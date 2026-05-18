https://sarabic.ae/20260518/ميركل-تدعو-السياسيين-الأوروبيين-إلى-إجراء-محادثات-مع-روسيا-1113511555.html
ميركل تدعو السياسيين الأوروبيين إلى إجراء محادثات مع روسيا
ميركل تدعو السياسيين الأوروبيين إلى إجراء محادثات مع روسيا
سبوتنيك عربي
دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل اليوم الإثنين، السياسيين الأوروبيين الحاليين إلى إجراء محادثات مع روسيا. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
ميركل تدعو السياسيين الأوروبيين إلى إجراء محادثات مع روسيا

© AP Photo / Kenzo Tribouillardالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020
دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل اليوم الإثنين، السياسيين الأوروبيين الحاليين إلى إجراء محادثات مع روسيا.
وقالت ميركل في منتدى نظمته هيئة البث لشمال الراين وستفاليا الألمانية "دبليو دي آر" خلال حديثها عن محادثات مينسك: "كان بإمكاننا التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كوننا كنا نمتلك السلطة السياسية، ولأننا كنا رؤساء حكومات".
وأضافت أنها لم تكن لتفكر أبدًا في تكليف وسيط بالسفر إلى مينسك نيابةً عنها والتحدث مع الرئيس الروسي هناك.
وأردفت المستشارة الألمانية السابقة: "في رأيي، يجب على من هم في السلطة ويتحملون المسؤولية اليوم، أن يلعبوا دورًا حاسمًا بهذا الشأن".
الاتحاد الأوروبي يرفض مناقشة ترشيح كالاس كمفاوضة مع روسيا
13:42 GMT

وسبق أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض رده على أسئلة الصحفيين حول وسيط محتمل في المفاوضات الروسية الأوروبية، عن رأيه بأنه يفضل شخصياً المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، لكنه أشار إلى أن الأمر متروك للأوروبيين لاختيار زعيم يثقون به، ولم يسبق أن أدلى بتصريحات مسيئة بحق روسيا. وشدد بوتين على أن أوروبا، وليس روسيا، هي التي رفضت التفاوض.

وامتنع المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس، عن التعليق على ترشيح شرودر كمفاوض محتمل بين روسيا والاتحاد الأوروبي. كما امتنع عن تسمية أي وسطاء آخرين، في الوقت نفسه، أعلن كورنيليوس أن دول الاتحاد الأوروبي الثلاث (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) مستعدة للانضمام إلى الولايات المتحدة في المفاوضات مع روسيا.
