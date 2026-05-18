خبير عسكري: واشنطن أصيبت بنزيف مالي كبير بحربها مع طهران
أكد الخبير العسكري والعميد الركن المتقاعد من بيروت، جان جبور، تعليقا على توجه البنتاغون نحو الذخائر المنخفضة التكلفة، أنه "بالحرب الاخيرة بين الولايات المتحدة... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والعميد الركن المتقاعد من بيروت، جان جبور، تعليقا على توجه البنتاغون نحو الذخائر المنخفضة التكلفة، أنه "بالحرب الاخيرة بين الولايات المتحدة وإيران صُرف مخزون هائل من الأسلحة الفائقة التطور، ما أسفر عن نزيف مالي كبير".
وأوضح جبور، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "صاروخ كروز التقليدي "التوماهوك" مثلا يفوق سعره المليون ونصف دولار تقريبا، ليدمر فقط هدفا متوسط القيمة، ومن خلال الحرب الأخيرة، والصراع بين روسيا وأوكرانيا تأكد أن استخدام الأسلحة القليلة التكلفة مثل المسيرات باتت تعطي فعالية جيدة جدا، وهذا يقلل من التكلفة الكبيرة".
وأشار إلى أن "صواريخ "ثاد" على سبيل المثال التي تصد الصواريخ فرط صوتية، استنزف منها الأمريكيون ما يقرب من 25% تقريبا، وهذا ما أثر عليهم بشكل كبير جدا، لذلك أصبح التوجه اليوم إلى إنتاج صواريخ كثيرة وموجات هائلة من الصواريخ القليلة الثمن والتي تقدم الفعالية نفسها، بدل التوجه إلى إنتاج صاروخ واحد لا يقهر".
وقال إنه "بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية فهم لديهم الصين كهدف أول، من خلال كيفية كبح جماحها وصدها باتجاه تايوان"، لافتا إلى أن "إنتاج الصواريخ الباهظة الثمن تأخذ وقتا كبيرا جدا ما بين ثلاث إلى أربع سنوات تقريبا لصنع صاروخ واحد، لكن الشركات التكنولوجية الصغيرة تستخدم وسائل صناعية صغيرة متوفرة أين ما كان، وليست باهظة الثمن وتستطيع من خلالها صناعة أسلحة وتطويرها بشكل سريع".
وعن مفهوم الصواريخ داخل الحاويات، كشف أنها "اللوجستية المتخفية أو تحول السفن التجارية المتواجدة بكل بحار العالم إلى مراكز لإطلاق الأسلحة، لذلك فإنه بطبيعة الصراعات الدولية الحالية، يوجد تطور عسكري هائل يجعلها تصرف الكثير من المال لزيادة مخزونها"، مضيفا "في الحرب بين الولايات المتحدة وايران، اعترف الأمريكيون أن كلفة هذه الحرب وصلت الى 25 مليار دولار، لكن المال قليل والموارد أيضا، لذلك التعويض يجب ان يتم من خلال هذه الموارد لصنع الذخائر والأسلحة الخاصة بها بأسرع وقت ممكن".
وتابع جبور: "في حرب بسيطة لمدة شهر بين واشنطن وطهران، تضررت وتدمرت على الأقل منصة رادار للصاروخ "ثاد"، ما أثر على الدفاع الاستراتيجي للمنطقة، وهنا إيران دولة صغيرة ولا تمتلك التكنولوجيا القوية مثل الولايات المتحدة، وبالتالي كيف إذا كانت دولة أكبر يعني مثل روسيا أو الصين".
وأكد أنه "بالنسبة للولايات المتحدة أثبتت الحرب أن سلاح الغواصات هو سلاح فعاّل"، لافتا إلى أن "المطلوب دائما سلاحا استراتيجيا لضرب المراكز الهامة، لذلك التكلفة الأقل هي الهدف لكل دولة في خوض الحروب".