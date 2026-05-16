مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على تشيلسي
توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه على تشيلسي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
وسجل النجم الغاني أنطوان سيمينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، بعدما أطلق تسديدة رائعة بـ"عقب القدم"، ليمنح الفريق السماوي ثاني ألقابه المحلية هذا الموسم، وفقا لمواقع رياضية. ويواصل سيتي منافسته على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، قبل مرحلتين من نهاية الموسم.
توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه على تشيلسي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي اليوم السبت.
وسجل النجم الغاني أنطوان سيمينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، بعدما أطلق تسديدة رائعة بـ"عقب القدم"، ليمنح الفريق
السماوي ثاني ألقابه المحلية هذا الموسم، وفقا لمواقع رياضية.
وكان مانشستر سيتي قد توج أيضاً بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب أرسنال في النهائي الذي أقيم على الملعب ذاته خلال شهر مارس الماضي.
ويواصل سيتي
منافسته على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، قبل مرحلتين من نهاية الموسم.