https://sarabic.ae/20260317/كينيا-تعلن-تعزيز-شراكتها-مع-روسيا-وتوسيع-التعاون-الاقتصادي-1111588311.html

كينيا تعلن تعزيز شراكتها مع روسيا وتوسيع التعاون الاقتصادي

كينيا تعلن تعزيز شراكتها مع روسيا وتوسيع التعاون الاقتصادي

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، إلى تهدئة النزاعات الدولية واحترام القانون الدولي، مشددا على قوة الشراكة بين كينيا وروسيا، مع خطط لتوسيع التعاون... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T14:21+0000

2026-03-17T14:21+0000

2026-03-17T14:21+0000

كينيا

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/11/1111588901_0:135:2047:1286_1920x0_80_0_0_bc92084127b405d4989edc39b863611e.jpg

وقال مودافادي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في هذه المرحلة، رسالتنا هي ضرورة خفض التصعيد، ويجب وقف الأعمال العدائية لأن النزاعات العالمية الحالية تؤثر على الطيران، والتجارة البحرية، وإمدادات الطاقة، والقدرة على نقل المنتجات الزراعية وتصديرها".وأضاف: "لقد حان الوقت لأن تتقدم الدول الكبرى وتفتح حوارا جادا حول قضايا السلام والأمن لضبط هذا العالم المتوتر".وحول العلاقات الثنائية بين كينيا وروسيا، وصف مودافادي التعاون بين البلدين بالقوي والمتنوع، وقال: "بداية، نود أن نشكر حكومة روسيا، ونخص بالشكر معالي الوزير لافروف (وزير الخارجية الروسي) لاستضافته لنا وإتاحة الفرصة لنا لمناقشة طيف واسع من القضايا. شراكتنا مع روسيا متينة وقوية".وتابع: "كانت روسيا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالنا قبل 62 عاما، وقد ساندتنا في العديد من المجالات والقطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تعاونا في قضايا الأمن والتجارة".وأضاف: "يبلغ حجم التبادل التجاري نحو 600 مليون دولار أمريكي سنويا. ويمكن مضاعفة هذا الحجم، بل ومضاعفته ثلاث مرات، إذا بذلنا الجهود اللازمة، تستقبل كينيا نحو 9000 سائح من روسيا سنويا، ما يتيح فرصة لزيادة عدد الزيارات من روسيا إلى كينيا".وأوضح مودافادي أن روسيا متقدمة جدا في مجال الطاقة النووية، وإذا تحدثت عن كينيا فقط في هذه المرحلة، فإن هدفنا هو الحصول على نحو 10000 ميغاواط من الطاقة الإضافية خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة تقريبا".وأكد مودافادي أن كينيا وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "روساتوم" الروسية للبدء في مشاريع الطاقة النووية مستقبلا، وقال: "لكننا وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة "روساتوم"، الشركة الرائدة في مجال الهندسة النووية".وفي وقت سابق من يوم أمس الإثنين، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثاته مع موساليا مودافادي، رئيس الوزراء، وزير خارجية كينيا، أن الجانبان ناقشا توسيع المشاريع المشتركة في مجالي الطاقة النووية واستكشاف الفضاء.وقال لافروف خلال إحاطة صحفية، عقب المحادثات: "تحدثنا عن أهمية توسيع نطاق المشاريع العملية الثنائية، ومن بين المجالات الواعدة، أشرنا إلى الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والاتصالات، والزراعة، والاستكشاف الجيولوجي، والتعدين، والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استكشاف الفضاء".

كينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كينيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, حصري