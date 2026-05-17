تحطم مقاتلتين في عرض جوي بالولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
2026-05-17T20:16+0000
تحطمت طائرتان عسكريتان مقاتلتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية خلال عرض "غانفايتر سكايز" الجوي في قاعدة "ماونتن هوم" في ولاية أيداهو، حيث نجح الطيارون في القفز بالمظلات قبل وقوع الانفجارات.
وتُظهر مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن إحدى الطائرات اقتربت من الأخرى من الأعلى، لتلامس الجزء السفلي من الهيكل قبل أن يُطلق الطياران المقعدين قاذفاتهما، فيما تحطمت الطائرتان وانفجرتا لاحقا.
وبحسب تقارير غير رسمية، فقد تكون الطائرتان من طراز "جرولر" الذي تنتجه شركة "بوينغ"، بينما ذكرت مصادر أخرى أن الحادث شمل طائرتي "سوبر هورنت" و"جرولر". ولم تصدر السلطات الرسمية أي بيان حتى الآن بشأن نوع الطائرات أو أسباب الحادث.
وذكرت محطة "أي بي سي" المحلية أن "التحطم وقع خلال اليوم الثاني من عرض "جراولر" الجوي"، فيما أفادت إذاعة محلية عامة بأن الحادث وقع على بُعد عدة كيلومترات من القاعدة. وجاء في التقرير: "شوهدت أربع مظلات في السماء بعد التحطم".
وأعلنت القاعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أغلقت الوصول مؤقتًا للمنطقة لضمان السلامة والتحقيق في الحادث.