"روساتوم": مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوروجيه النووية وتصيب خط أنابيب قرب غرف التوربينات
أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة انتحارية أوكرانية أصابت خط أنابيب ممتد بطول غرف التوربينات... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T15:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة انتحارية أوكرانية أصابت خط أنابيب ممتد بطول غرف التوربينات بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال ليخاتشيوف: "اليوم، اصطدمت طائرة مسيرة انتحارية بخط أنابيب يمتد بمحاذاة قاعات توربينات محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وسقطت دون أن تنفجر على مقربة من وحدة الطاقة رقم واحد".
وأضاف: "تستهدف الطائرات المسيرة الشاحنات والحافلات، ما يمنع بشكل فعال توصيل المواد الغذائية والسلع الأساسية".
وأوضح ليخاتشيوف أن محطتي الوقود الموجودتين في مدينة إنيرغودار الواقعة فيها محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تعطلتا نتيجة ضربات القوات الأوكرانية.
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تتعمد بث الذعر في مدينة إنيرغودار عن طريق قصفها بشكل متواصل، على نحو يجعل الحياة الطبيعية فيها مستحيلة.
وقال: "يتعمد العدو بثّ الذعر في المدينة، جاعلًا الحياة الطبيعية السلمية مستحيلة. يخشى الناس مغادرة منازلهم. كما تستهدف أساليب الترهيب موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مما يقوّض بشكل مباشر سلامة المحطة
".
وفي السياق ذاته، اتهم ليخاتشيوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجاهل الهجمات اليومية للقوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وقال: "تتجاهل أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعليًا الهجمات اليومية التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والبنية التحتية المدنية، وقتل المواطنين الروس على يد القوات الأوكرانية، وتقتصر فقط على التصريحات العامة حول خطر تحليق الطائرات المسيرة بالقرب من محطات الطاقة النووية الأوكرانية".
وتابع ليخاتشيوف: "فيما يتعلق بمسألة ضمان إمداد موثوق للطاقة لوحدات توليد الكهرباء، أود تذكيركم بأنه منذ أكثر من شهرين، تعمل المحطة بخط طاقة واحد فقط بدلًا من خطين. وخلال هذه الفترة، واجهنا مرارًا حالات انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما استدعى تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية، أو بعبارة أخرى، مولدات الطوارئ".
وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارًا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.