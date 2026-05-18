أردوغان: نستنكر بأشد العبارات هجوم إسرائيل على سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260518/أردوغان-نستنكر-بأشد-العبارات-هجوم-إسرائيل-على-سفن-أسطول-الصمود-المتجه-إلى-قطاع-غزة-1113518388.html
أردوغان: نستنكر بأشد العبارات هجوم إسرائيل على سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة
أردوغان: نستنكر بأشد العبارات هجوم إسرائيل على سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة
سبوتنيك عربي
استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، بأشد العبارات هجوم إسرائيل على سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T18:06+0000
2026-05-18T18:06+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
وقال أردوغان، في تصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء: "أستنكر بأشد العبارات هجوم إسرائيل على سفن أسطول الصمود"وأضاف الرئيس التركي: "إسرائيل تواصل سياساتها غير الأخلاقية وغير القانونية والإنسانية في غزة رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر".وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها: "ندين استيلاء القوات الإسرائيلية في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي، الذي يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة". ووصف البيان تدخل القوات الإسرائيلية ضد سفن "أسطول الصمود العالمي" بأنه "عمل جديد من أعمال القرصنة".وأوضح البيان أن "هجمات إسرائيل وسياساتها الترهيبية لن تعيق، بأي حال من الأحوال، سعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة وتضامنه مع الشعب الفلسطيني".ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف مشترك وحاسم ضد أعمال إسرائيل غير القانونية دون تأخير". وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية اعترضت سفن "أسطول الصمود العالمي" -الذي أبحر باتجاه قطاع غزة الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية، واحتجزت 100 ناشط من المشاركين في الأسطول، بينهم أتراك.
https://sarabic.ae/20260518/مع-دخوله-حيز-التنفيذ-كيف-يمكن-مواجهة-قانون-إعدام-الأسرى-الفلسطينيين-1113517669.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_122bec2d0ad3886c6a2a56c70280ebc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, العالم, إسرائيل

أردوغان: نستنكر بأشد العبارات هجوم إسرائيل على سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة

18:06 GMT 18.05.2026
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، بأشد العبارات هجوم إسرائيل على سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة.
وقال أردوغان، في تصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء: "أستنكر بأشد العبارات هجوم إسرائيل على سفن أسطول الصمود"
وأضاف الرئيس التركي: "إسرائيل تواصل سياساتها غير الأخلاقية وغير القانونية والإنسانية في غزة رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر".

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، اعتراض القوات الإسرائيلية لـ "أسطول الصمود العالمي" أثناء توجهه من مدينة مرمريس التركية إلى قطاع غزة، بينما كان متمركزاً قرب جزيرة قبرص، ووصفت ذلك بأنه "عمل من أعمال القرصنة".

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها: "ندين استيلاء القوات الإسرائيلية في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي، الذي يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة".
تحرير الأسرى الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
مع دخوله حيز التنفيذ... كيف يمكن مواجهة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
17:04 GMT
ووصف البيان تدخل القوات الإسرائيلية ضد سفن "أسطول الصمود العالمي" بأنه "عمل جديد من أعمال القرصنة".
وأوضح البيان أن "هجمات إسرائيل وسياساتها الترهيبية لن تعيق، بأي حال من الأحوال، سعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة وتضامنه مع الشعب الفلسطيني".
ودعت الخارجية التركية إسرائيل إلى وقف تدخلها ضد "أسطول الصمود العالمي" فوراً، والإفراج دون قيد أو شرط عن الناشطين المحتجزين على متن الأسطول.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف مشترك وحاسم ضد أعمال إسرائيل غير القانونية دون تأخير".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية اعترضت سفن "أسطول الصمود العالمي" -الذي أبحر باتجاه قطاع غزة الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية، واحتجزت 100 ناشط من المشاركين في الأسطول، بينهم أتراك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала