https://sarabic.ae/20260518/خبير-عسكري-واشنطن-أصيبت-بنزيف-مالي-كبير-بحربها-مع-طهران--1113519033.html

خبير عسكري: واشنطن أصيبت بنزيف مالي كبير بحربها مع طهران

خبير عسكري: واشنطن أصيبت بنزيف مالي كبير بحربها مع طهران

سبوتنيك عربي

أكد الخبير العسكري والعميد الركن المتقاعد من بيروت، جان جبور، تعليقا على توجه البنتاغون نحو الذخائر المنخفضة التكلفة، أنه "بالحرب الاخيرة بين الولايات المتحدة... 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T19:10+0000

2026-05-18T19:10+0000

2026-05-18T19:10+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg

وأوضح جبور، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "صاروخ كروز التقليدي "التوماهوك" مثلا يفوق سعره المليون ونصف دولار تقريبا، ليدمر فقط هدفا متوسط القيمة، ومن خلال الحرب الأخيرة، والصراع بين روسيا وأوكرانيا تأكد أن استخدام الأسلحة القليلة التكلفة مثل المسيرات باتت تعطي فعالية جيدة جدا، وهذا يقلل من التكلفة الكبيرة".وقال إنه "بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية فهم لديهم الصين كهدف أول، من خلال كيفية كبح جماحها وصدها باتجاه تايوان"، لافتا إلى أن "إنتاج الصواريخ الباهظة الثمن تأخذ وقتا كبيرا جدا ما بين ثلاث إلى أربع سنوات تقريبا لصنع صاروخ واحد، لكن الشركات التكنولوجية الصغيرة تستخدم وسائل صناعية صغيرة متوفرة أين ما كان، وليست باهظة الثمن وتستطيع من خلالها صناعة أسلحة وتطويرها بشكل سريع".وعن مفهوم الصواريخ داخل الحاويات، كشف أنها "اللوجستية المتخفية أو تحول السفن التجارية المتواجدة بكل بحار العالم إلى مراكز لإطلاق الأسلحة، لذلك فإنه بطبيعة الصراعات الدولية الحالية، يوجد تطور عسكري هائل يجعلها تصرف الكثير من المال لزيادة مخزونها"، مضيفا "في الحرب بين الولايات المتحدة وايران، اعترف الأمريكيون أن كلفة هذه الحرب وصلت الى 25 مليار دولار، لكن المال قليل والموارد أيضا، لذلك التعويض يجب ان يتم من خلال هذه الموارد لصنع الذخائر والأسلحة الخاصة بها بأسرع وقت ممكن".وأكد أنه "بالنسبة للولايات المتحدة أثبتت الحرب أن سلاح الغواصات هو سلاح فعاّل"، لافتا إلى أن "المطلوب دائما سلاحا استراتيجيا لضرب المراكز الهامة، لذلك التكلفة الأقل هي الهدف لكل دولة في خوض الحروب".

https://sarabic.ae/20260518/ترامب-إيران-تعرف-ما-سيحدث-قريبا-إذا-لم-يتم-التوصل-إلى-اتفاق-1113518236.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, إيران