"حماس" تعلن مقتل قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة إسرائيلية على غزة
سبوتنيك عربي
2026-05-16T14:58+0000
أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، مقتل عز الدين الحداد، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته أمس الجمعة في مدينة غزة.
وقال المتحدث باسم الحركة
حازم قاسم، في مقطع فيديو نشره عبر فيسبوك (محظور في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة)، إن الحركة تنعى الحداد بعد “رحلة طويلة من مقاومة الاحتلال”.
وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فقد قُتل الحداد
برفقة زوجته وابنته عقب استهداف شقة سكنية في مدينة غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عز الدين الحداد، وأصدر تقييمًا للوضع عقب تنفيذ العملية.
وأضاف في بيان له، أن عملية اغتيال الحداد تمثل "نجاحا عملياتيا كبيرا"، تحقق بتعاون بين القيادة الجنوبية والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجهاز الأمن العام "الشاباك"، واعتبر أن العملية
تشكل "خطوة مهمة" نحو تحقيق أهدافه العسكرية.
وأضاف الجيش أن اسم الحداد تكرر خلال إفادات رهائن إسرائيليين عادوا من قطاع غزة
، واصفا إياه بأنه أحد أبرز المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة جميع المشاركين في الهجوم "حتى الوصول إليهم جميعاً"، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان أصدر تعليمات برفع مستوى الجاهزية العملياتية في القيادة الجنوبية، والرد الفوري على أي تهديد للقوات الإسرائيلية أو الأراضي الإسرائيلية.