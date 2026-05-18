كاتب سياسي: التهديدات الأمريكية لإيران قد تمهد لتسوية بين الطرفين

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
كاتب سياسي: التهديدات الأمريكية لإيران قد تمهد لتسوية بين الطرفين
سبوتنيك عربي
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
12:18 GMT 18.05.2026
© AP Photo / South Korea Defense Ministryحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" والتشكيلات البحرية المرافقة لها
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان والتشكيلات البحرية المرافقة لها - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
تناول الكاتب والباحث السياسي، الدكتور محمد قواص، من لندن، تكرار التهديدات الأمريكية لإيران وتعيين قاليباف مبعوثا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين.
وأشار إلى أن "كثيرا من التهديدات التي أُطلقت خلال الحرب على إيران انتهت إلى لا شيء، وقد تشكل، إلى جانب نشر الخطط العسكرية، ضغوطا إضافية على طهران، في ظل أجواء إسرائيلية -أمريكية توحي بأن تطورا كبيرا قد يكون قيد التحضير، بما قد ينعكس على القرار الإيراني لاحقا".
وأوضح قواص، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى الخروج من هذه الحرب بصفقة، والدليل تراجعه عن عدد من الملفات التي كان يطرحها سابقا".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يلتقي بنظيره الباكستاني، إسحاق دار، في الوقت الذي تستعد فيه باكستان لاستضافة الولايات المتحدة وإيران للمرحلة الثانية من محادثات السلام، في إسلام آباد، باكستان، 25 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
إعلام إيراني: طهران تسلم عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا من 14 بندا
11:10 GMT
وأردف: "الدولة العميقة في الولايات المتحدة لن تسمح بتراجع الهيبة الأمريكية أو تكبد خسارة استراتيجية، وقد تلجأ إلى أدوات ضغط غير تقليدية لإجبار إيران على تقديم التنازلات المطلوبة".
وأضاف: "في حال وقوع ضربة عسكرية، فإنها ستكون محدودة من حيث الزمن والأهداف، وقد تندرج ضمن هندسة تسوية يتم التفاهم عليها مع الصين وإيران في مرحلة لاحقة، بما يفتح الطريق أمام مفاوضات جديدة بشروط مختلفة، تنتهي إلى اتفاق يعلن نصر كل من الطرفين، وتكون فيه إسرائيل الخاسر الأكبر لعدم تمكنها من إسقاط النظام في إيران".
وأشار إلى أن "عامل الوقت يميل لصالح إيران، بعد أن استخدمت واشنطن وإسرائيل أقصى درجات القوة"، وأن "ما صدر عن الصين حول رفضها امتلاك إيران سلاحا نوويا ورفض عسكرة مضيق هرمز أو فرض رسوم عليه، قد يساعد ترامب في سعيه العسكري، إنما لا يرقى إلى مستوى موقف علني ضاغط أو متحفظ على السلوك الإيراني".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
لافروف: إيران لها كل الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية
10:55 GMT
ولفت الباحث السياسي إلى أن التعيين الجديد لـ"محمد باقر قاليباف"، مسؤولا عن العلاقات الإيرانية - الصينية قد يكون في سياق ضغوط خلفية ومحاولة لإعادة ترميم مسار العلاقات بين البلدين"، وأن "التقاطع الأمريكي -الصيني عليه يعود لكونه شخصية موثوقة وبارزة داخل النظام وقريبة من مراكز القرار، وقد يلعب دورا محوريا في المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن الوساطة الباكستانية مدعومة من الولايات المتحدة ولا يمكن إسقاطها، وهي تتحرك بدفع روسي ورعاية صينية، وقد تشكل قناة لتصريف التفاهمات بين واشنطن وبكين عبر حليف مشترك، كما قد تسهم في تأجيل أي مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة.
