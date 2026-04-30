https://sarabic.ae/20260430/الرئيس-اللبناني-يطالب-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-استهداف-المدنيين-والمسعفين-وكشف-مصير-الأسرى--1113016446.html

الرئيس اللبناني يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والمسعفين وكشف مصير الأسرى

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية، ووقف استهداف المدنيين والمسعفين...

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108612812_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0c9ca7b083375916bf2b9130397bb337.jpg

وخلال لقائه وفداً من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أكد عون أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيراً إلى استمرار هدم المنازل وأماكن العبادة وتجريفها، في وقت يتزايد فيه عدد الضحايا والجرحى يومياً، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. ولفت إلى أن الاعتداءات طالت المسعفين والمتطوعين، حيث سقط نحو 17 مسعفاً من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، إلى جانب استهداف الإعلاميين. كما جدد دعوته إلى مساعدة لبنان في كشف مصير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى رفض إسرائيل حتى الآن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم أو الاطمئنان على أوضاعهم أو إبلاغ ذويهم والدولة اللبنانية عنهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض. وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

https://sarabic.ae/20260430/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-آخر-في-هجوم-بجنوب-لبنان-1113014622.html

https://sarabic.ae/20260430/الصحة-اللبنانية-مقتل-9-أشخاص-وإصابة-23-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1113003818.html

https://sarabic.ae/20260430/بري-يدعو-جميع-السلطات-في-لبنان-والمجتمع-الدولي-للتحرك-لإلزام-إسرائيل-بوقف-عدوانها-فورا-1112994757.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

