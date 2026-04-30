الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم بجنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم بجنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر جراء هجوم نفذه "حزب الله" في جنوب لبنان. 30.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-30T15:55+0000

2026-04-30T15:55+0000

2026-04-30T15:55+0000

وذكر الجيش، في بيان، أن "الرقيب ليئام بن حمو (19 عاماً) من هرتسليا، وهو مقاتل في الكتيبة 13 التابعة للواء غولاني، قُتل صباح اليوم، إثر إصابته بطائرة مسيّرة انتحارية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان". وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، في وقت سابق من اليوم الخميس، إنذارا جديدا لسكان 8 قرى جنوبي لبنان، بضرورة الإخلاء.ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، بيانا أوضح من خلاله أنه "إنذار عاجل إلى سكان لبنان في القرى التالية: السماعية، الحنية، القليلة، وادي جيلو، الكنيسة، كفرا، مجدل زون، وصديقين".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية