ليخاتشوف: كييف قصفت منشآت حيوية في محيط محطة زابوروجيه النووية خلال الـ24 ساعة الماضية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260429/ليخاتشوف-كييف-قصفت-منشآت-حيوية-في-محيط-محطة-زابوروجيه-النووية-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1112971131.html
ليخاتشوف: كييف قصفت منشآت حيوية في محيط محطة زابوروجيه النووية خلال الـ24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
روسيا
كييف
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
وقال ليخاتشوف في تصريح صحفي: "وقعت ضربات خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفت مأخذ المياه، ومحطة الكهرباء الفرعية، ومحطة توزيع الغاز".وجاء في بيان للوكالة عبر منصة "إكس"، حول هذا الشأن: "سيقوم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في الموقع بإجراء تحقيق في الحادث وسيواصل مراقبة الوضع".وذكرت المحطة عبر تطبيق "ماكس"، أن الهجوم استهدف ساحة ورشة النقل داخل المحطة، ما أسفر عن مقتل سائق".وقالت: "نتيجة لضربة شنتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على أرض ورشة نقل، قُتل سائق". وأكدت إدارة محطة زابوروجيه أنها ستقدم الدعم والمساعدة لعائلة الضحية.وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.
14:03 GMT 29.04.2026
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
صرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضربات استهدفت منشآت حيوية في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال ليخاتشوف في تصريح صحفي: "وقعت ضربات خلال الـ 24 ساعة الماضية استهدفت مأخذ المياه، ومحطة الكهرباء الفرعية، ومحطة توزيع الغاز".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن طاقمها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية سيجري تحقيقا بمقتل موظف جراء هجوم بطائرة مسيرة.

منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
طاقم "الدولية للطاقة الذرية" في محطة زابوروجيه يحقق بمقتل موظف إثر هجوم بطائرة مسيرة
27 أبريل, 09:51 GMT
وجاء في بيان للوكالة عبر منصة "إكس"، حول هذا الشأن: "سيقوم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجود في الموقع بإجراء تحقيق في الحادث وسيواصل مراقبة الوضع".
وكانت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أعلنت الإثنين الماضي، عن مقتل أحد موظفيها إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية.
وذكرت المحطة عبر تطبيق "ماكس"، أن الهجوم استهدف ساحة ورشة النقل داخل المحطة، ما أسفر عن مقتل سائق".
محطة زاباروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
مقتل أحد موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية في هجوم شنه نظام كييف على المنشأة
27 أبريل, 07:39 GMT
وقالت: "نتيجة لضربة شنتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على أرض ورشة نقل، قُتل سائق". وأكدت إدارة محطة زابوروجيه أنها ستقدم الدعم والمساعدة لعائلة الضحية.
وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.
