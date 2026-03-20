غوتيريش: كلا الطرفين في الشرق الأوسط معرضان لتهم جرائم حرب

سبوتنيك عربي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن جرائم حرب محتملة قد ارتكبها كلا الطرفين في النزاع بالشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع صحيفة Politico الأمريكية قال الأمين العام: "إذا وقعت هجمات على إيران أو من جانب إيران على البنية التحتية للطاقة، أعتقد أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنها قد تشكل جريمة حرب".وأضاف غوتيريش أن تزايد أعداد الضحايا المدنيين يجعل كلا طرفي النزاع عرضة لاحتمال توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وقال: "لا أرى أي فرق. لا يهم من يهاجم المدنيين. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".وأشار غوتيريش إلى أن إسرائيل شنت يوم الأربعاء هجومًا على حقل الغاز الإيراني جنوب بارس، ردت عليه إيران بضرب مجمع طاقة كبير في قطر.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260312/الأمم-المتحدة-تطالب-بتعويض-عائلات-ضحايا-الهجوم-على-مدرسة-في-إيران-1111374819.html

