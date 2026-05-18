هبوط 3 أندية من الدوري المصري رسميا... وصراع ناري على المقعد الأخير
ودّعت ثلاثة أندية منافسات الدوري المصري لكرة القدم رسميا هذا الموسم، مع اقتراب ختام مباريات مجموعة البقاء، في جولات حاسمة شهدت تقلبات في جدول الترتيب. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
وتأكد هبوط الإسماعيلي إلى الدرجة الأدنى بعد احتلاله المركز الأخير في مجموعة البقاء، ليكون هذا ثاني هبوط في تاريخه، فيما لحق به فريق فاركو بعد تواجده في المراكز المتأخرة بجدول الترتيب.كما انضم حرس الحدود إلى قائمة الهابطين، رغم فوزه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين دون رد في الجولة الحادية عشرة، مستفيدًا في الوقت نفسه من نتائج المنافسين، وعلى رأسها فوز غزل المحلة على الاتحاد بهدف دون مقابل.وشهدت الجولة أيضا فوز طلائع الجيش على فاركو بهدف نظيف، وتعادل المقاولون العرب مع وادي دجلة بهدف لكل فريق، لتزداد سخونة المنافسة في قاع الجدول. وبات الصراع على البقاء محصورًا بين عدد من الأندية، أبرزها كهرباء الإسماعيلية والاتحاد والمقاولون العرب وغزل المحلة، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية الموسم.
