لافروف: روسيا تؤيد توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/لافروف-روسيا-تؤيد-توسيع-تمثيل-الدول-في-مجلس-الأمن-الدولي-1113458655.html
لافروف: روسيا تؤيد توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي
لافروف: روسيا تؤيد توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تؤيد بقوة توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي، وتدعم تطلعات البرازيل والهند للحصول على عضوية... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T19:40+0000
2026-05-15T19:40+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113458495_0:0:2823:1589_1920x0_80_0_0_0efc868032d452db2a79ed17719d3df8.jpg
وقال لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" : "نحن نؤيد بقوة توسيع تمثيل دول الأغلبية العالمية في مجلس الأمن الدولي، ونؤكد دعمنا لتطلعات البرازيل والهند للحصول على عضوية دائمة".وفي السياق ذاته، أوضح لافروف أن العمل المشترك لمجموعة "بريكس" لمكافحة التطرف والإرهاب يكتسب أهمية خاصة، لا سيما عندما تستخدمه عدة دول كوسيلة للضغط على الحكومات غير المرغوب فيها.وعُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، بمشاركة عربية موسّعة، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة.وهيمّنت أزمات الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على أجندة الاجتماع، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعدّ هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.لافروف يصل إلى الهند في زيارة رسميةلافروف: هدف بوتين ومودي بالتبادل التجاري البالغ 100 مليار دولار "سيتحقق"
https://sarabic.ae/20260515/لافروف-روسيا-تقترح-إنشاء-منصة-استثمارية-جديدة-لدول-بريكس-كأداة-واعدة-1113455199.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113458495_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_f7a62c19b560f66fdb4fd94ea7a39ef3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة

لافروف: روسيا تؤيد توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي

19:40 GMT 15.05.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تؤيد بقوة توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي، وتدعم تطلعات البرازيل والهند للحصول على عضوية دائمة.
وقال لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" : "نحن نؤيد بقوة توسيع تمثيل دول الأغلبية العالمية في مجلس الأمن الدولي، ونؤكد دعمنا لتطلعات البرازيل والهند للحصول على عضوية دائمة".

وأشار لافروف إلى أن هناك حاجة لإصلاح الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقال: "على نطاق أوسع، هناك حاجة لإصلاح الأمانة العامة (الأمم المتحدة)، بما في ذلك معايير تشكيلها. ينص الميثاق على معيار واحد فقط، وهو التمثيل الجغرافي العادل. وهو لا يُحترم".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
لافروف: روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول "بريكس" كأداة واعدة
17:28 GMT
وفي السياق ذاته، أوضح لافروف أن العمل المشترك لمجموعة "بريكس" لمكافحة التطرف والإرهاب يكتسب أهمية خاصة، لا سيما عندما تستخدمه عدة دول كوسيلة للضغط على الحكومات غير المرغوب فيها.

وقال: "بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للتهديدات التي تواجه الاستقرار الدولي، فإننا نولي اهتماماً خاصاً لتعزيز التعاون في إطار مجموعة بريكس لمكافحة الإرهاب والتطرف، والفساد، والاتجار بالمخدرات، وضمان الأمن في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويكتسب هذا العمل المشترك أهمية خاصة عندما تتخذ بعض الدول هذه القضايا ذريعةً لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية، بل وعسكرية أيضاً، على الحكومات غير المرغوب فيها".

وعُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، بمشاركة عربية موسّعة، وذلك في إطار رئاسة الهند للمجموعة.
وهيمّنت أزمات الطاقة والشرق الأوسط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على أجندة الاجتماع، إلى جانب مناقشة التوترات العسكرية الأخيرة والمبادرات الاقتصادية، ويعدّ هذا الاجتماع الخطوة التحضيرية الأبرز لصياغة مواقف المجموعة المشتركة تمهيدًا لقمة قادة "بريكس" المرتقبة في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
لافروف يصل إلى الهند في زيارة رسمية
لافروف: هدف بوتين ومودي بالتبادل التجاري البالغ 100 مليار دولار "سيتحقق"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала