الرئيس اللبناني يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والمسعفين وكشف مصير الأسرى
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية، ووقف استهداف المدنيين والمسعفين... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T17:00+0000
https://sarabic.ae/20260430/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-آخر-في-هجوم-بجنوب-لبنان-1113014622.html
https://sarabic.ae/20260430/الصحة-اللبنانية-مقتل-9-أشخاص-وإصابة-23-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1113003818.html
https://sarabic.ae/20260430/بري-يدعو-جميع-السلطات-في-لبنان-والمجتمع-الدولي-للتحرك-لإلزام-إسرائيل-بوقف-عدوانها-فورا-1112994757.html
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية، ووقف استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية والصحية والإغاثية.
وخلال لقائه وفداً من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أكد عون أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيراً إلى استمرار هدم المنازل وأماكن العبادة وتجريفها، في وقت يتزايد فيه عدد الضحايا والجرحى يومياً، بحسب ماذكرت الوكالة
الوطنية للإعلام اللبنانية.
ولفت إلى أن الاعتداءات طالت المسعفين والمتطوعين، حيث سقط نحو 17 مسعفاً من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، إلى جانب استهداف الإعلاميين.
وشدد عون على أن ما يقوم به المتطوعون في عمليات إنقاذ المصابين يمثل "قمة التضحية وبذل الذات" في سبيل الرسالة الإنسانية، رغم المخاطر التي تصل إلى حد الاستشهاد، رغم الإبلاغ المسبق عن المهمات لتأمين الحماية لها.
كما جدد دعوته إلى مساعدة لبنان
في كشف مصير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى رفض إسرائيل حتى الآن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم أو الاطمئنان على أوضاعهم أو إبلاغ ذويهم والدولة اللبنانية عنهم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين
.
وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله"
في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.