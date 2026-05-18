https://sarabic.ae/20260518/كاتب-سياسي-التهديدات-الأمريكية-لإيران-قد-تمهد-لتسوية-بين-الطرفين-1113506988.html

كاتب سياسي: التهديدات الأمريكية لإيران قد تمهد لتسوية بين الطرفين

كاتب سياسي: التهديدات الأمريكية لإيران قد تمهد لتسوية بين الطرفين

سبوتنيك عربي

تناول الكاتب والباحث السياسي، الدكتور محمد قواص، من لندن، تكرار التهديدات الأمريكية لإيران وتعيين قاليباف مبعوثا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين. 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T12:18+0000

2026-05-18T12:18+0000

2026-05-18T12:18+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير سبوتنيك

حصري

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/07/1063205176_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b21e2e57bdaa6e18b8585dcca4b7142f.jpg

وأشار إلى أن "كثيرا من التهديدات التي أُطلقت خلال الحرب على إيران انتهت إلى لا شيء، وقد تشكل، إلى جانب نشر الخطط العسكرية، ضغوطا إضافية على طهران، في ظل أجواء إسرائيلية -أمريكية توحي بأن تطورا كبيرا قد يكون قيد التحضير، بما قد ينعكس على القرار الإيراني لاحقا".وأردف: "الدولة العميقة في الولايات المتحدة لن تسمح بتراجع الهيبة الأمريكية أو تكبد خسارة استراتيجية، وقد تلجأ إلى أدوات ضغط غير تقليدية لإجبار إيران على تقديم التنازلات المطلوبة".وأشار إلى أن "عامل الوقت يميل لصالح إيران، بعد أن استخدمت واشنطن وإسرائيل أقصى درجات القوة"، وأن "ما صدر عن الصين حول رفضها امتلاك إيران سلاحا نوويا ورفض عسكرة مضيق هرمز أو فرض رسوم عليه، قد يساعد ترامب في سعيه العسكري، إنما لا يرقى إلى مستوى موقف علني ضاغط أو متحفظ على السلوك الإيراني".ولفت الباحث السياسي إلى أن التعيين الجديد لـ"محمد باقر قاليباف"، مسؤولا عن العلاقات الإيرانية - الصينية قد يكون في سياق ضغوط خلفية ومحاولة لإعادة ترميم مسار العلاقات بين البلدين"، وأن "التقاطع الأمريكي -الصيني عليه يعود لكونه شخصية موثوقة وبارزة داخل النظام وقريبة من مراكز القرار، وقد يلعب دورا محوريا في المرحلة المقبلة".وأشار إلى أن الوساطة الباكستانية مدعومة من الولايات المتحدة ولا يمكن إسقاطها، وهي تتحرك بدفع روسي ورعاية صينية، وقد تشكل قناة لتصريف التفاهمات بين واشنطن وبكين عبر حليف مشترك، كما قد تسهم في تأجيل أي مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20260518/إعلام-إيراني-طهران-تسلم-عبر-الوسيط-الباكستاني-نصا-جديدا-من-14-بندا-1113505652.html

https://sarabic.ae/20260518/لافروف-إيران-لها-كل-الحق-في-تخصيب-اليورانيوم-للأغراض-السلمية-1113505496.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم