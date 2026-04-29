https://sarabic.ae/20260429/ليخاتشوف-كييف-قصفت-منشآت-حيوية-في-محيط-محطة-زابوروجيه-النووية-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1112971131.html
ليخاتشوف: كييف قصفت منشآت حيوية في محيط محطة زابوروجيه النووية خلال الـ24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
2026-04-29T14:03+0000
روسيا
كييف
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664384_0:252:2747:1797_1920x0_80_0_0_e05952668740ed1f898b2acd24704775.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664384_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_9dacd95bb924754a15820d7c05169fc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضربات استهدفت منشآت حيوية في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال ليخاتشوف في تصريح صحفي: "وقعت ضربات خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفت مأخذ المياه، ومحطة الكهرباء الفرعية، ومحطة توزيع الغاز".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن طاقمها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية سيجري تحقيقا بمقتل موظف جراء هجوم بطائرة مسيرة.
وجاء في بيان للوكالة عبر منصة "إكس"، حول هذا الشأن: "سيقوم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في الموقع بإجراء تحقيق في الحادث وسيواصل مراقبة الوضع".
وكانت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أعلنت الإثنين الماضي، عن مقتل أحد موظفيها إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية.
وذكرت المحطة عبر تطبيق "ماكس"، أن الهجوم استهدف ساحة ورشة النقل داخل المحطة
، ما أسفر عن مقتل سائق".
وقالت: "نتيجة لضربة شنتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
على أرض ورشة نقل، قُتل سائق". وأكدت إدارة محطة زابوروجيه أنها ستقدم الدعم والمساعدة لعائلة الضحية.
وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.