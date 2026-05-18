لافروف: إيران لها كل الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: إيران لها كل الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن لإيران كل الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "المبدأ الأساسي هو أن إيران، مثل أي دولة أخرى طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لها الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية".وأضاف عقب محادثات مع وزير خارجية غينيا الاستوائية، سيميون أويونو إيسونو أنغوي: "نحن لا نحاول التدخل في عملية التفاوض هذه. نتمنى لهذه العملية النجاح".وتابع: "سندعم أي حل تتفق عليه وقبوله من الأطراف المتفاوضة، وفي هذه الحالة الولايات المتحدة وإيران".وقال لافروف: "لم تخضع هذه المنشأة (محطة بوشهر النووية) لأي عقوبات قط. لقد تم استبعادها من اتفاق عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني. هذا الأمر لا يهم أحداً سوى الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف أن المشروع قيد التنفيذ، ويجري بناء وحدات طاقة إضافية، ويعود الأفراد بعد الإجلاء.وبشأن القمة الروسية الأفريقية قال لافروف: "ليس لدي شك في أنه كما في السنوات السابقة، سيتم تمثيل الغالبية العظمى من البلدان، بما في ذلك على أعلى مستوى"، وأضاف أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مدعوة إلى القمة دون استثناء.وأشار الوزير إلى أنه "تم توجيه الدعوة لقادة المنظمات دون الإقليمية وجمعيات التكامل في القارة الأفريقية. وبالطبع، ستكون قيادة الاتحاد الأفريقي نفسها حاضرة".
10:55 GMT 18.05.2026 (تم التحديث: 11:00 GMT 18.05.2026)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن لإيران كل الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "المبدأ الأساسي هو أن إيران، مثل أي دولة أخرى طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لها الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية".
وأضاف عقب محادثات مع وزير خارجية غينيا الاستوائية، سيميون أويونو إيسونو أنغوي: "نحن لا نحاول التدخل في عملية التفاوض هذه. نتمنى لهذه العملية النجاح".
وتابع: "سندعم أي حل تتفق عليه وقبوله من الأطراف المتفاوضة، وفي هذه الحالة الولايات المتحدة وإيران".
وقال لافروف: "لم تخضع هذه المنشأة (محطة بوشهر النووية) لأي عقوبات قط. لقد تم استبعادها من اتفاق عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني. هذا الأمر لا يهم أحداً سوى الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف أن المشروع قيد التنفيذ، ويجري بناء وحدات طاقة إضافية، ويعود الأفراد بعد الإجلاء.
وبشأن القمة الروسية الأفريقية قال لافروف: "ليس لدي شك في أنه كما في السنوات السابقة، سيتم تمثيل الغالبية العظمى من البلدان، بما في ذلك على أعلى مستوى"، وأضاف أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مدعوة إلى القمة دون استثناء.
وأشار الوزير إلى أنه "تم توجيه الدعوة لقادة المنظمات دون الإقليمية وجمعيات التكامل في القارة الأفريقية. وبالطبع، ستكون قيادة الاتحاد الأفريقي نفسها حاضرة".
