الرئيس البرازيلي ينتقد النهج الأمريكي ويدعو لاحترام سيادة ووحدة أراضي الدول
صرح رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، بأن النهج الأمريكي في السياسة الخارجية غير مقبول، داعياً إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
الرئيس البرازيلي ينتقد النهج الأمريكي ويدعو لاحترام سيادة ووحدة أراضي الدول
صرح رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، بأن النهج الأمريكي في السياسة الخارجية غير مقبول، داعياً إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وقال لولا دا سيلفا خلال خطاب بثته الحكومة البرازيلية على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب أن نتعلم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ووحدة أراضي الدول. لا يجوز أن يعتبر أحد نفسه مالك العالم ويقرر: اليوم سأأخذ غرينلاند، قناة بنما، كوبا أو فنزويلا".
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أنه لا يدعم حكومات إيران، إلا أن هذا الموقف لا يمكن أن يكون مبرراً للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.