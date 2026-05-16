مسؤول رفيع بالبرلمان الإيراني: طهران صاغت آلية لإدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز

سبوتنيك عربي

كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، اليوم السبت، أن طهران أعدت آلية مهنية لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

وذكر عزيزي عبر حسابه في منصة "إكس": "إيران، وفي إطار سيادتها الوطنية وضمان أمن التجارة الدولية، أعدّت آلية مهنية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز عبر مسار مخصص، سيتم الكشف عنها قريبًا.. هذه الآلية، ستستفيد منها فقط السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران". وتابع: "سيتم تحصيل الرسوم اللازمة مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة في إطار هذه الآلية، مضيفًا أن هذا المسار "سيبقى مغلقًا أمام الجهات المشغّلة لما يُسمى بـ "مشروع الحرية'". وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.عراقجي: تلقينا رسائل من الأمريكيين تفيد برغبتهم في مواصلة الحوار والتفاعل

