الجيش النيجيري يعلن وصول قوات أمريكية إلى البلاد للمشاركة في تدريب الجنود
وجاء في بيان صادر عن الجيش النيجيري أن هذه القوات وصلت استجابة لطلب تقدمت به الحكومة النيجيرية إلى الولايات المتحدة، يشمل تقديم التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات الاستخبارية، بحسب صحيفة "غارديان نيجيريا" المحلية. ويأتي نشر هذه القوات في سياق تهدئة التوترات السابقة بين واشنطن وأبوجا، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، بأنه لا يستبعد توجيه ضربات إضافية إلى نيجيريا إذا استمرت "عمليات قتل المسيحيين" هناك.وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية معلقا على "تحركات ديسمبر": "كنت أتمنى أن تكون هذه الضربة مرة واحدة فقط".وكانت الولايات المتحدة شنت آخر ضربة ضد تنظيم داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودوليا) في شمال غرب نيجيريا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.وكان ترامب قد صنف نيجيريا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول كدولة "تثير قلقا خاصا"، بسبب ما وصفه بالإبادة المزعومة للمسيحيين على يد المتطرفين الإسلاميين، الذين قال إن الحكومة النيجيرية لا تستطيع مواجهتهم.وأوضح لاحقا أنه لا يستبعد إرسال قوات عسكرية إلى البلاد أو شن ضربات جوية على أراضيها.وأفادت وسائل إعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي تبحث احتمال توجيه ضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة وإيقاف المساعدات الموجهة للبلاد.
الجيش النيجيري يعلن وصول قوات أمريكية إلى البلاد للمشاركة في تدريب الجنود

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الاثنين، وصول نحو 100 جندي أمريكي مع معداتهم إلى نيجيريا، للمساعدة في تدريب الجنود النيجيريين في إطار مكافحة الجماعات المسلحة الإسلامية في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن الجيش النيجيري أن هذه القوات وصلت استجابة لطلب تقدمت به الحكومة النيجيرية إلى الولايات المتحدة، يشمل تقديم التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات الاستخبارية، بحسب صحيفة "غارديان نيجيريا" المحلية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
ترامب يحذر من ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
8 يناير, 23:34 GMT
وأكد البيان أن الجنود الأمريكيين لن يشاركوا في عمليات قتالية مباشرة، وسيبقى السيطرة الكاملة على العمليات بيد القوات النيجيرية.
ويأتي نشر هذه القوات في سياق تهدئة التوترات السابقة بين واشنطن وأبوجا، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، بأنه لا يستبعد توجيه ضربات إضافية إلى نيجيريا إذا استمرت "عمليات قتل المسيحيين" هناك.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
ترامب يعلن عن "ضربة قاتلة" لتنظيم "داعش" في نيجيريا
25 ديسمبر 2025, 23:27 GMT
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية معلقا على "تحركات ديسمبر": "كنت أتمنى أن تكون هذه الضربة مرة واحدة فقط".
وأضاف: "لكن إذا استمروا في قتل المسيحيين… فستكون هناك ضربات متعددة".
وكانت الولايات المتحدة شنت آخر ضربة ضد تنظيم داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودوليا) في شمال غرب نيجيريا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
ترامب يجدد استعداد الولايات المتحدة لحماية المسيحيين في نيجيريا والعالم
6 نوفمبر 2025, 04:58 GMT
وكان ترامب قد صنف نيجيريا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول كدولة "تثير قلقا خاصا"، بسبب ما وصفه بالإبادة المزعومة للمسيحيين على يد المتطرفين الإسلاميين، الذين قال إن الحكومة النيجيرية لا تستطيع مواجهتهم.
وأوضح لاحقا أنه لا يستبعد إرسال قوات عسكرية إلى البلاد أو شن ضربات جوية على أراضيها.
وأفادت وسائل إعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي تبحث احتمال توجيه ضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة وإيقاف المساعدات الموجهة للبلاد.
