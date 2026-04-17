يوم الأسير الفلسطيني... تصعيد إسرائيلي بحق الأسرى وغضب شعبي رفضا لقانون الإعدام
سبوتنيك عربي
يعيش الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية ظروفا صعبة وأوضاعا قاسية، ويواجهون مرحلة من أصعب المراحل، حيث يحل يوم الأسير الفلسطيني في وقت تتصاعد فيه...
2026-04-17T14:04+0000
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
يعيش الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية ظروفا صعبة وأوضاعا قاسية، ويواجهون مرحلة من أصعب المراحل، حيث يحل يوم الأسير الفلسطيني في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق الأسرى بشكل غير مسبوق، مع تفاقم ظروف الاحتجاز، وتزايد الشهادات حول سوء المعاملة الجسدية والنفسية.
9600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية
وتشير شهادات الأسرى المحررين وعائلات الأسرى، إلى أن المعاناة لا تقتصر على السجن الطويل ومن دون محاكمة لعدد كبير من الأسرى، بل تمتد لتشمل الإهمال الطبي والحرمان من العلاج، والتضييق اليومي، إلى جانب ممارسات قمعية مستمرة.
ويقول نادر أبو هليل والد الأسير عزمي أبو هليل، لوكالة "سبوتنيك": "ابني الأسير يعاني معاناة شديدة منذ اعتقاله في بداية الحرب، على خلفية اتهامات باطلة من قبل الاحتلال، وما يحدث لأبنائنا الأسرى داخل السجون يهدد حياتهم، فهم يواجهون ظروفا غاية في الخطورة من حيث الطعام، والدواء، والعلاج، والملبس، والمشرب، وكل شيء".
ويضيف أبو هليل: "ما يؤرقنا ويؤلمنا أكثر هو قرار الإعدام الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي لإعدام أبنائنا الأسرى، فكان الخبر على أهالي الأسرى كالصاعقة، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله".
وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ، نهاية الشهر الماضي، قانونا يفرض عقوبة الإعدام شنقا على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين إذا اعتُبر الفعل عملا إرهابيا من قبل المحكمة العسكرية أو كان دافعه "إنكار وجود دولة إسرائيل".
وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إسرائيل بإلغاء القانون، مؤكداً أنه يرسخ انتهاك حظر الفصل العنصري، ويشكل خرقا للحظر الدولي المفروض على العقوبات القاسية والمهينة.
وأشار مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إبراهيم نجاجرة، إلى أن الأسرى يواجهون تصعيدا خطيرا في السياسات العقابية، في ظل تصعيد ممنهج تتبعه حكومات إسرائيلية متعاقبة، من سياسة التجويع والتعذيب، مرورا بالاعتقال الإداري الذي يُبقي الآلاف في غياهب السجون دون محاكمة، وصولا إلى قانون الإعدام الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي مؤخرا.
وقال نجاجرة، خلال وقفة تضامنية مع الأسرى في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، لوكالة "سبوتنيك": " لم تتغير أوضاع الأسرى منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، سياسة التجويع قائمة، التعذيب قائم، الاعتقالات الإدارية والعزل موجود، والانتهاكات القانونية والمماطلة والتسويف والأحكام الجائرة قائمة، وما زالت إسرائيل تسن القوانين في ظل حكومة يمينية متطرفة، وقانون الإعدام يشكل خطورة حقيقية على حياة الأسرى".
وأضاف نجاجرة: "عدد الأسرى اليوم يفوق 9500 أسير، غالبيتهم مرضى إما بفعل أمراض اعتُقلوا وهم مصابون بها، وإما جرحى، وإما أسرى أصيبوا بأمراض خطيرة نتيجة ظروف الاعتقال التي فرضت واقعا قمعيا وصعبا عليهم، والمجتمع الفلسطيني مطالب بأن يتضامن مع نفسه، ونأمل ألا نصل إلى مرحلة تنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى، لأنه بالتأكيد سيجر المزيد من العنف، وسيكون محطة من المحطات التي تؤزم القضية الفلسطينية وتزيدها تعقيدا".
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان، أن "إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال حتى بداية أبريل/نيسان 2026 بلغ أكثر من 9600، وبلغ عدد الأسيرات 86، منهنّ أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل الحرب على قطاع غزة، ومن بينهن 25 أسيرة معتقلة إداريا".
وبينت الهيئة أن "عدد الأسرى الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغ نحو 350، موزعين على سجني عوفر ومجدو"، مضيفة أنه حتى نهاية 2025 "بلغ عدد الأطفال المعتقلين إدارياً 180، فيما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 3532 حتى بداية أبريل 2026، من بينهم نساء وأطفال".
فيما قال الباحث في حقوق الإنسان هشام الشرباتي، لوكالة "سبوتنيك": "آلاف الأسرى الفلسطينيين معتقلون إداريا، ويُصنف هؤلاء ضمن الاعتقال التعسفي كونه اعتقالا بدون محاكمة، وعندما نتحدث عن الظروف الاعتقال، نتحدث عن ممارسة التعذيب على مدار الساعة".
وأضاف: "كل الظروف التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال تفتقر إلى الحد الأدنى الإنساني، ومسؤولية سلطة الاحتلال هي أن يعيش الأسرى في ظروف إنسانية تراعي احتياجاتهم الطبية والغذائية والثقافية وغير ذلك من الحقوق".
وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي إبراهيم بوغالي، عشية إحياء يوم الأسير الفلسطيني، أن هذه المناسبة تمثل محطة لتجديد الالتزام الثابت بدعم قضية الأسرى الفلسطينيين، وكشف الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها داخل السجون.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، فقد بلغ عدد الأسرى القتلى في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 نحو 326، من بينهم 89 قتلوا في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما لا يزال عشرات المعتقلين القتلى من غزة رهن الإخفاء القسري، إضافة إلى عدد القتلى الأسرى المحتجزة جثامينهم من قبل، وعددهم 97 جثمانا.