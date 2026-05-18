الخارجية الروسية: نظام كييف لا يظهر أي استعداد لحوار جاد لحل الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الإثنين، بأن نظام كييف لا يُبدي أي استعداد لحوار جاد لحل الأزمة الأوكرانية. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T12:59+0000
وقال غالوزين في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال من وسائل إعلام روسية، عن هذا الموضوع: "للأسف، لا يُبدي نظام كييف أي استعداد لحوار جاد حول المعايير المحتملة لحل سياسي ودبلوماسي للأزمة الأوكرانية".
وأضاف: "نحن على اتصال دائم مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بشأن المسألة الأوكرانية، وعندما يحين الوقت المناسب، وإذا توفرت لدينا أي معلومات، فسنشاركها معكم بالطبع".
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 6 مايو/ أيار الجاري، بأن روسيا مستعدة لمفاوضات فعّالة ومثمرة بشأن أوكرانيا وأنها لا ترفضها.
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوسائل إعلام روسية، "بالتأكيد، نحن منفتحون، كما أكدت القيادة الروسية دائمًا، على عملية التفاوض وعلى الاتصالات التي سيكون لها تأثير حقيقي ونتيجة فعلية".
وأضافت أن المسؤولين من الجانب الأميركي عن المفاوضات بشأن أوكرانيا "منخرطون الآن بشكل كامل" في الوضع في الشرق الأوسط، موضحة: "لكنني أقول مرة أخرى: نحن من جانبنا لم نرفض مفهوم عملية التفاوض، أو الاتصالات، أو عقد لقاءات تهدف إلى تحقيق النتيجة التي أعلنا عنها".