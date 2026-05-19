بث مباشر... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين
أمساليوم
بث مباشر
أكاديمي لـ"سبوتنيك": زيارة بوتين إلى الصين تأكيد على قوة العلاقات الاستراتيجية والعسكرية بين البلدين
سبوتنيك عربي
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة: "إن زيارة الرئيس الروسي... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
15:30 GMT 19.05.2026
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة: "إن زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى الصين في هذا التوقيت تحمل العديد من الاعتبارات الهامة المتنوعة ما بين إستراتيجية وسياسية واقتصادية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين تأتي في عدة أطر، كما يقال. الإطار الأول، أو الاعتبار الأول، هو الشراكة الإستراتيجية بين كل من الصين وروسيا في عدة ملفات".
وتابع إسماعيل: "تأتي هذه الزيارة لتدعيم العلاقات بين الجانبين الروسي والصيني، وكذلك الحال أيضًا مد أواصر العلاقات وتأكيد الروابط المشتركة بين البلدين".
واستطرد: "الجانب الآخر، وهو الجانب المتعلق بالشراكة فيما بين الدولتين في عدة قضايا، لعل أبرزها طبعًا مسألة العلاقات العسكرية، والعلاقات الأمنية، والمصالح المشتركة في المجال الاقتصادي. أما المسار الثالث فهو مسار لا ينفصل. أعتقد أنه مسار خاص بتداعيات الزيارة الأمريكية إلى الصين".
وقال إسماعيل: "إن روسيا، بلا شك، متأكدة بأن علاقتها مع الصين أقوى من علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين، وأن علاقة واشنطن وبكين مجرد علاقات تقوم على أساس مصلحي أو على أساس براجماتي، لكن العلاقات ما بين روسيا والصين، أعتقد أنها تأخذ منحى مختلفًا؛ لأنها تعتمد على شراكة استراتيجية وأيديولوجيات متقاربة نوعًا ما".
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن وجود "بريكس"، الذي يجمع الصين وروسيا معًا، بجانب التحالفات سواء ما بين روسيا والصين وكوريا الشمالية، كما أن هناك ملفات مشتركة كثيرة بين روسيا والصين، وبالتالي أرى أن تلك الزيارة تأتي، من وجهة نظري، في إطار تدعيم وتعميق أواصر العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تدشين صفقات جديدة بين الدولتين، لعل أبرزها مسألة الطاقة، خاصة وأن روسيا هي عملاق الطاقة، وبالتالي تستطيع منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف.
وأوضح إسماعيل أن القمة الروسية الصينية تبحث أيضًا عن تفاهمات فيما يرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي خلقتها الحرب الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، إضافة إلى البحث عن تفاهمات مستقبلية، سواء ما يرتبط بتداعيات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي، وبالطبع على كل من روسيا والصين، إضافة إلى البحث عن تفاهمات مشتركة بين البلدين حول المسألة الخاصة بمستقبل العلاقات في ظل هذه التوترات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط.
أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو/أيار 2026.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيُعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تُعلق آمالًا كبيرة على زيارة بوتين الرسمية المرتقبة إلى الصين.
