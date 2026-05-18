لافروف يدعو الأمم المتحدة للرد على اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
دعا وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغيل موراتينوس، للرد على اضطهاد نظام كييف... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغيل موراتينوس، للرد على اضطهاد نظام كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نشرته على موقعها الإلكتروني: "تم توجيه نداء عاجل لرئيس تحالف الحضارات ندعوه فيه للاستجابة السريعة على الوضع المتعلق باضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا".
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، يوم الخميس، بأن رعاة كييف الغربيون يتجاهلون جرائم نظام زيلينسكي وتحوله إلى دكتاتورية كاملة الأركان.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "وفقًا للبيانات الرسمية وحدها، فقد تجاوز عدد القضايا الجنائية المفتوحة في أوكرانيا ضد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية 170 قضية، هل أثار أيٌّ من الممثلين الأوروبيين الحاضرين هنا هذه القضية ولو لمرة واحدة؟ الجواب واضح - جرائم نظام زيلينسكي وتحوّله إلى دكتاتورية كاملة الأركان... يرفض داعموه الغربيون الاعتراف بها".