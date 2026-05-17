الصحة العالمية تحذر: "إيبولا" يتفشى في الكونغو وأوغندا بـ"حالة طوارئ"

سبوتنيك عربي

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بات يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، في ظل تصاعد... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت المنظمة أن القرار جاء بعد تقييم المخاطر المرتبطة بانتشار العدوى عبر الحدود، خاصة مع تسجيل حالات مؤكدة في العاصمة الأوغندية كمبالا لأشخاص قدموا من الكونغو الديمقراطية، وسط مخاوف من توسع نطاق التفشي إلى دول مجاورة.وبحسب البيانات الصحية الأخيرة، تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة مخبريًا و246 حالة مشتبه بها، إضافة إلى 80 حالة وفاة يشتبه بارتباطها بالفيروس في مقاطعة إيتوري شرقي الكونغو الديمقراطية حتى 16 مايو/أيار الجاري. كما سجلت أوغندا حالتين مؤكدتين بينهما وفاة واحدة خلال أقل من 24 ساعة.الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطيةمن جهته، قال وزير الصحة الكونغولي سامويل روجر كامبا مولامبا إن السلالة المنتشرة "شديدة الفتك"، موضحًا أن معدل الوفيات قد يصل إلى 50%، في وقت تتسم فيه الأعراض الأولية بحمى خفيفة ما يصعّب اكتشاف الإصابات مبكرًا ويزيد احتمالات الانتشار داخل المجتمعات المحلية.ويعد هذا التفشي السابع عشر لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف المرض لأول مرة عام 1976، بينما شهدت البلاد بين عامي 2018 و2020 أخطر موجة تفشٍ أودت بحياة أكثر من 2300 شخص.الوضع في أوغنداالتوصيات الدولية الحاليةلماذا لا يوجد لقاح لفيروس "هانتا"؟

