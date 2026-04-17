يوم الأسير الفلسطيني... تصعيد إسرائيلي بحق الأسرى وغضب شعبي رفضا لقانون الإعدام

يعيش الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية ظروفا صعبة وأوضاعا قاسية، ويواجهون مرحلة من أصعب المراحل، حيث يحل يوم الأسير الفلسطيني في وقت تتصاعد فيه...

9600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيليةوتشير شهادات الأسرى المحررين وعائلات الأسرى، إلى أن المعاناة لا تقتصر على السجن الطويل ومن دون محاكمة لعدد كبير من الأسرى، بل تمتد لتشمل الإهمال الطبي والحرمان من العلاج، والتضييق اليومي، إلى جانب ممارسات قمعية مستمرة.وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ، نهاية الشهر الماضي، قانونا يفرض عقوبة الإعدام شنقا على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين إذا اعتُبر الفعل عملا إرهابيا من قبل المحكمة العسكرية أو كان دافعه "إنكار وجود دولة إسرائيل".وأشار مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إبراهيم نجاجرة، إلى أن الأسرى يواجهون تصعيدا خطيرا في السياسات العقابية، في ظل تصعيد ممنهج تتبعه حكومات إسرائيلية متعاقبة، من سياسة التجويع والتعذيب، مرورا بالاعتقال الإداري الذي يُبقي الآلاف في غياهب السجون دون محاكمة، وصولا إلى قانون الإعدام الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي مؤخرا.وأضاف نجاجرة: "عدد الأسرى اليوم يفوق 9500 أسير، غالبيتهم مرضى إما بفعل أمراض اعتُقلوا وهم مصابون بها، وإما جرحى، وإما أسرى أصيبوا بأمراض خطيرة نتيجة ظروف الاعتقال التي فرضت واقعا قمعيا وصعبا عليهم، والمجتمع الفلسطيني مطالب بأن يتضامن مع نفسه، ونأمل ألا نصل إلى مرحلة تنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى، لأنه بالتأكيد سيجر المزيد من العنف، وسيكون محطة من المحطات التي تؤزم القضية الفلسطينية وتزيدها تعقيدا".وبينت الهيئة أن "عدد الأسرى الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغ نحو 350، موزعين على سجني عوفر ومجدو"، مضيفة أنه حتى نهاية 2025 "بلغ عدد الأطفال المعتقلين إدارياً 180، فيما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 3532 حتى بداية أبريل 2026، من بينهم نساء وأطفال".وأضاف: "كل الظروف التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال تفتقر إلى الحد الأدنى الإنساني، ومسؤولية سلطة الاحتلال هي أن يعيش الأسرى في ظروف إنسانية تراعي احتياجاتهم الطبية والغذائية والثقافية وغير ذلك من الحقوق".وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، فقد بلغ عدد الأسرى القتلى في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 نحو 326، من بينهم 89 قتلوا في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما لا يزال عشرات المعتقلين القتلى من غزة رهن الإخفاء القسري، إضافة إلى عدد القتلى الأسرى المحتجزة جثامينهم من قبل، وعددهم 97 جثمانا.

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

