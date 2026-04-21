https://sarabic.ae/20260421/إرث-داعش-الثقيل-المقابر-الجماعية-تلاحق-ذاكرة-العراقيين--1112747945.html

إرث "داعش" الثقيل... المقابر الجماعية تلاحق ذاكرة العراقيين

سبوتنيك عربي

تعود حكايات الألم إلى السطح من جديد في مدينة الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق، فكل مقبرة جماعية تكتشف لا تكشف فقط عن ضحايا مجهولين، بل تفتح أبواب ذاكرة... 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T15:28+0000

2026-04-21T15:35+0000

العراق

الموصل

نينوى

مقابر جماعية

تنظيم داعش الإرهابي

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/15/1112747318_1:0:867:487_1920x0_80_0_0_3e77a94e208ff96faa686a3160568141.jpg

وأعلنت فرق الطب العدلي اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في ضواحي مدينة الموصل، تضم رفات مجهولين يرجّح أنهم من عناصر قوات "البيشمركة" ومدنيين، أعدموا جماعيًا على يد إرهابيي "داعش" خلال فترة سيطرته على المنطقة.اكتشاف مقابر جماعية في الموصلوفي السياق، أكد باحث في منظمات حقوقية، علي جواد، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "اكتشاف ثلاث مقابر جماعية جديدة في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، ولا سيما في محيط الموصل، يمثل دليلا جديدا على حجم الجرائم التي ارتكبتها عصابات تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرتها على المحافظة".وأضاف جواد: "العثور على هذه المقابر، رغم ما يحمله من ألم وتجدد للأحزان لذوي الضحايا، فإنه يمنح العائلات فرصة لمعرفة مصير أبنائها ودفنهم بشكل لائق"، داعيًا إلى "ضرورة إنصاف عوائل الضحايا وتعويضهم ماديا ومعنويا، والعمل على ترميم ما خلفته تلك الجرائم من آثار نفسية واجتماعية".وشدد على "أهمية دور المؤسسات الحكومية في معالجة هذا الملف الإنساني، من خلال اتخاذ إجراءات جادة لتعويض المتضررين وإعادة الاعتبار للضحايا، بما يسهم في طي صفحة مؤلمة من تاريخ البلاد".من جانبه، أكد الصحفي العراقي، أمير الخفاجي، أن "تداعيات سيطرة تنظيم "داعش" على محافظة نينوى، رغم انتهائها عسكريا عام 2017، لا تزال حاضرة حتى اليوم، مع استمرار العثور على مقابر جماعية في مناطق عدة من المحافظة، خاصة في الموصل والمناطق المحيطة بها".وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك": "عمليات الإبلاغ عن مواقع دفن جماعي تتكرر بين الحين والآخر، وتشمل ضحايا من المدنيين والقوات الأمنية، ما يعكس حجم المأساة التي خلفتها تلك المرحلة".وأوضح الخفاجي أن "هذه الإجراءات تمثل الحد الأدنى من الواجب تجاه الضحايا وذويهم"، مؤكدًا أن "معالجة هذا الملف الإنساني تتطلب اهتماماً أكبر وسرعة في التنفيذ، لضمان إنصاف العائلات التي ما تزال تعيش آثار الفقدان حتى اليوم".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

