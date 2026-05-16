ترامب يعلن تصفية أبو بلال المينوكي الرجل الثاني في "داعش"
أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القضاء على أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش، في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية، في... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القضاء على أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش، في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية، في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.
وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، اليوم السبت: "الليلة، وبتوجيه مني، نفذت القوات الأمريكية الباسلة والقوات المسلحة النيجيرية بنجاح تام مهمة بالغة التعقيد ومخططة بدقة متناهية، للقضاء على أخطر إرهابي في العالم من ساحة المعركة".
وأردف ترامب: اعتقد أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) عالميا، أنه يستطيع الاختباء في أفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر تكشف لنا تحركاته.
وتابع ترامب، في تصريح واضح حول مصرع المينوكي: "لن يتمكن بعد اليوم من إرهاب شعوب أفريقيا، أو المساعدة في التخطيط لعمليات تستهدف الأمريكيين".
وكشف الرئيس الأمريكي على أن العملية ساهمت في إضعاف القدرات التشغيلية لتنظيم "داعش" عالميًا بشكل كبير، ولكنه لم يكشف عن أية تفاصيل إضافية حول توقيت أو مكان العملية، وما إذا كان هناك ضحايا آخرون.
وما زالت الصورة ضبابية فيما يتعلق بطبيعة المساعدة الأمريكية فيما إذا توقفت على الغطاء الجوي أم شملت قوات برية.
واختتم ترامب منشوره بتوجيه الشكر للحكومة النيجيرية على تعاونها، مما يشير إلى أنه تم تنفيذ العملية على الأرجح على الأراضي النيجيرية.
وكانت نيجيريا قد تعرضت لانتقادات من ترامب في وقت سابق، بسبب ما سماه باضطهاد المسيحيين هناك، وهو ما تنفيه حكومة الدولة الأفريقية.
وكانت الولايات المتحدة قد شنت غارات جوية على ما وصفتها بقواعد للإسلاميين في شمال غرب نيجيريا، أواخر العام الماضي، عقب اتهامات ترامب.