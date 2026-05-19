بريطانيا تسمح باستيراد الديزل والكيروسين المنتجين من النفط الروسي في دول ثالثة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الثلاثاء، السماح باستيراد الديزل والكيروسين المنتجين من النفط الروسي في دول ثالثة. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
اقتصاد
روسيا
العالم
الأخبار
وجاء في ترخيص نشرته وزارة الخزانة البريطانية أن "القيود المفروضة بموجب العقوبات المفروضة على روسيا لا تنطبق على منتجات النفط المعالجة... الديزل، والكيروسين".
أظهرت بيانات إحصائية مستندة إلى أرقام "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد الأوروبي ضاعفت تقريباً مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي في آذار/ مارس، على أساس شهري، حيث تجاوزت قيمة الواردات 900 مليون دولار.
وبحسب الإحصائية، ففي شهر آذار/ مارس، استوردت دول الاتحاد الأوروبي من روسيا غازاً طبيعيا مسالاً روسياً بقيمة 933 مليون دولار، مقارنة بـ 508.3 مليون دولار في شباط/ فبراير، مسجلة بذلك زيادة قدرها 1.8 مرة خلال شهر واحد.
وكانت إسبانيا، هي أكبر مشترٍ للغاز المسال الروسي بين دول الاتحاد الأوروبي (بقيمة 358.9 مليون دولار)، تليها فرنسا (320.4 مليون دولار) ثم بلجيكا (253.8 مليون دولار). وبهذا المستوى، بلغت قيمة واردات الغاز المسال الروسي أعلى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2025.
وتأتي هذه الزيادة رغم استمرار العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الروسي، لكن الغاز المسال ظل مستثنىً من العقوبات الرئيسية، وسط سعي الدول الأوروبية لتعويض نقص الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة بعد أزمة أوكرانيا.