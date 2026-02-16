https://sarabic.ae/20260216/الجيش-النيجيري-يعلن-وصول-قوات-أمريكية-إلى-البلاد-للمشاركة-في-تدريب-الجنود-1110441160.html
الجيش النيجيري يعلن وصول قوات أمريكية إلى البلاد للمشاركة في تدريب الجنود
أعلن الجيش النيجيري، اليوم الاثنين، وصول نحو 100 جندي أمريكي مع معداتهم إلى نيجيريا، للمساعدة في تدريب الجنود النيجيريين في إطار مكافحة الجماعات المسلحة
2026-02-16T20:34+0000
2026-02-16T20:34+0000
2026-02-16T20:34+0000
نيجيريا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101789/66/1017896678_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3df6bb4e1f7fcd312f6c3246a03df453.jpg
وجاء في بيان صادر عن الجيش النيجيري أن هذه القوات وصلت استجابة لطلب تقدمت به الحكومة النيجيرية إلى الولايات المتحدة، يشمل تقديم التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات الاستخبارية، بحسب صحيفة "غارديان نيجيريا" المحلية. ويأتي نشر هذه القوات في سياق تهدئة التوترات السابقة بين واشنطن وأبوجا، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، بأنه لا يستبعد توجيه ضربات إضافية إلى نيجيريا إذا استمرت "عمليات قتل المسيحيين" هناك.وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية معلقا على "تحركات ديسمبر": "كنت أتمنى أن تكون هذه الضربة مرة واحدة فقط".وكانت الولايات المتحدة شنت آخر ضربة ضد تنظيم داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودوليا) في شمال غرب نيجيريا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.وكان ترامب قد صنف نيجيريا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول كدولة "تثير قلقا خاصا"، بسبب ما وصفه بالإبادة المزعومة للمسيحيين على يد المتطرفين الإسلاميين، الذين قال إن الحكومة النيجيرية لا تستطيع مواجهتهم.وأوضح لاحقا أنه لا يستبعد إرسال قوات عسكرية إلى البلاد أو شن ضربات جوية على أراضيها.وأفادت وسائل إعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي تبحث احتمال توجيه ضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة وإيقاف المساعدات الموجهة للبلاد.
أعلن الجيش النيجيري، اليوم الاثنين، وصول نحو 100 جندي أمريكي مع معداتهم إلى نيجيريا، للمساعدة في تدريب الجنود النيجيريين في إطار مكافحة الجماعات المسلحة الإسلامية في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن الجيش النيجيري
أن هذه القوات وصلت استجابة لطلب تقدمت به الحكومة النيجيرية إلى الولايات المتحدة، يشمل تقديم التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات الاستخبارية، بحسب صحيفة "غارديان نيجيريا" المحلية.
وأكد البيان أن الجنود الأمريكيين لن يشاركوا في عمليات قتالية مباشرة، وسيبقى السيطرة الكاملة على العمليات بيد القوات النيجيرية.
ويأتي نشر هذه القوات في سياق تهدئة التوترات السابقة بين واشنطن
وأبوجا، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، بأنه لا يستبعد توجيه ضربات إضافية إلى نيجيريا إذا استمرت "عمليات قتل المسيحيين" هناك.
25 ديسمبر 2025, 23:27 GMT
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية معلقا على "تحركات ديسمبر": "كنت أتمنى أن تكون هذه الضربة مرة واحدة فقط".
وأضاف: "لكن إذا استمروا في قتل المسيحيين… فستكون هناك ضربات متعددة".
وكانت الولايات المتحدة شنت آخر ضربة ضد تنظيم داعش
(منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودوليا) في شمال غرب نيجيريا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
وكان ترامب قد صنف نيجيريا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول كدولة "تثير قلقا خاصا"، بسبب ما وصفه بالإبادة المزعومة للمسيحيين على يد المتطرفين الإسلاميين، الذين قال إن الحكومة النيجيرية
لا تستطيع مواجهتهم.
وأوضح لاحقا أنه لا يستبعد إرسال قوات عسكرية إلى البلاد أو شن ضربات جوية على أراضيها.
وأفادت وسائل إعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي تبحث احتمال توجيه ضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة وإيقاف المساعدات الموجهة للبلاد.