انفجار قوي قرب مدينة بيت شيمش الإسرائيلية - فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
انفجار قوي قرب مدينة بيت شيمش الإسرائيلية - فيديو
انفجار قوي قرب مدينة بيت شيمش الإسرائيلية - فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الانفجار القوي الذي وقع مساء أمس السبت قرب مدينة بيت شيمش الإسرائيلية تبين أنه اختبار مخطط له نفذته شركة "تومر"... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
إسرائيل
العالم
ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها، إن الانفجار كان "تجربة مخططًا لها مسبقًا ونُفذت وفق الخطة".كان الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، نشر مقطع فيديو قال إنه يوثق استهداف 100 موقع تابع لـحزب الله في مناطق مختلفة جنوب لبنان.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
إسرائيل, العالم
انفجار قوي قرب مدينة بيت شيمش الإسرائيلية - فيديو

00:00 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 00:34 GMT 17.05.2026)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الانفجار القوي الذي وقع مساء أمس السبت قرب مدينة بيت شيمش الإسرائيلية تبين أنه اختبار مخطط له نفذته شركة "تومر" الدفاعية الحكومية.
ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها، إن الانفجار كان "تجربة مخططًا لها مسبقًا ونُفذت وفق الخطة".
وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن "تومر" تعمل على تطوير وإنتاج محركات صاروخية تُستخدم في أنظمة الأسلحة الجوية والبرية والبحرية.
كان الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، نشر مقطع فيديو قال إنه يوثق استهداف 100 موقع تابع لـحزب الله في مناطق مختلفة جنوب لبنان.
أوضح الجيش أنه نفذ هجمات على بنى تحتية ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله، في عدة مناطق جنوبية.
أضاف أن الغارات شملت أيضًا استهداف بنى تحتية عسكرية إضافية للحزب، في منطقة صور جنوب لبنان خلال يوم أمس.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في 15 مايو/ أيار الجاري، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً، عقب محادثات استضافتها الولايات المتحدة يومي 14 و15 مايو، بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات بين الجانبين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
الدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع لـ "حزب الله" جنوب لبنان
أمس, 21:45 GMT
وفي حين أنه تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بين "حزب الله" وإسرائيل بوساطة أميركية، فإنها بقيت هشة وغير مستقرة، إذ سرعان ما تبادل الطرفان الاتهامات بخرقها، مع استمرار الغارات الجوية والهجمات الصاروخية بشكل متقطع.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
