ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق. 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T22:30+0000

وقال ترامب للصحفيين: "مررنا بفترات ظننا فيها أننا على وشك التوصل إلى صفقة، لكن الأمور لم تنجح. الوضع مختلف قليلاً الآن ".وأعلن الرئيس الأمريكي أن مفاوضات واسعة النطاق جارية مع طهران .كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية.وأضاف: أن "قادة الخليج الثلاث طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".وتابع: "وجّهت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا غدا ضد إيران، وذلك احترامًا لأمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، مع البقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق مقبول".يأتي هذا بعدما أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعدّ قائمة بأهداف لشنّ ضربات ضد إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ هجمات جديدة على البلاد.ومن المتوقع أن يجتمع ترامب مجددا مع فريقه للأمن القومي في وقت مبكر من هذا الأسبوع.وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/نيسان، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام حوار التسوية. وخلال الفترة نفسها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تحاول الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

