مع دخوله حيز التنفيذ... كيف يمكن مواجهة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مع دخوله حيز التنفيذ... كيف يمكن مواجهة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
في خطوة وصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأحد، تعليماته ببدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في الضفة...
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
وبموجب القانون، يمنح القضاء العسكري في إسرائيل صلاحية مطلقة لتطبيق عقوبة الإعدام في حال القبض على أي فلسطيني حيا بعد ارتكابه جريمة قتل إسرائيليين.وأفادت القناة "14" الإسرائيلية بأن "الخيار الأول للعقاب على جريمة قتل أي إسرائيلي سيكون الإعدام".وفي السياق ذاته، وجه كاتس الجيش أيضا بتعديل أمر التوجيهات الأمنية في الضفة الغربية، بما يسمح بتطبيق العقوبة هناك، وهو ما وصفته القناة الإسرائيلية، بأنه "تغيير واضح وجذري في السياسة الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".وشدد مراقبون على خطورة دخول القانون مرحلة التنفيذ الفعلي، مؤكدين على ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية قانونيا في المحاكم الدولية، وكذلك تحرك المجتمع الدولي وفرض عقوبات حقيقية وصارمة على إسرائيل لمنع تنفيذ مثل هذه القوانين.عقوبات صارمةقال الأسير الفلسطيني المحرر، رائد عبد الجليل، إنه لا توجد خطورة إضافية من دخول قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإعدام الأسرى وقتلهم عمليا منذ تأسيس كيانه، ومن قبله الاستعمار البريطاني الذي أعدم مئات الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ سيعمل فقط على قوننة الإعدام الممارس أصلا على أرض الواقع. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فلسطين وأهلها هم من يتعرضون للإعدام والقتل والإبادة المستمرة، وأن المطلوب من الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة هو المزيد من الصبر في مواجهة هذه السياسات. على الصعيد الدولي، شدد الأسير الفلسطيني على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوط حقيقية على إسرائيل لإجبارها على تسليم جثامين الشهداء بعد إعدامهم لذويهم، والتوقف عن احتجازهم داخل الثلاجات ومقابر الأرقام. وأشار عبد الجليل إلى أن الموقف العربي لا يتجاوز تقديم المزيد من بيانات التنديد، مستشهدا بما حدث من إبادة وتجويع في قطاع غزة أمام شاشات التلفزيون وأعين الكاميرات دون أن يتمكن العالم أجمع من إيقاف ذلك أو إدخال لتر واحد من الماء، مشددا على أنه لن يوقف هذا القانون والصلف الإسرائيلي سوى تهديد حقيقي بفرض عقوبات اقتصادية صارمة وكبيرة عليه.تحرك فلسطيني ودوليبدوره قال الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إن دخول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ يشكل تصعيدا خطيرا وجريمة حرب مكتملة الأركان، لا سيما عندما يشرعن الاحتلال الإسرائيلي الإعدام خارج نطاق القانون وداخل الزنازين المغلقة عبر التصفية الجسدية، أو التعذيب، أو القتل العمد. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا القانون يستهدف بشكل أساسي الأسرى المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويفتح الباب على مصراعيه أمام المحاكم العسكرية لتطبيق عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين بقرارات الأغلبية دون الحاجة للإجماع.وأوضح أنه في ظل الغياب المطبق للقانون الدولي عما يدور، يعد تنفيذ القانون انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي بات لا يمنح الإنسان والأسير الفلسطيني أي قيمة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة داخل السجون. وعلى الصعيد الفلسطيني، أشار المحلل السياسي إلى ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية بشكل عاجل للتقدم بملف الأسرى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة أحرار العالم، مشددا على أهمية تعليق التنسيق الأمني، وتحويل ملف الأسرى من قضية فصائلية إلى قضية وطنية موحدة تجمع كل الأطياف، خاصة وأن خطورة القانون تستهدف جميع الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني دون استثناء، داعيا السلطة إلى إطلاق حملة دولية واسعة تحمل أسماء الأسرى للتعريف بقضيتهم.وأضاف أنه يتوجب على دول العالم الحر، وتحديدا الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، اتخاذ مواقف حازمة تشمل تعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تمتلك القدرة والضغط الكافيين لإيقاف هذا القانون، محذرا في الوقت ذاته من أن البدء في تنفيذ هذا القانون العنصري قد يشعل الأوضاع ويفجر الساحة الفلسطينية برمتها.وقال كاتس: "انتهى عهد الاحتواء، الإرهابيون الذين يقتلون اليهود لن يقبعوا في السجون في ظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات ولن يحلموا بالإفراج عنهم، سيدفعون الثمن الأغلى".يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
في خطوة وصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأحد، تعليماته ببدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمعروف باسم قانون "إعدام الأسرى"، الذي دفع به وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وبموجب القانون، يمنح القضاء العسكري في إسرائيل صلاحية مطلقة لتطبيق عقوبة الإعدام في حال القبض على أي فلسطيني حيا بعد ارتكابه جريمة قتل إسرائيليين.
وأفادت القناة "14" الإسرائيلية بأن "الخيار الأول للعقاب على جريمة قتل أي إسرائيلي سيكون الإعدام".
وفي السياق ذاته، وجه كاتس الجيش أيضا بتعديل أمر التوجيهات الأمنية في الضفة الغربية، بما يسمح بتطبيق العقوبة هناك، وهو ما وصفته القناة الإسرائيلية، بأنه "تغيير واضح وجذري في السياسة الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وشدد مراقبون على خطورة دخول القانون مرحلة التنفيذ الفعلي، مؤكدين على ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية قانونيا في المحاكم الدولية، وكذلك تحرك المجتمع الدولي وفرض عقوبات حقيقية وصارمة على إسرائيل لمنع تنفيذ مثل هذه القوانين.

عقوبات صارمة

قال الأسير الفلسطيني المحرر، رائد عبد الجليل، إنه لا توجد خطورة إضافية من دخول قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإعدام الأسرى وقتلهم عمليا منذ تأسيس كيانه، ومن قبله الاستعمار البريطاني الذي أعدم مئات الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ سيعمل فقط على قوننة الإعدام الممارس أصلا على أرض الواقع.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فلسطين وأهلها هم من يتعرضون للإعدام والقتل والإبادة المستمرة، وأن المطلوب من الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة هو المزيد من الصبر في مواجهة هذه السياسات.
على الصعيد الدولي، شدد الأسير الفلسطيني على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوط حقيقية على إسرائيل لإجبارها على تسليم جثامين الشهداء بعد إعدامهم لذويهم، والتوقف عن احتجازهم داخل الثلاجات ومقابر الأرقام.
وأشار عبد الجليل إلى أن الموقف العربي لا يتجاوز تقديم المزيد من بيانات التنديد، مستشهدا بما حدث من إبادة وتجويع في قطاع غزة أمام شاشات التلفزيون وأعين الكاميرات دون أن يتمكن العالم أجمع من إيقاف ذلك أو إدخال لتر واحد من الماء، مشددا على أنه لن يوقف هذا القانون والصلف الإسرائيلي سوى تهديد حقيقي بفرض عقوبات اقتصادية صارمة وكبيرة عليه.

تحرك فلسطيني ودولي

بدوره قال الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إن دخول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ يشكل تصعيدا خطيرا وجريمة حرب مكتملة الأركان، لا سيما عندما يشرعن الاحتلال الإسرائيلي الإعدام خارج نطاق القانون وداخل الزنازين المغلقة عبر التصفية الجسدية، أو التعذيب، أو القتل العمد.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا القانون يستهدف بشكل أساسي الأسرى المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويفتح الباب على مصراعيه أمام المحاكم العسكرية لتطبيق عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين بقرارات الأغلبية دون الحاجة للإجماع.
وأكد صافي أن خطورة دخول هذا القانون حيز التنفيذ تكمن في تحويله السجون الإسرائيلية إلى ساحات للتصفية الجسدية، تحت غطاء تشريعي تمييزي وعنصري يستهدف الفلسطينيين حصرا، ولا ينطبق بالمثل على الإسرائيليين، مما يعزز سياسات الفصل العنصري "الأبارتهايد"، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدد حياة مئات المعتقلين الفلسطينيين ويعرضهم لخطر الإعدام الفعلي.
وأوضح أنه في ظل الغياب المطبق للقانون الدولي عما يدور، يعد تنفيذ القانون انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي بات لا يمنح الإنسان والأسير الفلسطيني أي قيمة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة داخل السجون.
وعلى الصعيد الفلسطيني، أشار المحلل السياسي إلى ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية بشكل عاجل للتقدم بملف الأسرى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة أحرار العالم، مشددا على أهمية تعليق التنسيق الأمني، وتحويل ملف الأسرى من قضية فصائلية إلى قضية وطنية موحدة تجمع كل الأطياف، خاصة وأن خطورة القانون تستهدف جميع الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني دون استثناء، داعيا السلطة إلى إطلاق حملة دولية واسعة تحمل أسماء الأسرى للتعريف بقضيتهم.
وأضاف أنه يتوجب على دول العالم الحر، وتحديدا الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، اتخاذ مواقف حازمة تشمل تعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تمتلك القدرة والضغط الكافيين لإيقاف هذا القانون، محذرا في الوقت ذاته من أن البدء في تنفيذ هذا القانون العنصري قد يشعل الأوضاع ويفجر الساحة الفلسطينية برمتها.
وعبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزيرا الدفاع، يسرائيل كاتس، والأمن القومي بن غفير، عن دعمهم لهذه الخطوة، مؤكّدين اعتماد مبدأ عدم ممارسة سياسة الاحتواء تجاه منفذي عمليات القتل ضد الإسرائيليين.
وقال كاتس: "انتهى عهد الاحتواء، الإرهابيون الذين يقتلون اليهود لن يقبعوا في السجون في ظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات ولن يحلموا بالإفراج عنهم، سيدفعون الثمن الأغلى".
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
