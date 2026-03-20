https://sarabic.ae/20260320/غوتيريش-كلا-الطرفين-في-الشرق-الأوسط-معرضان-لتهم-جرائم-حرب-1111683107.html
غوتيريش: كلا الطرفين في الشرق الأوسط معرضان لتهم جرائم حرب
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن جرائم حرب محتملة قد ارتكبها كلا الطرفين في النزاع بالشرق الأوسط.
إيران
أخبار إيران
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111493394_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_3063065e3fcd9a0287c078c7722312b7.jpg
https://sarabic.ae/20260312/الأمم-المتحدة-تطالب-بتعويض-عائلات-ضحايا-الهجوم-على-مدرسة-في-إيران-1111374819.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111493394_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_57b6460c8d0f759d106a4929de0b134c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
00:58 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 00:59 GMT 20.03.2026)
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن جرائم حرب محتملة قد ارتكبها كلا الطرفين في النزاع بالشرق الأوسط.
وفي مقابلة مع صحيفة Politico الأمريكية قال الأمين العام: "إذا وقعت هجمات على إيران أو من جانب إيران على البنية التحتية للطاقة، أعتقد أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنها قد تشكل جريمة حرب".
وأضاف غوتيريش أن تزايد أعداد الضحايا المدنيين يجعل كلا طرفي النزاع عرضة لاحتمال توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وقال: "لا أرى أي فرق. لا يهم من يهاجم المدنيين. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
وأشار غوتيريش إلى أن إسرائيل شنت يوم الأربعاء هجومًا على حقل الغاز الإيراني جنوب بارس، ردت عليه إيران بضرب مجمع طاقة كبير في قطر.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.