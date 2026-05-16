عراقجي: تلقينا رسائل من الأمريكيين تفيد برغبتهم في مواصلة الحوار والتفاعل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي: تلقينا رسائل من الأمريكيين تفيد برغبتهم في مواصلة الحوار والتفاعل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده تلقت رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد برغبتها في مواصلة الحوار والتفاعل بين الجانبين،... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
وقال عراقجي، في رد على سؤال من وسائل إعلام إيرانية، نشرته وزارة الخارجية الإيرانية، بشأن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد الإيراني بأنه "غير مقبول": "تلقينا رسائل من الأمريكيين تفيد برغبتهم في مواصلة الحوار والتفاعل".وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز ضده، لافتًا إلى أن طهران استخدمت المضيق في الماضي كسلاح، على حد قوله.وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
12:41 GMT 16.05.2026
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده تلقت رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد برغبتها في مواصلة الحوار والتفاعل بين الجانبين، معربًا عن أمله في أن تعود العقلانية والمنطق إلى البيت الأبيض.
وقال عراقجي، في رد على سؤال من وسائل إعلام إيرانية، نشرته وزارة الخارجية الإيرانية، بشأن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد الإيراني بأنه "غير مقبول": "تلقينا رسائل من الأمريكيين تفيد برغبتهم في مواصلة الحوار والتفاعل".

وأضاف: "نأمل أن يعود العقل والمنطق إلى البيت الأبيض".

ترامب: إيران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز ضدي
وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز ضده، لافتًا إلى أن طهران استخدمت المضيق في الماضي كسلاح، على حد قوله.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد كانوا (إيران) يرهنون العالم بإرادتهم من خلال المضيق (هرمز) لعدة سنوات كثيرة، لقد فعلوا ذلك عدة مرات وقالوا سنغلق المضيق واستخدموه كسلاح".

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وزير الخارجية الإيراني يقر بوجود ألغام في مضيق هرمز "تستدعي التنسيق" مع طهران
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.

وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
