شرطة ولاية كاليفورنيا: مقتل 5 أشخاص في هجوم على مركز إسلامي في مدينة سان دييغو
أعلنت شرطة مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص في حادثة إطلاق النار وقعت في مجمع المركز الإسلامي في حي "كليرمونت"، بينهم...
02:00 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 04:46 GMT 19.05.2026)
أعلنت شرطة مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص في حادثة إطلاق النار وقعت في مجمع المركز الإسلامي في حي "كليرمونت"، بينهم اثنان من المشتبه بهما.
ووفقًا لما أفادت به مصادر في الشرطة المحلية ومسؤولون أمنيون، فإن مراهقين اثنين فتحا النار بشكل عشوائي داخل المركز الإسلامي، ما أسفر عن مقتل 3 رجال في مكان الحادث
، قبل أن يُقدِم المهاجمان على الانتحار وإطلاق النار على نفسيهما فور تطويق الموقع من قِبل قوات الأمن.
وقال قائد الشرطة سكوت وال، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم قد يصنف "جريمة كراهية".
ويقع المركز الإسلامي المستهدف في أكبر مسجد بمقاطعة سان دييغو، وفق الموقع الإلكتروني للمركز.