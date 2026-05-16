"حماس" تعلن مقتل قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة إسرائيلية على غزة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
"حماس" تعلن مقتل قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة إسرائيلية على غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، مقتل عز الدين الحداد، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته أمس الجمعة في مدينة... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
"حماس" تعلن مقتل قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة إسرائيلية على غزة

14:58 GMT 16.05.2026
© REUTERS Dawoud Abu Alkasتشييع جثامين منسوبة لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عز الدين الحداد، وعائلته في مدينة غزة، 16 مايو/ أيار 2026
تشييع جثامين منسوبة لقائد الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، عز الدين الحداد، وعائلته في مدينة غزة، 16 مايو/ أيار 2026
© REUTERS Dawoud Abu Alkas
أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، مقتل عز الدين الحداد، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته أمس الجمعة في مدينة غزة.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في مقطع فيديو نشره عبر فيسبوك (محظور في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة)، إن الحركة تنعى الحداد بعد “رحلة طويلة من مقاومة الاحتلال”.
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد الجناح العسكري في حركة "حماس" عز الدين الحداد
10:07 GMT
وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فقد قُتل الحداد برفقة زوجته وابنته عقب استهداف شقة سكنية في مدينة غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عز الدين الحداد، وأصدر تقييمًا للوضع عقب تنفيذ العملية.
وأضاف في بيان له، أن عملية اغتيال الحداد تمثل "نجاحا عملياتيا كبيرا"، تحقق بتعاون بين القيادة الجنوبية والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجهاز الأمن العام "الشاباك"، واعتبر أن العملية تشكل "خطوة مهمة" نحو تحقيق أهدافه العسكرية.
حريق يندلع في شقة سكنية بعد قصف إسرائيلي، بحسب وزارة الصحة، في مدينة غزة، 15 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
إسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح العسكري لـ"حماس"
أمس, 18:22 GMT
وأضاف الجيش أن اسم الحداد تكرر خلال إفادات رهائن إسرائيليين عادوا من قطاع غزة، واصفا إياه بأنه أحد أبرز المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة جميع المشاركين في الهجوم "حتى الوصول إليهم جميعاً"، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان أصدر تعليمات برفع مستوى الجاهزية العملياتية في القيادة الجنوبية، والرد الفوري على أي تهديد للقوات الإسرائيلية أو الأراضي الإسرائيلية.
