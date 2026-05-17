الصحة العالمية تحذر: "إيبولا" يتفشى في الكونغو وأوغندا بـ"حالة طوارئ"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260517/الصحة-العالمية-تحذر-إيبولا-تفشى-في-الكونغو-وأوغندا-في-حالة-طوارئ-1113481558.html
الصحة العالمية تحذر: "إيبولا" يتفشى في الكونغو وأوغندا بـ"حالة طوارئ"
سبوتنيك عربي
حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بات يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، في ظل تصاعد... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت المنظمة أن القرار جاء بعد تقييم المخاطر المرتبطة بانتشار العدوى عبر الحدود، خاصة مع تسجيل حالات مؤكدة في العاصمة الأوغندية كمبالا لأشخاص قدموا من الكونغو الديمقراطية، وسط مخاوف من توسع نطاق التفشي إلى دول مجاورة.وبحسب البيانات الصحية الأخيرة، تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة مخبريًا و246 حالة مشتبه بها، إضافة إلى 80 حالة وفاة يشتبه بارتباطها بالفيروس في مقاطعة إيتوري شرقي الكونغو الديمقراطية حتى 16 مايو/أيار الجاري. كما سجلت أوغندا حالتين مؤكدتين بينهما وفاة واحدة خلال أقل من 24 ساعة.الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطيةمن جهته، قال وزير الصحة الكونغولي سامويل روجر كامبا مولامبا إن السلالة المنتشرة "شديدة الفتك"، موضحًا أن معدل الوفيات قد يصل إلى 50%، في وقت تتسم فيه الأعراض الأولية بحمى خفيفة ما يصعّب اكتشاف الإصابات مبكرًا ويزيد احتمالات الانتشار داخل المجتمعات المحلية.ويعد هذا التفشي السابع عشر لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف المرض لأول مرة عام 1976، بينما شهدت البلاد بين عامي 2018 و2020 أخطر موجة تفشٍ أودت بحياة أكثر من 2300 شخص.
06:06 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 06:19 GMT 17.05.2026)
© John Moore طبيب يحمل طفلا يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا
حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بات يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، في ظل تصاعد أعداد الإصابات والوفيات المرتبطة بالسلالة "بونديبوغيو" من الفيروس.
وأوضحت المنظمة أن القرار جاء بعد تقييم المخاطر المرتبطة بانتشار العدوى عبر الحدود، خاصة مع تسجيل حالات مؤكدة في العاصمة الأوغندية كمبالا لأشخاص قدموا من الكونغو الديمقراطية، وسط مخاوف من توسع نطاق التفشي إلى دول مجاورة.
وبحسب البيانات الصحية الأخيرة، تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة مخبريًا و246 حالة مشتبه بها، إضافة إلى 80 حالة وفاة يشتبه بارتباطها بالفيروس في مقاطعة إيتوري شرقي الكونغو الديمقراطية حتى 16 مايو/أيار الجاري. كما سجلت أوغندا حالتين مؤكدتين بينهما وفاة واحدة خلال أقل من 24 ساعة.

الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

بؤرة التفشي: يتركز الفيروس في إقليم إيتوري (شمال شرق البلاد)، وتحديداً في مناطق التعدين ذات الحركة السكانية الكثيفة مثل "مونجوالو"، "روامبارا"، والعاصمة الإقليمية "بونيا".
الإصابات والوفيات: تم تسجيل 246 حالة اشتباه بالإصابة، و80 حالة وفاة مشتبه بها (منها 8 حالات مؤكدة مخبرياً حتى الآن).
انتشار داخلي: سُجلت حالة مؤكدة مخبرياً في العاصمة كينشاسا لشخص عائد من إقليم إيتوري.
تحديات ميدانية: تواجه السلطات صعوبة في تتبع المخالطين بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في المنطقة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي "استثنائي" بسبب غياب لقاح أو علاج معتمد لسلالة "بونديبوجيو"، بخلاف سلالة "زائير" التي تتوافر لها لقاحات معروفة. كما أشارت إلى أن العدد الحقيقي للمصابين قد يكون أكبر بكثير من الإحصاءات الحالية نتيجة محدودية الرصد الطبي وصعوبة تتبع سلاسل العدوى.

تفش جديد لفيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية... 65 وفاة و246 حالة مشتبه بها
15 مايو, 08:46 GMT
من جهته، قال وزير الصحة الكونغولي سامويل روجر كامبا مولامبا إن السلالة المنتشرة "شديدة الفتك"، موضحًا أن معدل الوفيات قد يصل إلى 50%، في وقت تتسم فيه الأعراض الأولية بحمى خفيفة ما يصعّب اكتشاف الإصابات مبكرًا ويزيد احتمالات الانتشار داخل المجتمعات المحلية.
وأعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عقد اجتماع طارئ مع مسؤولي الصحة في الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، بهدف تنسيق الاستجابة وتعزيز الرقابة الصحية على المعابر الحدودية وطرق النقل الرئيسية.
ويعد هذا التفشي السابع عشر لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف المرض لأول مرة عام 1976، بينما شهدت البلاد بين عامي 2018 و2020 أخطر موجة تفشٍ أودت بحياة أكثر من 2300 شخص.

الوضع في أوغندا

حالات وافدة: أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل حالتين مؤكدتين مختبرياً في العاصمة كمبالا لشخصين قادمين من الكونغو الديمقراطية.
الوفيات: أدت إحدى الحالتين إلى وفاة المصاب في غضون الساعات الماضية داخل العناية المركزة.
الإجراءات الحالية: فعلت أوغندا تدابير الطوارئ وفحوصات المراقبة عبر الحدود البرية المشتركة للحد من انتقال العدوى.

التوصيات الدولية الحالية

فرض قيود على السفر الدولي والداخلي للمصابين أو المخالطين لمدة 21 يوماً من تاريخ التعرض للفيروس.
دعت منظمة الصحة العالمية الدول المجاورة (خاصة جنوب السودان) إلى تفعيل آليات إدارة الكوارث وإجراء فحوصات دقيقة على الطرق الداخلية الرئيسية.
شددت المنظمة على عدم إغلاق الحدود البرية أو فرض قيود شاملة على التجارة، تفادياً لجوء السكان للعبور العشوائي غير المراقب.
