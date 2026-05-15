https://sarabic.ae/20260515/لافروف-روسيا-تؤيد-توسيع-تمثيل-الدول-في-مجلس-الأمن-الدولي-1113458655.html
لافروف: روسيا تؤيد توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي
لافروف: روسيا تؤيد توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تؤيد بقوة توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي، وتدعم تطلعات البرازيل والهند للحصول على عضوية... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T19:40+0000
2026-05-15T19:40+0000
2026-05-15T19:40+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113458495_0:0:2823:1589_1920x0_80_0_0_0efc868032d452db2a79ed17719d3df8.jpg
وقال لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" : "نحن نؤيد بقوة توسيع تمثيل دول الأغلبية العالمية في مجلس الأمن الدولي، ونؤكد دعمنا لتطلعات البرازيل والهند للحصول على عضوية دائمة".وفي السياق ذاته، أوضح لافروف أن العمل المشترك لمجموعة "بريكس" لمكافحة التطرف والإرهاب يكتسب أهمية خاصة، لا سيما عندما تستخدمه عدة دول كوسيلة للضغط على الحكومات غير المرغوب فيها.وعُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، بمشاركة عربية موسّعة، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة.وهيمّنت أزمات الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على أجندة الاجتماع، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعدّ هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.لافروف يصل إلى الهند في زيارة رسميةلافروف: هدف بوتين ومودي بالتبادل التجاري البالغ 100 مليار دولار "سيتحقق"
https://sarabic.ae/20260515/لافروف-روسيا-تقترح-إنشاء-منصة-استثمارية-جديدة-لدول-بريكس-كأداة-واعدة-1113455199.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113458495_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_f7a62c19b560f66fdb4fd94ea7a39ef3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
لافروف: روسيا تؤيد توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تؤيد بقوة توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي، وتدعم تطلعات البرازيل والهند للحصول على عضوية دائمة.
وقال لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" : "نحن نؤيد بقوة توسيع تمثيل دول الأغلبية العالمية في مجلس الأمن الدولي، ونؤكد دعمنا لتطلعات البرازيل والهند للحصول على عضوية دائمة".
وأشار لافروف إلى أن هناك حاجة لإصلاح الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقال: "على نطاق أوسع، هناك حاجة لإصلاح الأمانة العامة (الأمم المتحدة)، بما في ذلك معايير تشكيلها. ينص الميثاق على معيار واحد فقط، وهو التمثيل الجغرافي العادل. وهو لا يُحترم".
وفي السياق ذاته، أوضح لافروف أن العمل المشترك لمجموعة "بريكس" لمكافحة التطرف والإرهاب يكتسب أهمية خاصة، لا سيما عندما تستخدمه عدة دول كوسيلة للضغط على الحكومات غير المرغوب فيها.
وقال: "بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للتهديدات التي تواجه الاستقرار الدولي، فإننا نولي اهتماماً خاصاً لتعزيز التعاون في إطار مجموعة بريكس لمكافحة الإرهاب والتطرف، والفساد، والاتجار بالمخدرات، وضمان الأمن في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويكتسب هذا العمل المشترك أهمية خاصة عندما تتخذ بعض الدول هذه القضايا ذريعةً لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية، بل وعسكرية أيضاً، على الحكومات غير المرغوب فيها".
وعُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، بمشاركة عربية موسّعة، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة.
وهيمّنت أزمات الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على أجندة الاجتماع، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعدّ هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.