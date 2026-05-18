ميركل تدعو السياسيين الأوروبيين إلى إجراء محادثات مع روسيا
سبوتنيك عربي
دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل اليوم الإثنين، السياسيين الأوروبيين الحاليين إلى إجراء محادثات مع روسيا.
2026-05-18T14:55+0000
وقالت ميركل في منتدى نظمته هيئة البث لشمال الراين وستفاليا الألمانية "دبليو دي آر" خلال حديثها عن محادثات مينسك: "كان بإمكاننا التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كوننا كنا نمتلك السلطة السياسية، ولأننا كنا رؤساء حكومات".وأردفت المستشارة الألمانية السابقة: "في رأيي، يجب على من هم في السلطة ويتحملون المسؤولية اليوم، أن يلعبوا دورًا حاسمًا بهذا الشأن".وامتنع المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس، عن التعليق على ترشيح شرودر كمفاوض محتمل بين روسيا والاتحاد الأوروبي. كما امتنع عن تسمية أي وسطاء آخرين، في الوقت نفسه، أعلن كورنيليوس أن دول الاتحاد الأوروبي الثلاث (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) مستعدة للانضمام إلى الولايات المتحدة في المفاوضات مع روسيا.
وأضافت أنها لم تكن لتفكر أبدًا في تكليف وسيط بالسفر إلى مينسك نيابةً عنها والتحدث مع الرئيس الروسي هناك.
وسبق أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض رده على أسئلة الصحفيين حول وسيط محتمل في المفاوضات الروسية الأوروبية، عن رأيه بأنه يفضل شخصياً المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، لكنه أشار إلى أن الأمر متروك للأوروبيين لاختيار زعيم يثقون به، ولم يسبق أن أدلى بتصريحات مسيئة بحق روسيا. وشدد بوتين على أن أوروبا، وليس روسيا، هي التي رفضت التفاوض.
