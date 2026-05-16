"روساتوم": مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوروجيه النووية وتصيب خط أنابيب قرب غرف التوربينات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
"روساتوم": مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوروجيه النووية وتصيب خط أنابيب قرب غرف التوربينات
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة انتحارية أوكرانية أصابت خط أنابيب ممتد بطول غرف التوربينات... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
وقال ليخاتشيوف: "اليوم، اصطدمت طائرة مسيرة انتحارية بخط أنابيب يمتد بمحاذاة قاعات توربينات محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وسقطت دون أن تنفجر على مقربة من وحدة الطاقة رقم واحد".وأوضح ليخاتشيوف أن محطتي الوقود الموجودتين في مدينة إنيرغودار الواقعة فيها محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تعطلتا نتيجة ضربات القوات الأوكرانية.وقال: "يتعمد العدو بثّ الذعر في المدينة، جاعلًا الحياة الطبيعية السلمية مستحيلة. يخشى الناس مغادرة منازلهم. كما تستهدف أساليب الترهيب موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مما يقوّض بشكل مباشر سلامة المحطة".وفي السياق ذاته، اتهم ليخاتشيوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجاهل الهجمات اليومية للقوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وقال: "تتجاهل أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعليًا الهجمات اليومية التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والبنية التحتية المدنية، وقتل المواطنين الروس على يد القوات الأوكرانية، وتقتصر فقط على التصريحات العامة حول خطر تحليق الطائرات المسيرة بالقرب من محطات الطاقة النووية الأوكرانية".وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارًا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.
"روساتوم": مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوروجيه النووية وتصيب خط أنابيب قرب غرف التوربينات

15:46 GMT 16.05.2026
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة انتحارية أوكرانية أصابت خط أنابيب ممتد بطول غرف التوربينات بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال ليخاتشيوف: "اليوم، اصطدمت طائرة مسيرة انتحارية بخط أنابيب يمتد بمحاذاة قاعات توربينات محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وسقطت دون أن تنفجر على مقربة من وحدة الطاقة رقم واحد".

وأضاف: "تستهدف الطائرات المسيرة الشاحنات والحافلات، ما يمنع بشكل فعال توصيل المواد الغذائية والسلع الأساسية".

ليخاتشوف: كييف قصفت منشآت حيوية في محيط محطة زابوروجيه النووية خلال الـ24 ساعة الماضية
29 أبريل, 14:03 GMT
وأوضح ليخاتشيوف أن محطتي الوقود الموجودتين في مدينة إنيرغودار الواقعة فيها محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تعطلتا نتيجة ضربات القوات الأوكرانية.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تتعمد بث الذعر في مدينة إنيرغودار عن طريق قصفها بشكل متواصل، على نحو يجعل الحياة الطبيعية فيها مستحيلة.

وقال: "يتعمد العدو بثّ الذعر في المدينة، جاعلًا الحياة الطبيعية السلمية مستحيلة. يخشى الناس مغادرة منازلهم. كما تستهدف أساليب الترهيب موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مما يقوّض بشكل مباشر سلامة المحطة".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه- وزارة الدفاع
أمس, 09:32 GMT
وفي السياق ذاته، اتهم ليخاتشيوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجاهل الهجمات اليومية للقوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وقال: "تتجاهل أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعليًا الهجمات اليومية التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والبنية التحتية المدنية، وقتل المواطنين الروس على يد القوات الأوكرانية، وتقتصر فقط على التصريحات العامة حول خطر تحليق الطائرات المسيرة بالقرب من محطات الطاقة النووية الأوكرانية".

وتابع ليخاتشيوف: "فيما يتعلق بمسألة ضمان إمداد موثوق للطاقة لوحدات توليد الكهرباء، أود تذكيركم بأنه منذ أكثر من شهرين، تعمل المحطة بخط طاقة واحد فقط بدلًا من خطين. وخلال هذه الفترة، واجهنا مرارًا حالات انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما استدعى تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية، أو بعبارة أخرى، مولدات الطوارئ".

وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارًا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.
