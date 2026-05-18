لافروف: إيران لها كل الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن لإيران كل الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T10:55+0000

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "المبدأ الأساسي هو أن إيران، مثل أي دولة أخرى طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لها الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية".وأضاف عقب محادثات مع وزير خارجية غينيا الاستوائية، سيميون أويونو إيسونو أنغوي: "نحن لا نحاول التدخل في عملية التفاوض هذه. نتمنى لهذه العملية النجاح".وتابع: "سندعم أي حل تتفق عليه وقبوله من الأطراف المتفاوضة، وفي هذه الحالة الولايات المتحدة وإيران".وقال لافروف: "لم تخضع هذه المنشأة (محطة بوشهر النووية) لأي عقوبات قط. لقد تم استبعادها من اتفاق عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني. هذا الأمر لا يهم أحداً سوى الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف أن المشروع قيد التنفيذ، ويجري بناء وحدات طاقة إضافية، ويعود الأفراد بعد الإجلاء.وبشأن القمة الروسية الأفريقية قال لافروف: "ليس لدي شك في أنه كما في السنوات السابقة، سيتم تمثيل الغالبية العظمى من البلدان، بما في ذلك على أعلى مستوى"، وأضاف أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مدعوة إلى القمة دون استثناء.وأشار الوزير إلى أنه "تم توجيه الدعوة لقادة المنظمات دون الإقليمية وجمعيات التكامل في القارة الأفريقية. وبالطبع، ستكون قيادة الاتحاد الأفريقي نفسها حاضرة".

سبوتنيك عربي

