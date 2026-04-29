ليخاتشوف: كييف قصفت منشآت حيوية في محيط محطة زابوروجيه النووية خلال الـ24 ساعة الماضية

صرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية...

وقال ليخاتشوف في تصريح صحفي: "وقعت ضربات خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفت مأخذ المياه، ومحطة الكهرباء الفرعية، ومحطة توزيع الغاز".وجاء في بيان للوكالة عبر منصة "إكس"، حول هذا الشأن: "سيقوم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في الموقع بإجراء تحقيق في الحادث وسيواصل مراقبة الوضع".وذكرت المحطة عبر تطبيق "ماكس"، أن الهجوم استهدف ساحة ورشة النقل داخل المحطة، ما أسفر عن مقتل سائق".وقالت: "نتيجة لضربة شنتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على أرض ورشة نقل، قُتل سائق". وأكدت إدارة محطة زابوروجيه أنها ستقدم الدعم والمساعدة لعائلة الضحية.وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.

