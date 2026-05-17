وزير الخارجية المصري يؤكد لـ"إسحاق دار" أهمية استئناف الحوار بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد الإقليمي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، أهمية استئناف مسار الحوار بين الولايات...

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين القاهرة وإسلام آباد بشأن تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد. وأشاد عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وباكستان، معربًا عن حرص القاهرة على مواصلة تعزيز التعاون المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تغليب الحلول السياسية واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لخفض حدة التصعيد، بما يجنب المنطقة تداعيات اتساع رقعة الصراع. وفي ختام الاتصال، أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لدعم جهود التهدئة واستئناف المفاوضات وتعزيز المسارات السياسية بعيدًا عن أي تصعيد عسكري. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، أمس السبت، إنه لا يعرف ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طهران تبدي اهتمامًا بإبرام اتفاق.وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها لقناة فرنسية أمس السبت، أن إيران "ستواجه وقتاً سيئًا للغاية" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها، والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان، الشهر الماضي، في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

