وزير خارجية كينيا: الموضوع الرئيسي لقمة "روسيا - أفريقيا" يجب أن يكون الاقتصاد

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، اليوم الثلاثاء، بأن المسائل الاقتصادية والأمنية يجب أن تكون أولوية في القمة الروسية الأفريقية... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T15:27+0000

وقال مودافادي في مقابلة مع "وكالة سبوتنيك": "أعتقد أن الهدف الرئيسي الذي ستدور حوله المناقشات يجب أن يكون زيادة التجارة الروسية الأفريقية وتطوير التعاون الاقتصادي وتعميق التكامل. كما سيكون من المهم مناقشة قضايا السلام والأمن، لأن هذا المجال يُنفق فيه قدر هائل من الوقت والموارد، وتُزهق فيه أرواح كثيرة".وأردف وزير الخارجية الكيني: "كان أحد المواضيع التي ناقشناها خلال محادثات أمس الإثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هو زيادة حجم التجارة الثنائية". وأضاف وزير الخارجية الكيني: "لدينا علاقة قوية مع روسيا، التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالنا قبل 62 عاماً. ومنذ ذلك الحين، دعمتنا روسيا في العديد من المجالات: الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما نتعاون في قضايا الأمن والتجارة".ويقوم وفد كيني بزيارة عمل إلى موسكو في الفترة من 15 إلى 18 مارس/آذار الجاري، وقد أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الاثنين، محادثات مع وزير الخارجية الكيني في موسكو. وعقب هذه المحادثات، أعلن مودافادي أن قمة "روسيا - أفريقيا" الثالثة من المقرر أن تعقد في موسكو في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

