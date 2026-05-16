ترامب يعلن تصفية أبو بلال المينوكي الرجل الثاني في "داعش"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260516/ترامب-يعلن-تصفية-أبو-بلال-المينوكي-الرجل-الثاني-في-داعش-1113467113.html
ترامب يعلن تصفية أبو بلال المينوكي الرجل الثاني في "داعش"
ترامب يعلن تصفية أبو بلال المينوكي الرجل الثاني في "داعش"
سبوتنيك عربي
أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القضاء على أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش، ⁠في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية، في... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T10:39+0000
2026-05-16T10:39+0000
دونالد ترامب
نيجيريا
تنظيم داعش الإرهابي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113450566_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_280da986d374ffe2aaa26f429c2c7ba5.jpg
وكتب ترامب على حسابه في منصة "​تروث سوشيال" التي يملكها، اليوم السبت: "الليلة، وبتوجيه مني، نفذت القوات الأمريكية ​الباسلة والقوات المسلحة النيجيرية بنجاح تام ​مهمة ‌بالغة التعقيد ومخططة بدقة متناهية، للقضاء على أخطر إرهابي في العالم ‌من ساحة المعركة".وتابع ترامب، في تصريح واضح حول مصرع المينوكي: "لن يتمكن بعد اليوم من إرهاب شعوب أفريقيا، أو المساعدة في التخطيط لعمليات تستهدف الأمريكيين".وما زالت الصورة ضبابية فيما يتعلق بطبيعة المساعدة الأمريكية فيما إذا توقفت على الغطاء الجوي أم شملت قوات برية.واختتم ترامب منشوره بتوجيه الشكر للحكومة النيجيرية على تعاونها، مما يشير إلى أنه تم تنفيذ العملية على الأرجح على الأراضي النيجيرية.وكانت نيجيريا قد تعرضت لانتقادات ​من ترامب في ‌وقت سابق، بسبب ما سماه باضطهاد المسيحيين هناك، ​وهو ⁠ما تنفيه حكومة الدولة الأفريقية.وكانت الولايات المتحدة قد ⁠شنت ​غارات جوية على ما وصفتها بقواعد للإسلاميين في شمال غرب نيجيريا، أواخر العام الماضي، عقب اتهامات ترامب.الجيش النيجيري يعلن وصول قوات أمريكية إلى البلاد للمشاركة في تدريب الجنود
https://sarabic.ae/20260421/إرث-داعش-الثقيل-المقابر-الجماعية-تلاحق-ذاكرة-العراقيين--1112747945.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113450566_66:0:1399:1000_1920x0_80_0_0_f6985e70291554f5414f236bdd0dab70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, نيجيريا, تنظيم داعش الإرهابي
دونالد ترامب, نيجيريا, تنظيم داعش الإرهابي

ترامب يعلن تصفية أبو بلال المينوكي الرجل الثاني في "داعش"

10:39 GMT 16.05.2026
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
© REUTERS Evan Vucci
تابعنا عبر
أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القضاء على أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش، ⁠في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية، في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.
وكتب ترامب على حسابه في منصة "​تروث سوشيال" التي يملكها، اليوم السبت: "الليلة، وبتوجيه مني، نفذت القوات الأمريكية ​الباسلة والقوات المسلحة النيجيرية بنجاح تام ​مهمة ‌بالغة التعقيد ومخططة بدقة متناهية، للقضاء على أخطر إرهابي في العالم ‌من ساحة المعركة".
وأردف ترامب: اعتقد أبو ‌بلال ​المينوكي، الرجل الثاني في تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) عالميا، أنه يستطيع الاختباء في أفريقيا، ​لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر تكشف لنا تحركاته.
وتابع ترامب، في تصريح واضح حول مصرع المينوكي: "لن يتمكن بعد اليوم من إرهاب شعوب أفريقيا، أو المساعدة في التخطيط لعمليات تستهدف الأمريكيين".

وكشف الرئيس الأمريكي على أن العملية ساهمت في إضعاف القدرات التشغيلية لتنظيم "داعش" عالميًا بشكل كبير، ولكنه لم يكشف عن أية تفاصيل إضافية حول توقيت أو مكان العملية، وما إذا كان هناك ضحايا آخرون.

وما زالت الصورة ضبابية فيما يتعلق بطبيعة المساعدة الأمريكية فيما إذا توقفت على الغطاء الجوي أم شملت قوات برية.
إرث داعش الثقيل.. المقابر الجماعية تلاحق ذاكرة العراقيين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
إرث "داعش" الثقيل... المقابر الجماعية تلاحق ذاكرة العراقيين
21 أبريل, 15:28 GMT
واختتم ترامب منشوره بتوجيه الشكر للحكومة النيجيرية على تعاونها، مما يشير إلى أنه تم تنفيذ العملية على الأرجح على الأراضي النيجيرية.
وكانت نيجيريا قد تعرضت لانتقادات ​من ترامب في ‌وقت سابق، بسبب ما سماه باضطهاد المسيحيين هناك، ​وهو ⁠ما تنفيه حكومة الدولة الأفريقية.
وكانت الولايات المتحدة قد ⁠شنت ​غارات جوية على ما وصفتها بقواعد للإسلاميين في شمال غرب نيجيريا، أواخر العام الماضي، عقب اتهامات ترامب.
الجيش النيجيري يعلن وصول قوات أمريكية إلى البلاد للمشاركة في تدريب الجنود
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала