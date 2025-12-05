https://sarabic.ae/20251205/هجوم-قراصنة-على-سفينة-في-مضيق-باب-المندب-1107844641.html

هجوم قراصنة على سفينة في مضيق باب المندب

أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، اليوم الجمعة، تعرض سفينة شحن تعبر مضيق باب المندب لهجوم نفذه قراصنة مشتبه بهم.

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097096358_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_31cc2fcfb0bef73956023fe20999577d.jpg

وأفاد المركز بأن الحادث شمل مطاردة السفينة من قبل قوارب صغيرة، مع إطلاق نار باتجاهها، مما دفع إلى تنفيذ إجراءات دفاعية فورية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. وأوضحت الشركة أن السفينة المستهدفة هي ناقلة بضائع، مؤكدة نجاح الإجراءات الأمنية في صد المهاجمين دون إصابات.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد تبنت رسميا، نهاية سبتمبر الماضي، الهجوم على سفينة شحن تجارية، أثناء إبحارها في خليج عدن، مبررة ذلك بانتهاك الشركة المالكة لها قرار الجماعة حظر مرور السفن إلى موانئ إسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: إن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (مينيرفاجراخت) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وشدد العميد سريع، على أن "عمليات القوات المسلحة مستمرة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وأكد "استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن".وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

