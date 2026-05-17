وزير الخارجية المصري يؤكد لـ"إسحاق دار" أهمية استئناف الحوار بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد الإقليمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260517/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-لـإسحاق-دار-أهمية-استئناف-الحوار-بين-واشنطن-وطهران-لخفض-التصعيد-الإقليمي-1113493396.html
وزير الخارجية المصري يؤكد لـ"إسحاق دار" أهمية استئناف الحوار بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد الإقليمي
وزير الخارجية المصري يؤكد لـ"إسحاق دار" أهمية استئناف الحوار بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد الإقليمي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، أهمية استئناف مسار الحوار بين الولايات... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-17T20:06+0000
2026-05-17T20:06+0000
أخبار مصر الآن
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_5540582028428a782ab7174dc739c32c.jpg
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين القاهرة وإسلام آباد بشأن تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد. وأشاد عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وباكستان، معربًا عن حرص القاهرة على مواصلة تعزيز التعاون المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تغليب الحلول السياسية واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لخفض حدة التصعيد، بما يجنب المنطقة تداعيات اتساع رقعة الصراع. وفي ختام الاتصال، أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لدعم جهود التهدئة واستئناف المفاوضات وتعزيز المسارات السياسية بعيدًا عن أي تصعيد عسكري. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، أمس السبت، إنه لا يعرف ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طهران تبدي اهتمامًا بإبرام اتفاق.وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها لقناة فرنسية أمس السبت، أن إيران "ستواجه وقتاً سيئًا للغاية" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها، والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
https://sarabic.ae/20260517/ترامب-إذا-لم-تقدم-إيران-مقترحا-أفضل-للتوصل-إلى-اتفاق-فستتلقى-ضربات-أكثر-شدة-1113491911.html
https://sarabic.ae/20260517/ترامب-على-إيران-التحرك-بسرعة-وإلا-فلن-يتبقى-منها-شيء-1113490912.html
https://sarabic.ae/20260517/التلفزيون-الإيراني-عن-مسؤول-عسكري-العدو-يشن-هجمات-ضد-دول-المنطقة-وينسبها-إلى-إيران--1113490740.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_83:0:1163:810_1920x0_80_0_0_6ac26905528814901dfae66650fbabe9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
أخبار مصر الآن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان

وزير الخارجية المصري يؤكد لـ"إسحاق دار" أهمية استئناف الحوار بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد الإقليمي

20:06 GMT 17.05.2026
© Photo / MfaEgyptوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
© Photo / MfaEgypt
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، أهمية استئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في التوصل إلى تفاهمات تدعم التهدئة وتحد من التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين القاهرة وإسلام آباد بشأن تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
ترامب: إذا لم تقدم إيران مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق فستتلقى ضربات أكثر شدة
18:03 GMT
وأشاد عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وباكستان، معربًا عن حرص القاهرة على مواصلة تعزيز التعاون المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تغليب الحلول السياسية واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لخفض حدة التصعيد، بما يجنب المنطقة تداعيات اتساع رقعة الصراع.

كما تناول الاتصال عددًا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

وفي ختام الاتصال، أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لدعم جهود التهدئة واستئناف المفاوضات وتعزيز المسارات السياسية بعيدًا عن أي تصعيد عسكري.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
ترامب: على إيران التحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى منها شيء
17:16 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، أمس السبت، إنه لا يعرف ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طهران تبدي اهتمامًا بإبرام اتفاق.
وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها لقناة فرنسية أمس السبت، أن إيران "ستواجه وقتاً سيئًا للغاية" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المفاوضات لا تزال قائمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مسار المحادثات أو طبيعة الاتفاق المحتمل.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها، والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري: العدو يشن هجمات ضد دول المنطقة وينسبها إلى إيران
16:54 GMT
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала