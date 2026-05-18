خبير عسكري: واشنطن أصيبت بنزيف مالي كبير بحربها مع طهران

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبير عسكري: واشنطن أصيبت بنزيف مالي كبير بحربها مع طهران
وأوضح جبور، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "صاروخ كروز التقليدي "التوماهوك" مثلا يفوق سعره المليون ونصف دولار تقريبا، ليدمر فقط هدفا متوسط القيمة، ومن خلال الحرب الأخيرة، والصراع بين روسيا وأوكرانيا تأكد أن استخدام الأسلحة القليلة التكلفة مثل المسيرات باتت تعطي فعالية جيدة جدا، وهذا يقلل من التكلفة الكبيرة".وقال إنه "بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية فهم لديهم الصين كهدف أول، من خلال كيفية كبح جماحها وصدها باتجاه تايوان"، لافتا إلى أن "إنتاج الصواريخ الباهظة الثمن تأخذ وقتا كبيرا جدا ما بين ثلاث إلى أربع سنوات تقريبا لصنع صاروخ واحد، لكن الشركات التكنولوجية الصغيرة تستخدم وسائل صناعية صغيرة متوفرة أين ما كان، وليست باهظة الثمن وتستطيع من خلالها صناعة أسلحة وتطويرها بشكل سريع".وعن مفهوم الصواريخ داخل الحاويات، كشف أنها "اللوجستية المتخفية أو تحول السفن التجارية المتواجدة بكل بحار العالم إلى مراكز لإطلاق الأسلحة، لذلك فإنه بطبيعة الصراعات الدولية الحالية، يوجد تطور عسكري هائل يجعلها تصرف الكثير من المال لزيادة مخزونها"، مضيفا "في الحرب بين الولايات المتحدة وايران، اعترف الأمريكيون أن كلفة هذه الحرب وصلت الى 25 مليار دولار، لكن المال قليل والموارد أيضا، لذلك التعويض يجب ان يتم من خلال هذه الموارد لصنع الذخائر والأسلحة الخاصة بها بأسرع وقت ممكن".وأكد أنه "بالنسبة للولايات المتحدة أثبتت الحرب أن سلاح الغواصات هو سلاح فعاّل"، لافتا إلى أن "المطلوب دائما سلاحا استراتيجيا لضرب المراكز الهامة، لذلك التكلفة الأقل هي الهدف لكل دولة في خوض الحروب".
أكد الخبير العسكري والعميد الركن المتقاعد من بيروت، جان جبور، تعليقا على توجه البنتاغون نحو الذخائر المنخفضة التكلفة، أنه "بالحرب الاخيرة بين الولايات المتحدة وإيران صُرف مخزون هائل من الأسلحة الفائقة التطور، ما أسفر عن نزيف مالي كبير".
وأوضح جبور، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "صاروخ كروز التقليدي "التوماهوك" مثلا يفوق سعره المليون ونصف دولار تقريبا، ليدمر فقط هدفا متوسط القيمة، ومن خلال الحرب الأخيرة، والصراع بين روسيا وأوكرانيا تأكد أن استخدام الأسلحة القليلة التكلفة مثل المسيرات باتت تعطي فعالية جيدة جدا، وهذا يقلل من التكلفة الكبيرة".

وأشار إلى أن "صواريخ "ثاد" على سبيل المثال التي تصد الصواريخ فرط صوتية، استنزف منها الأمريكيون ما يقرب من 25% تقريبا، وهذا ما أثر عليهم بشكل كبير جدا، لذلك أصبح التوجه اليوم إلى إنتاج صواريخ كثيرة وموجات هائلة من الصواريخ القليلة الثمن والتي تقدم الفعالية نفسها، بدل التوجه إلى إنتاج صاروخ واحد لا يقهر".

وقال إنه "بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية فهم لديهم الصين كهدف أول، من خلال كيفية كبح جماحها وصدها باتجاه تايوان"، لافتا إلى أن "إنتاج الصواريخ الباهظة الثمن تأخذ وقتا كبيرا جدا ما بين ثلاث إلى أربع سنوات تقريبا لصنع صاروخ واحد، لكن الشركات التكنولوجية الصغيرة تستخدم وسائل صناعية صغيرة متوفرة أين ما كان، وليست باهظة الثمن وتستطيع من خلالها صناعة أسلحة وتطويرها بشكل سريع".
وعن مفهوم الصواريخ داخل الحاويات، كشف أنها "اللوجستية المتخفية أو تحول السفن التجارية المتواجدة بكل بحار العالم إلى مراكز لإطلاق الأسلحة، لذلك فإنه بطبيعة الصراعات الدولية الحالية، يوجد تطور عسكري هائل يجعلها تصرف الكثير من المال لزيادة مخزونها"، مضيفا "في الحرب بين الولايات المتحدة وايران، اعترف الأمريكيون أن كلفة هذه الحرب وصلت الى 25 مليار دولار، لكن المال قليل والموارد أيضا، لذلك التعويض يجب ان يتم من خلال هذه الموارد لصنع الذخائر والأسلحة الخاصة بها بأسرع وقت ممكن".

وتابع جبور: "في حرب بسيطة لمدة شهر بين واشنطن وطهران، تضررت وتدمرت على الأقل منصة رادار للصاروخ "ثاد"، ما أثر على الدفاع الاستراتيجي للمنطقة، وهنا إيران دولة صغيرة ولا تمتلك التكنولوجيا القوية مثل الولايات المتحدة، وبالتالي كيف إذا كانت دولة أكبر يعني مثل روسيا أو الصين".

وأكد أنه "بالنسبة للولايات المتحدة أثبتت الحرب أن سلاح الغواصات هو سلاح فعاّل"، لافتا إلى أن "المطلوب دائما سلاحا استراتيجيا لضرب المراكز الهامة، لذلك التكلفة الأقل هي الهدف لكل دولة في خوض الحروب".
