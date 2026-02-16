عربي
مصر وكينيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن وإدارة الموارد المائية
وأصدر الطرفان بيانًا مشتركًا أكدا فيه التزامهما بتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الكيني ويليام ساموي روتو لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، مستندين إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الكيني إلى القاهرة في يناير 2025، بحسب ماذكرت جريدة "الأهرام" المصرية. وفيما يتعلق بنهر النيل، أكد البيان أن النهر يربط شعوب دول الحوض برباط أبدي، مشددًا على ضرورة العمل المشترك لصونه والحفاظ عليه وتحقيق استخدامه المستدام، مع تعزيز التعاون والحوار في إطار مبادرة حوض النيل، لضمان المنفعة المتبادلة لجميع الدول، وتحقيق الأمن المائي والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية وحماية النظم البيئية، وفق القانون الدولي. ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
عقدت في نيروبي، اليوم الاثنين، مشاورات مصرية-كينية رفيعة المستوى، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، ورئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الخارجية والمغتربين موساليا مودافادي، ووزير المياه والصرف الصحي والري إريك مورييثي من الجانب الكيني.
وأصدر الطرفان بيانًا مشتركًا أكدا فيه التزامهما بتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الكيني ويليام ساموي روتو لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، مستندين إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الكيني إلى القاهرة في يناير 2025، بحسب ماذكرت جريدة "الأهرام" المصرية.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
صور حديثة من الأقمار الاصطناعية تكشف تعثرا في تشغيل "سد النهضة"
أمس, 11:25 GMT
واتفق الجانبان على تكثيف تبادل الزيارات على المستويات الوزارية والقممية، وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والتكامل الإفريقي، ويتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بنهر النيل، أكد البيان أن النهر يربط شعوب دول الحوض برباط أبدي، مشددًا على ضرورة العمل المشترك لصونه والحفاظ عليه وتحقيق استخدامه المستدام، مع تعزيز التعاون والحوار في إطار مبادرة حوض النيل، لضمان المنفعة المتبادلة لجميع الدول، وتحقيق الأمن المائي والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية وحماية النظم البيئية، وفق القانون الدولي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: سد النهضة أمر خطير ولست سعيدا ببنائه
21 يناير, 18:00 GMT
وقرر الطرفان التشاور المنتظم بشأن قضايا حوض النيل لتعزيز التوافق حول تحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف.
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
