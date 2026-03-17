https://sarabic.ae/20260317/وزير-خارجية-كينيا-الموضوع-الرئيسي-لقمة-روسيا---أفريقيا-يجب-أن-يكون-الاقتصاد-1111592158.html
وزير خارجية كينيا: الموضوع الرئيسي لقمة "روسيا - أفريقيا" يجب أن يكون الاقتصاد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، اليوم الثلاثاء، بأن المسائل الاقتصادية والأمنية يجب أن تكون أولوية في القمة الروسية الأفريقية... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T15:27+0000
كينيا
روسيا
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/11/1111588901_0:135:2047:1286_1920x0_80_0_0_bc92084127b405d4989edc39b863611e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/11/1111588901_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_3dbecad6058e996d7656b818621d3437.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرح وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، اليوم الثلاثاء، بأن المسائل الاقتصادية والأمنية يجب أن تكون أولوية في القمة الروسية الأفريقية المقبلة.
وقال مودافادي في مقابلة مع "وكالة سبوتنيك": "أعتقد أن الهدف الرئيسي الذي ستدور حوله المناقشات يجب أن يكون زيادة التجارة الروسية الأفريقية وتطوير التعاون الاقتصادي وتعميق التكامل. كما سيكون من المهم مناقشة قضايا السلام والأمن، لأن هذا المجال يُنفق فيه قدر هائل من الوقت والموارد، وتُزهق فيه أرواح كثيرة".
كما أشاد مودافادي، بدور روسيا التاريخي في دعم بلاده في مجالات عدة أبرزها الزراعة والتعليم والأمن، داعيا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأردف وزير الخارجية الكيني: "كان أحد المواضيع التي ناقشناها خلال محادثات أمس الإثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هو زيادة حجم التجارة الثنائية
وأشار مودافادي إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ليست بالمستوى الذي نتمناه، فهي تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنوياً. ويمكن مضاعفة هذا الرقم أو حتى زيادته ثلاثة أضعاف ببذل الجهود، مضيفا: "علاوة على ذلك، يزور كينيا حوالي 9000 سائح روسي سنوياً، لذا يمكننا زيادة عدد السياح الروس الذين يزورون روسيا".
وأضاف وزير الخارجية الكيني: "لدينا علاقة قوية مع روسيا
، التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالنا قبل 62 عاماً. ومنذ ذلك الحين، دعمتنا روسيا في العديد من المجالات: الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما نتعاون في قضايا الأمن والتجارة".
ويقوم وفد كيني بزيارة عمل إلى موسكو
في الفترة من 15 إلى 18 مارس/آذار الجاري، وقد أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الاثنين، محادثات مع وزير الخارجية الكيني في موسكو. وعقب هذه المحادثات، أعلن مودافادي أن قمة "روسيا - أفريقيا" الثالثة من المقرر أن تعقد في موسكو في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.