باحث في الشأن الدولي: صعود روسيا والصين يفرض على أوروبا إعادة النظر في استراتيجياتها

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الدولي: صعود روسيا والصين يفرض على أوروبا إعادة النظر في استراتيجياتها
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث اللبناني في الشأن الدولي، الدكتور علي شكر، حول إعلان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد روسيا لاعتماد نهج عملي في أوروبا بشأن ملف... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
وأشار إلى أن "أوروبا لم تعد قادرة على صياغة استراتيجية واضحة لإدارة الواقع الجيوسياسي على الساحة العالمية، وهي تحتاج إلى مقاربة جديدة تتناسب مع المتغيرات الدولية".وأشار الباحث اللبناني إلى أن "العلاقة مع الولايات المتحدة باتت تشكل عبئا على أوروبا أكثر من كونها عامل دعم كما في السابق، خصوصا في ظل التنافس الاقتصادي، والحواجز الجمركية، والرسوم، ومحاولات إقصاء أوروبا عن أي دور فاعل على الساحة الدولية".وأكد شكر أن "الواقع الداخلي الأوروبي يفرض هذا التحول، في ظل تراجع الأحزاب التقليدية وخسارتها جزءا من رصيدها الشعبي، ودخول قوى سياسية جديدة إلى المشهد"، مضيفًا أن "التطورات التكنولوجية والتحولات في بنية العلاقات الدولية، إلى جانب تراجع النفوذ الاستعماري الأوروبي الذي كان حاضرا بقوة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كلها عوامل دفعت أوروبا إلى أزمة عميقة جعلتها تبدو كقارة عجوز عاجزة عن لعب دور مؤثر على الساحة العالمية".
باحث في الشأن الدولي: صعود روسيا والصين يفرض على أوروبا إعادة النظر في استراتيجياتها

تحدث الباحث اللبناني في الشأن الدولي، الدكتور علي شكر، حول إعلان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد روسيا لاعتماد نهج عملي في أوروبا بشأن ملف المفاوضات، وما يتطلبه ذلك، في ظل تراجع شعبية الزعماء الأوروبيين الذين يرسمون السياسات الأوروبية حاليا.
وأشار إلى أن "أوروبا لم تعد قادرة على صياغة استراتيجية واضحة لإدارة الواقع الجيوسياسي على الساحة العالمية، وهي تحتاج إلى مقاربة جديدة تتناسب مع المتغيرات الدولية".
واعتبر شكر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الروسي يعكس دعوة إلى صياغة رؤية أوروبية جديدة تقوم على آليات عمل وشراكات مختلفة تتلاءم مع الواقع الدولي الحالي، انطلاقا من المصالح الأوروبية العليا وليس من الخلفيات التاريخية فقط، مع أخذ المتغيرات الدولية بعين الاعتبار، سواء على مستوى صعود الدور الروسي والرؤية الروسية، أو صعود الصين على الساحة العالمية".
وأشار الباحث اللبناني إلى أن "العلاقة مع الولايات المتحدة باتت تشكل عبئا على أوروبا أكثر من كونها عامل دعم كما في السابق، خصوصا في ظل التنافس الاقتصادي، والحواجز الجمركية، والرسوم، ومحاولات إقصاء أوروبا عن أي دور فاعل على الساحة الدولية".
وأوضح أن "الساحة الأوروبية ليست موحدة حيال حلف الناتو أو طبيعة العلاقة المستقبلية مع روسيا، وأن هناك انقسامات خجولة داخل أوروبا بشأن إعادة ترتيب العلاقات وفتح آفاق تعاون جديدة، وأن بعض الدول بدأت تدرك واقعية المرحلة وضرورة الانفتاح على روسيا، في ظل أهمية المجال الحيوي الأوراسي بالنسبة لأوروبا، وما يمكن أن يوفره من تحالفات جديدة ودور جيوسياسي مختلف يمنحها زخما أكبر على الساحة الدولية".
وأكد شكر أن "الواقع الداخلي الأوروبي يفرض هذا التحول، في ظل تراجع الأحزاب التقليدية وخسارتها جزءا من رصيدها الشعبي، ودخول قوى سياسية جديدة إلى المشهد"، مضيفًا أن "التطورات التكنولوجية والتحولات في بنية العلاقات الدولية، إلى جانب تراجع النفوذ الاستعماري الأوروبي الذي كان حاضرا بقوة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كلها عوامل دفعت أوروبا إلى أزمة عميقة جعلتها تبدو كقارة عجوز عاجزة عن لعب دور مؤثر على الساحة العالمية".
