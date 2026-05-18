السلطات: مقتل امرأة وإصابة شخصين في هجوم أوكراني على منزل خاص بمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة كورسك ألكسندر خينشتاين، اليوم الاثنين، بمقتل مدنية في غارة جوية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على منزل خاص، وإصابة اثنين آخرين. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T22:37+0000
السلطات: مقتل امرأة وإصابة شخصين في هجوم أوكراني على منزل خاص بمقاطعة كورسك
21:00 GMT 18.05.2026 (تم التحديث: 22:37 GMT 18.05.2026)
أفاد حاكم مقاطعة كورسك ألكسندر خينشتاين، اليوم الاثنين، بمقتل مدنية في غارة جوية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على منزل خاص، وإصابة اثنين آخرين.
وكتب خينشتاين على منصة "ماكس": "مساء اليوم، في قرية ماركوفو التابعة لمقاطعة غلوشكوفسكي، هاجم العدو منزلاً خاصاً كان يتواجد فيه مدنيون في الحديقة. ونتيجةً للغارة، أُصيبت إحدى السيدات بجروح بالغة الخطورة. وببالغ الحزن والأسى، فارقت الحياة
وأضاف أن شخصين آخرين أُصيبا: امرأة تبلغ من العمر 57 عاماً بجرح نافذ في الصدر والبطن، وزوجها بجرح نافذ في الرأس بشظية.
وأضاف الحاكم أن حالتهما خطيرة ويتلقيان العلاج الطبي. وسيتم نقل المصابين إلى مدينة كورسك قريباً.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.