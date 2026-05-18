باحث في الشأن الدولي: صعود روسيا والصين يفرض على أوروبا إعادة النظر في استراتيجياتها
09:05 GMT 18.05.2026 (تم التحديث: 09:10 GMT 18.05.2026)
بوتين يجتمع مع شي جين بينغ في قازان
حصري
تحدث الباحث اللبناني في الشأن الدولي، الدكتور علي شكر، حول إعلان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد روسيا لاعتماد نهج عملي في أوروبا بشأن ملف المفاوضات، وما يتطلبه ذلك، في ظل تراجع شعبية الزعماء الأوروبيين الذين يرسمون السياسات الأوروبية حاليا.
وأشار إلى أن "أوروبا لم تعد قادرة على صياغة استراتيجية واضحة لإدارة الواقع الجيوسياسي على الساحة العالمية، وهي تحتاج إلى مقاربة جديدة تتناسب مع المتغيرات الدولية".
واعتبر شكر، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الروسي يعكس دعوة إلى صياغة رؤية أوروبية جديدة تقوم على آليات عمل وشراكات مختلفة تتلاءم مع الواقع الدولي الحالي، انطلاقا من المصالح الأوروبية العليا وليس من الخلفيات التاريخية فقط، مع أخذ المتغيرات الدولية بعين الاعتبار، سواء على مستوى صعود الدور الروسي والرؤية الروسية، أو صعود الصين على الساحة العالمية".
وأشار الباحث اللبناني إلى أن "العلاقة مع الولايات المتحدة باتت تشكل عبئا على أوروبا أكثر من كونها عامل دعم كما في السابق، خصوصا في ظل التنافس الاقتصادي، والحواجز الجمركية، والرسوم، ومحاولات إقصاء أوروبا عن أي دور فاعل على الساحة الدولية".
وأوضح أن "الساحة الأوروبية ليست موحدة حيال حلف الناتو أو طبيعة العلاقة المستقبلية مع روسيا، وأن هناك انقسامات خجولة داخل أوروبا بشأن إعادة ترتيب العلاقات وفتح آفاق تعاون جديدة، وأن بعض الدول بدأت تدرك واقعية المرحلة وضرورة الانفتاح على روسيا، في ظل أهمية المجال الحيوي الأوراسي بالنسبة لأوروبا، وما يمكن أن يوفره من تحالفات جديدة ودور جيوسياسي مختلف يمنحها زخما أكبر على الساحة الدولية".
وأكد شكر أن "الواقع الداخلي الأوروبي يفرض هذا التحول، في ظل تراجع الأحزاب التقليدية وخسارتها جزءا من رصيدها الشعبي، ودخول قوى سياسية جديدة إلى المشهد"، مضيفًا أن "التطورات التكنولوجية والتحولات في بنية العلاقات الدولية، إلى جانب تراجع النفوذ الاستعماري الأوروبي الذي كان حاضرا بقوة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كلها عوامل دفعت أوروبا إلى أزمة عميقة جعلتها تبدو كقارة عجوز عاجزة عن لعب دور مؤثر على الساحة العالمية".