة مشتبه بهم.
بريطانيا
أخبار العالم الآن
وأفاد المركز بأن الحادث شمل مطاردة السفينة من قبل قوارب صغيرة، مع إطلاق نار باتجاهها، مما دفع إلى تنفيذ إجراءات دفاعية فورية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. وأوضحت الشركة أن السفينة المستهدفة هي ناقلة بضائع، مؤكدة نجاح الإجراءات الأمنية في صد المهاجمين دون إصابات.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد تبنت رسميا، نهاية سبتمبر الماضي، الهجوم على سفينة شحن تجارية، أثناء إبحارها في خليج عدن، مبررة ذلك بانتهاك الشركة المالكة لها قرار الجماعة حظر مرور السفن إلى موانئ إسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: إن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (مينيرفاجراخت) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وشدد العميد سريع، على أن "عمليات القوات المسلحة مستمرة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وأكد "استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن".وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250726/أنصار-الله-تهدد-بإغلاق-مضيق-باب-المندب-ردا-على-استمرار-حرب-إسرائيل-في-قطاع-غزة-1103068139.html
https://sarabic.ae/20250121/السيسي-يتطلع-للتهدئة-في-باب-المندب-بعد-تكبد-بلاده-خسائر-كبيرة-1096995033.html
https://sarabic.ae/20250930/اليمن-أنصار-الله-تتبنى-الهجوم-على-السفينة-مينيرفاجراخت-في-خليج-عدن-1105478634.html
تابعنا عبر
أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، اليوم الجمعة، تعرض سفينة شحن تعبر مضيق باب المندب لهجوم نفذه قراصنة مشتبه بهم.
وأفاد المركز بأن الحادث شمل مطاردة السفينة من قبل قوارب صغيرة، مع إطلاق نار باتجاهها، مما دفع إلى تنفيذ إجراءات دفاعية فورية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
"أنصار الله" تهدد بإغلاق مضيق باب المندب ردا على استمرار حرب إسرائيل في قطاع غزة
26 يوليو, 18:15 GMT

وفي تصريحها، أكدت شركة الأمن الخاصة "ديابلوس جروب" أن السفينة تعرضت لهجمتين منفصلين، مشيرة إلى أن الحراس المسلحين على متنها ردّوا على مصادر النيران بفعالية، وأن جميع أفراد الطاقم في حالة جيدة.

وأوضحت الشركة أن السفينة المستهدفة هي ناقلة بضائع، مؤكدة نجاح الإجراءات الأمنية في صد المهاجمين دون إصابات.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
السيسي يتطلع للتهدئة في باب المندب بعد تكبد بلاده خسائر كبيرة
21 يناير, 09:23 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد تبنت رسميا، نهاية سبتمبر الماضي، الهجوم على سفينة شحن تجارية، أثناء إبحارها في خليج عدن، مبررة ذلك بانتهاك الشركة المالكة لها قرار الجماعة حظر مرور السفن إلى موانئ إسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: إن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (مينيرفاجراخت) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وأضاف أن "عملية الاستهداف تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح، وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرضة للغرق".
وشدد العميد سريع، على أن "عمليات القوات المسلحة مستمرة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وأكد "استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن".
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
"أنصار الله" تتبنى الهجوم على السفينة "مينيرفاجراخت" في خليج عدن
30 سبتمبر, 22:52 GMT
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
