رئيس البرازيل: حجم تجارتنا مع الصين يبلغ ضعف نظيرتها مع الولايات المتحدة
صرح الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، أن حجم التجارة بين بلاده والصين يبلغ ضعف حجم تجارتها مع الولايات المتحدة. 17.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-17T13:51+0000
ونقلت صحافة أمريكية عن دا سيلفا قوله: "لقد اكتشفت الصين أمريكا اللاتينية ودخلت هذا السوق... واليوم، يبلغ حجم تجارتنا مع الصين ضعف حجم تجارتنا مع الولايات المتحدة".وفي مقابلة له مع "واشنطن بوست"، أكد الرئيس رغبته في أن تكون واشنطن شريكًا للمنطقة، لا عدوًا.كما أعرب عن قلقه إزاء مسار السياسة العالمية والتهديد الذي يواجه التعاون متعدد الأطراف.وقال الرئيس للصحيفة: "آمل أن يقتنع ترامب بأن الولايات المتحدة قادرة على لعب دور أكثر أهمية في تعزيز السلام والديمقراطية والتعددية... هل سيكون ذلك صعباً؟ نعم. ولكن لو لم أؤمن بالإقناع، لما دخلت عالم السياسة".الرئيس البرازيلي ينتقد "النهج الأمريكي" ويدعو لاحترام سيادة ووحدة أراضي الدول
