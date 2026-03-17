كينيا تعلن تعزيز شراكتها مع روسيا وتوسيع التعاون الاقتصادي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/كينيا-تعلن-تعزيز-شراكتها-مع-روسيا-وتوسيع-التعاون-الاقتصادي-1111588311.html
كينيا تعلن تعزيز شراكتها مع روسيا وتوسيع التعاون الاقتصادي
كينيا تعلن تعزيز شراكتها مع روسيا وتوسيع التعاون الاقتصادي
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، إلى تهدئة النزاعات الدولية واحترام القانون الدولي، مشددا على قوة الشراكة بين كينيا وروسيا، مع خطط لتوسيع التعاون... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T14:21+0000
2026-03-17T14:21+0000
كينيا
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/11/1111588901_0:135:2047:1286_1920x0_80_0_0_bc92084127b405d4989edc39b863611e.jpg
وقال مودافادي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في هذه المرحلة، رسالتنا هي ضرورة خفض التصعيد، ويجب وقف الأعمال العدائية لأن النزاعات العالمية الحالية تؤثر على الطيران، والتجارة البحرية، وإمدادات الطاقة، والقدرة على نقل المنتجات الزراعية وتصديرها".وأضاف: "لقد حان الوقت لأن تتقدم الدول الكبرى وتفتح حوارا جادا حول قضايا السلام والأمن لضبط هذا العالم المتوتر".وحول العلاقات الثنائية بين كينيا وروسيا، وصف مودافادي التعاون بين البلدين بالقوي والمتنوع، وقال: "بداية، نود أن نشكر حكومة روسيا، ونخص بالشكر معالي الوزير لافروف (وزير الخارجية الروسي) لاستضافته لنا وإتاحة الفرصة لنا لمناقشة طيف واسع من القضايا. شراكتنا مع روسيا متينة وقوية".وتابع: "كانت روسيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالنا قبل 62 عاما، وقد ساندتنا في العديد من المجالات والقطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تعاونا في قضايا الأمن والتجارة".وأضاف: "يبلغ حجم التبادل التجاري نحو 600 مليون دولار أمريكي سنويا. ويمكن مضاعفة هذا الحجم، بل ومضاعفته ثلاث مرات، إذا بذلنا الجهود اللازمة، تستقبل كينيا نحو 9000 سائح من روسيا سنويا، ما يتيح فرصة لزيادة عدد الزيارات من روسيا إلى كينيا".وأوضح مودافادي أن روسيا متقدمة جدا في مجال الطاقة النووية، وإذا تحدثت عن كينيا فقط في هذه المرحلة، فإن هدفنا هو الحصول على نحو 10000 ميغاواط من الطاقة الإضافية خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة تقريبا".وأكد مودافادي أن كينيا وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "روساتوم" الروسية للبدء في مشاريع الطاقة النووية مستقبلا، وقال: "لكننا وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة "روساتوم"، الشركة الرائدة في مجال الهندسة النووية".وفي وقت سابق من يوم أمس الإثنين، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثاته مع موساليا مودافادي، رئيس الوزراء، وزير خارجية كينيا، أن الجانبان ناقشا توسيع المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة النووية واستكشاف الفضاء.وقال لافروف خلال إحاطة صحفية، عقب المحادثات: "تحدثنا عن أهمية توسيع نطاق المشاريع العملية الثنائية، ومن بين المجالات الواعدة، أشرنا إلى الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والاتصالات، والزراعة، والاستكشاف الجيولوجي، والتعدين، والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استكشاف الفضاء".
https://sarabic.ae/20260316/لافروف-ووزير-الخارجية-الكيني-يناقشان-توسيع-مشاريع-الطاقة-النووية-والفضاء-1111545749.html
https://sarabic.ae/20260221/كيف-حرك-الخليج-قطاع-الطاقة-في-أفريقيا-6-فرص-استثنائية-تنهض-بالقارة-السمراء-1110594283.html
https://sarabic.ae/20260216/مصر-وكينيا-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-مجالات-الدفاع-والأمن-وإدارة-الموارد-المائية--1110430909.html
كينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/11/1111588901_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_3dbecad6058e996d7656b818621d3437.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كينيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, حصري
كينيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, حصري

كينيا تعلن تعزيز شراكتها مع روسيا وتوسيع التعاون الاقتصادي

14:21 GMT 17.03.2026
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي
وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
دعا وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، إلى تهدئة النزاعات الدولية واحترام القانون الدولي، مشددا على قوة الشراكة بين كينيا وروسيا، مع خطط لتوسيع التعاون التجاري والسياحي واستكشاف الطاقة النووية.
وقال مودافادي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في هذه المرحلة، رسالتنا هي ضرورة خفض التصعيد، ويجب وقف الأعمال العدائية لأن النزاعات العالمية الحالية تؤثر على الطيران، والتجارة البحرية، وإمدادات الطاقة، والقدرة على نقل المنتجات الزراعية وتصديرها".

وتابع: "الاضطرابات بالغة الخطورة. لذا، نتمنى أن نرى نهاية لهذا الوضع، والحل يكمن في احترام المؤسسات المتعددة الأطراف واحترام القانون الدولي".

وأضاف: "لقد حان الوقت لأن تتقدم الدول الكبرى وتفتح حوارا جادا حول قضايا السلام والأمن لضبط هذا العالم المتوتر".
وحول العلاقات الثنائية بين كينيا وروسيا، وصف مودافادي التعاون بين البلدين بالقوي والمتنوع، وقال: "بداية، نود أن نشكر حكومة روسيا، ونخص بالشكر معالي الوزير لافروف (وزير الخارجية الروسي) لاستضافته لنا وإتاحة الفرصة لنا لمناقشة طيف واسع من القضايا. شراكتنا مع روسيا متينة وقوية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
لافروف ووزير الخارجية الكيني يناقشان توسيع مشاريع الطاقة النووية والفضاء
أمس, 11:00 GMT
وتابع: "كانت روسيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالنا قبل 62 عاما، وقد ساندتنا في العديد من المجالات والقطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تعاونا في قضايا الأمن والتجارة".

وتابع: "هذه فرصة جيدة لنا الآن لتوسيع نطاق هذه الشراكة. لذا، ناقشنا سبل زيادة حجم التبادل التجاري بيننا وبين روسيا، لأن حجمه الحالي غير مرض".

وأضاف: "يبلغ حجم التبادل التجاري نحو 600 مليون دولار أمريكي سنويا. ويمكن مضاعفة هذا الحجم، بل ومضاعفته ثلاث مرات، إذا بذلنا الجهود اللازمة، تستقبل كينيا نحو 9000 سائح من روسيا سنويا، ما يتيح فرصة لزيادة عدد الزيارات من روسيا إلى كينيا".
طواحين هواء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
كيف حرك الخليج قطاع الطاقة في أفريقيا... 6 فرص استثنائية تنهض بالقارة السمراء
21 فبراير, 06:57 GMT
وأوضح مودافادي أن روسيا متقدمة جدا في مجال الطاقة النووية، وإذا تحدثت عن كينيا فقط في هذه المرحلة، فإن هدفنا هو الحصول على نحو 10000 ميغاواط من الطاقة الإضافية خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة تقريبا".

وأكمل: "لذا، فبينما نعتمد بنسبة 90% على الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، نعتقد أن الطاقة النووية ستكون أحد المجالات التي إذا أحسنا استغلالها، ستوفر لنا هذه الطاقة كميات كبيرة، وستمكننا من توسيع نطاق تصنيعنا ونمونا".

وأكد مودافادي أن كينيا وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "روساتوم" الروسية للبدء في مشاريع الطاقة النووية مستقبلا، وقال: "لكننا وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة "روساتوم"، الشركة الرائدة في مجال الهندسة النووية".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
مصر وكينيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن وإدارة الموارد المائية
16 فبراير, 17:22 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الإثنين، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثاته مع موساليا مودافادي، رئيس الوزراء، وزير خارجية كينيا، أن الجانبان ناقشا توسيع المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة النووية واستكشاف الفضاء.
وقال لافروف خلال إحاطة صحفية، عقب المحادثات: "تحدثنا عن أهمية توسيع نطاق المشاريع العملية الثنائية، ومن بين المجالات الواعدة، أشرنا إلى الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والاتصالات، والزراعة، والاستكشاف الجيولوجي، والتعدين، والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استكشاف الفضاء".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала