أكاديمي لـ"سبوتنيك": زيارة بوتين إلى الصين تأكيد على قوة العلاقات الاستراتيجية والعسكرية بين البلدين

2026-05-19T15:30+0000

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تأتي في عدة أطر، كما يقال. الإطار الأول، أو الاعتبار الأول، هو الشراكة الإستراتيجية بين كل من الصين وروسيا في عدة ملفات".وتابع إسماعيل: "تأتي هذه الزيارة لتدعيم العلاقات بين الجانبين الروسي والصيني، وكذلك الحال أيضًا مد أواصر العلاقات وتأكيد الروابط المشتركة بين البلدين".واستطرد: "الجانب الآخر، وهو الجانب المتعلق بالشراكة فيما بين الدولتين في عدة قضايا، لعل أبرزها طبعًا مسألة العلاقات العسكرية، والعلاقات الأمنية، والمصالح المشتركة في المجال الاقتصادي. أما المسار الثالث فهو مسار لا ينفصل. أعتقد أنه مسار خاص بتداعيات الزيارة الأمريكية إلى الصين".وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن وجود "بريكس"، الذي يجمع الصين وروسيا معًا، بجانب التحالفات سواء ما بين روسيا والصين وكوريا الشمالية، كما أن هناك ملفات مشتركة كثيرة بين روسيا والصين، وبالتالي أرى أن تلك الزيارة تأتي، من وجهة نظري، في إطار تدعيم وتعميق أواصر العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تدشين صفقات جديدة بين الدولتين، لعل أبرزها مسألة الطاقة، خاصة وأن روسيا هي عملاق الطاقة، وبالتالي تستطيع منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف.وأوضح إسماعيل أن القمة الروسية الصينية تبحث أيضًا عن تفاهمات فيما يرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي خلقتها الحرب الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، إضافة إلى البحث عن تفاهمات مستقبلية، سواء ما يرتبط بتداعيات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي، وبالطبع على كل من روسيا والصين، إضافة إلى البحث عن تفاهمات مشتركة بين البلدين حول المسألة الخاصة بمستقبل العلاقات في ظل هذه التوترات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط.أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو/أيار 2026.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيُعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تُعلق آمالًا كبيرة على زيارة بوتين الرسمية المرتقبة إلى الصين.

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

