إرث "داعش" الثقيل... المقابر الجماعية تلاحق ذاكرة العراقيين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
إرث "داعش" الثقيل... المقابر الجماعية تلاحق ذاكرة العراقيين
تعود حكايات الألم إلى السطح من جديد في مدينة الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق، فكل مقبرة جماعية تكتشف لا تكشف فقط عن ضحايا مجهولين، بل تفتح أبواب ذاكرة... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
العراق
الموصل
نينوى
مقابر جماعية
تنظيم داعش الإرهابي
تقارير سبوتنيك
حصري
حسن نبيل
15:28 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 15:35 GMT 21.04.2026)
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
تعود حكايات الألم إلى السطح من جديد في مدينة الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق، فكل مقبرة جماعية تكتشف لا تكشف فقط عن ضحايا مجهولين، بل تفتح أبواب ذاكرة مثقلة بسنوات من الرعب والمعاناة التي عاشها أهالي نينوى تحت سطوة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة).
وأعلنت فرق الطب العدلي اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في ضواحي مدينة الموصل، تضم رفات مجهولين يرجّح أنهم من عناصر قوات "البيشمركة" ومدنيين، أعدموا جماعيًا على يد إرهابيي "داعش" خلال فترة سيطرته على المنطقة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أن الفرق المختصة في محافظة نينوى، باشرت عمليات انتشال الرفات، تمهيدا لإخضاعها للفحوصات المختبرية وتحديد هويات الضحايا، في إطار جهود توثيق الجرائم وكشف مصير المفقودين.

اكتشاف مقابر جماعية في الموصل

وفي السياق، أكد باحث في منظمات حقوقية، علي جواد، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "اكتشاف ثلاث مقابر جماعية جديدة في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، ولا سيما في محيط الموصل، يمثل دليلا جديدا على حجم الجرائم التي ارتكبتها عصابات تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرتها على المحافظة".

وأوضح أن "هذه الاكتشافات تعيد إلى الواجهة حجم المعاناة التي عاشها أهالي نينوى"، مشيرًا إلى أن "ما تعرضت له المحافظة من انتهاكات وجرائم ترك آثارا عميقة لم تقتصر على الموصل وحدها، بل امتدت تداعياتها إلى العراق كافة".

وأضاف جواد: "العثور على هذه المقابر، رغم ما يحمله من ألم وتجدد للأحزان لذوي الضحايا، فإنه يمنح العائلات فرصة لمعرفة مصير أبنائها ودفنهم بشكل لائق"، داعيًا إلى "ضرورة إنصاف عوائل الضحايا وتعويضهم ماديا ومعنويا، والعمل على ترميم ما خلفته تلك الجرائم من آثار نفسية واجتماعية".
وشدد على "أهمية دور المؤسسات الحكومية في معالجة هذا الملف الإنساني، من خلال اتخاذ إجراءات جادة لتعويض المتضررين وإعادة الاعتبار للضحايا، بما يسهم في طي صفحة مؤلمة من تاريخ البلاد".

وبعد دخول تنظيم "داعش" إلى العراق، منتصف عام 2014، شهدت أغلب المدن سلسلة من الجرائم البشعة التي استهدفت العراقيين، شملت عمليات قتل وتشريد وسبي النساء، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات والأموال.

من جانبه، أكد الصحفي العراقي، أمير الخفاجي، أن "تداعيات سيطرة تنظيم "داعش" على محافظة نينوى، رغم انتهائها عسكريا عام 2017، لا تزال حاضرة حتى اليوم، مع استمرار العثور على مقابر جماعية في مناطق عدة من المحافظة، خاصة في الموصل والمناطق المحيطة بها".
وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك": "عمليات الإبلاغ عن مواقع دفن جماعي تتكرر بين الحين والآخر، وتشمل ضحايا من المدنيين والقوات الأمنية، ما يعكس حجم المأساة التي خلفتها تلك المرحلة".
ودعا الخفاجي إلى "ضرورة تكثيف الجهود الحكومية في مجال فحص الحمض النووي (DNA) لتحديد هويات الضحايا، وتمكين عائلاتهم من التعرف عليهم، إلى جانب شمولهم بقوانين ضحايا الإرهاب ومنحهم صفة الشهداء".

وأوضح الخفاجي أن "هذه الإجراءات تمثل الحد الأدنى من الواجب تجاه الضحايا وذويهم"، مؤكدًا أن "معالجة هذا الملف الإنساني تتطلب اهتماماً أكبر وسرعة في التنفيذ، لضمان إنصاف العائلات التي ما تزال تعيش آثار الفقدان حتى اليوم".
