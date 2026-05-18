مقتل شخص في إطلاق نار داخل مركز إسلامي بسان دييغو... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت شرطة سان دييغو أن عناصرها استجابوا لبلاغ يفيد بوجود شخص مسلح داخل المركز الإسلامي في المدينة، الواقع في شارع إيكستروم. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "قوات أمنية مكثفة ووحدات التدخل السريع انتشرت في محيط المسجد، فيما جرى إجلاء عدد من الأطفال من المنطقة كإجراء احترازي".وأفادت وسائل الإعلام، بمقتل شخص واحد على الأقل في حادث إطلاق النار في مدينة سان دييغو الأمريكية، مشيرة إلى أن شرطة سان دييغو أعلنت أنها تمكنت من تحييد التهديد في موقع الحادث، مؤكدة السيطرة على الوضع بعد الاستجابة السريعة للبلاغ. وتواصل السلطات الأمريكية التحقيق في ملابسات الحادث، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بهوية الضحية أو دوافع إطلاق النار.
