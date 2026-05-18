ترامب: إيران تعرف ما سيحدث قريبا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "غير منفتح على تقديم أي تنازلات لإيران"، مؤكدًا أن "طهران تريد إبرام صفقة أكثر من أي وقت مضى".

وفي تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست، أوضح ترامب، أن "إيران تدرك ما سيحدث قريبًا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الفترة المقبلة"، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطوات المحتملة.وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق اليوم، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.يأتي هذا بعدما أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعدّ قائمة بأهداف لشنّ ضربات ضد إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ هجمات جديدة على البلاد.وقالت التقارير: "أعد البنتاغون سلسلة من الخطط للأهداف العسكرية في حال قرر ترامب في نهاية المطاف الموافقة على ضربات جديدة".ومن المتوقع أن يجتمع ترامب مجددا مع فريقه للأمن القومي في وقت مبكر من هذا الأسبوع.وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/نيسان، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام حوار التسوية. وخلال الفترة نفسها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تحاول الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

