محطة زابوروجيه النووية تعلن استهداف ورشة نقل تابعة لها في هجوم أوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الأحد، أن هجوما أوكرانيا استهدف ورشة نقل تابعة للمحطة ما أدى إلى تضرر سقف المبنى وحافلات مخصصة لنقل العاملين...
أعلنت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الأحد، أن هجوما أوكرانيا استهدف ورشة نقل تابعة للمحطة ما أدى إلى تضرر سقف المبنى وحافلات مخصصة لنقل العاملين بدون وقوع إصابات.
وذكرت إدارة المحطة في بيان على منصة "ماكس": "شنت القوات المسلحة الأوكرانية قصفا مدفعيا على ورشة النقل في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التابعة لمحطات "روساتوم" للطاقة النووية. ونتيجة لذلك، تضرر سقف المبنى وعدد من حافلات نقل الأفراد".
وأضاف البيان: "تم أيضا رصد أضرار في نوافذ قسم الاتصالات الواقع قرب ورشة النقل، ولم تقع أي إصابات أو حرائق".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، أن طائرة مسيرة انتحارية أوكرانية أصابت خط أنابيب ممتد بطول غرف التوربينات بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال ليخاتشيوف: "اصطدمت طائرة مسيرة انتحارية بخط أنابيب يمتد بمحاذاة قاعات توربينات محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وسقطت دون أن تنفجر على مقربة من وحدة الطاقة رقم واحد".
وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، تخضع المحطة لسيطرة خبراء روس، وكانت موسكو قد صرّحت مرارًا بأن التهديد الرئيسي الذي تواجهه المحطة وموظفوها يعود إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف بنيتها التحتية ومدينة إنيرغودار.