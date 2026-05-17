صن داونز يتفوق على "الجيش الملكي" بهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
صن داونز يتفوق على "الجيش الملكي" بهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
18:36 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 18:37 GMT 17.05.2026)
حقق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فوزا ثمينا على ضيفه الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-0، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت اليوم الأحد، ليؤجل حسم اللقب إلى مباراة الإياب في الرباط.
وظهر لاعبو الجيش الملكي بعيدين عن مستواهم المعتاد خلال اللقاء، في وقت أهدر فيه صن داونز
عدة فرص محققة، خاصة في الشوط الثاني، كانت كفيلة بتوسيع الفارق ووضع الفريق الجنوب إفريقي في موقف أكثر راحة قبل مواجهة العودة، وفقا لمواقع رياضية.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوبري موديبا في الدقيقة 39، مانحًا أصحاب الأرض أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب المقرر إقامته الأحد المقبل في العاصمة المغربية الرباط.
وبات الجيش الملكي مطالبًا بالفوز بفارق هدفين من أجل تعويض خسارة الذهاب والتتويج بلقبه الثاني في البطولة
، بعدما سبق له إحراز الكأس عام 1985.
في المقابل، يكفي صن داونز التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد مع التسجيل خارج أرضه، من أجل حصد لقب دوري أبطال إفريقيا
للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه الأول عام 2016.