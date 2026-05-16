https://sarabic.ae/20260516/عراقجي-تلقينا-رسائل-من-الأمريكيين-تفيد-برغبتهم-في-مواصلة-الحوار-والتفاعل-1113469411.html
عراقجي: تلقينا رسائل من الأمريكيين تفيد برغبتهم في مواصلة الحوار والتفاعل
عراقجي: تلقينا رسائل من الأمريكيين تفيد برغبتهم في مواصلة الحوار والتفاعل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده تلقت رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد برغبتها في مواصلة الحوار والتفاعل بين الجانبين،... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T12:41+0000
2026-05-16T12:41+0000
2026-05-16T12:41+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/07/1113195835_0:17:1185:684_1920x0_80_0_0_483bce3723d4da20026b6e4d53eb3190.jpg
وقال عراقجي، في رد على سؤال من وسائل إعلام إيرانية، نشرته وزارة الخارجية الإيرانية، بشأن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد الإيراني بأنه "غير مقبول": "تلقينا رسائل من الأمريكيين تفيد برغبتهم في مواصلة الحوار والتفاعل".وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز ضده، لافتًا إلى أن طهران استخدمت المضيق في الماضي كسلاح، على حد قوله.وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260516/ترامب-إيران-لا-تستطيع-استخدام-مضيق-هرمز-ضدي-1113461814.html
https://sarabic.ae/20260515/وزير-الخارجية-الإيراني-يقر-بوجود-ألغام-في-مضيق-هرمز-تستدعي-التنسيق-مع-طهران-1113441661.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/07/1113195835_132:0:1185:790_1920x0_80_0_0_a37b0dd81ca0b2130635aa3cd32b6389.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
عراقجي: تلقينا رسائل من الأمريكيين تفيد برغبتهم في مواصلة الحوار والتفاعل
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده تلقت رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد برغبتها في مواصلة الحوار والتفاعل بين الجانبين، معربًا عن أمله في أن تعود العقلانية والمنطق إلى البيت الأبيض.
وقال عراقجي، في رد على سؤال من وسائل إعلام إيرانية، نشرته وزارة الخارجية الإيرانية، بشأن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد الإيراني بأنه "غير مقبول": "تلقينا رسائل من الأمريكيين تفيد برغبتهم في مواصلة الحوار والتفاعل".
وأضاف: "نأمل أن يعود العقل والمنطق إلى البيت الأبيض".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز ضده
، لافتًا إلى أن طهران استخدمت المضيق في الماضي كسلاح، على حد قوله.
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد كانوا (إيران) يرهنون العالم بإرادتهم من خلال المضيق (هرمز) لعدة سنوات كثيرة، لقد فعلوا ذلك عدة مرات وقالوا سنغلق المضيق واستخدموه كسلاح".
وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل
حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.