تطوير هوائي روسي عالي الدقة للتصوير المقطعي الكهروضوئي للأوعية الدموية

سبوتنيك عربي

يُمكّن هوائي الموجات فوق الصوتية الجديد، المصمم على غرار "الهوائي الأم"، الذي طُوّر في روسيا، من تصوير الأوعية الدموية "عبر الجلد" بدقة عالية وفي الوقت...

يستخدم هذا الجهاز، الذي ابتكره فيزيائيون من معهد غابونوف-غريكوف للفيزياء التطبيقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (نيجني نوفغورود) بالتعاون مع زملاء دوليين، التصوير المقطعي الكهروضوئي لتحويل صوت الأوعية الدموية إلى أفلام ثلاثية الأبعاد للدورة الدموية.وقد حظي هذا العمل بتقدير مؤسسة العلوم الروسية، التي دعمت المشروع، كواحد من أهم عشرة اكتشافات علمية لعام 2025، حسب ما ورد في مقال في "بوابة روسيا العلمية".كيف تُولَّد "موسيقى الأوعية الدموية"؟يعتمد المبدأ الأساسي لهذا النظام على التأثير الكهروضوئي الصوتي، حيث تُصدر نبضات الليزر "أصواتًا" في نطاق الموجات فوق الصوتية. تُسلَّط نبضات ليزر فائقة القصر، ذات معايير مضبوطة بدقة، على الأنسجة؛ فتقوم الجزيئات الماصة (مثل الهيموجلوبين في الدم) بتحويل جزء من الضوء إلى حرارة.يؤدي التسخين السريع إلى تمدد موضعي، مُولِّدًا موجات صوتية حرارية مرنة - موجات ضغط تنتقل عبر الأنسجة، لكن ترددها عالٍ جدًا بحيث لا تستطيع الأذن البشرية سماعها، حيث تستجيب كل مادة أو بنية بشكل مختلف للضوء، وبالتالي تُصدر "نغمة" صوتية مميزة خاصة بها.من خلال تسجيل هذه الإشارات ورسم خرائطها في الفضاء، يستطيع الباحثون تحديد مواقع الأوعية الدموية تحت الجلد وغيرها من التراكيب الداخلية دون الحاجة إلى إجراءات جراحية، كما يمكن لهذه الطريقة أن تُوفر معلومات وظيفية عن الدم، حيث يمتص الدم الشرياني (الغني بالأكسجين) والدم الوريدي (الفقير بالأكسجين) الضوء بشكل مختلف، وبالتالي تختلف استجاباتهما الصوتية.ما الذي يمكن أن يفعله الهوائي الكروي الجديد؟توضح المقالة أن تقنيات التصوير الحالية، مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي، لا تستطيع توفير التباين على المستوى الجزيئي والتفاصيل المكانية الدقيقة والدقة الزمنية العالية اللازمة لمراقبة كل من الأوعية الكبيرة والشعيرات الدموية المجهرية في آن واحد. صُمم الهوائي الجديد خصيصًا لسد هذه الفجوة.يستطيع الهوائي الجديد تصوير الأوعية الدموية التي يتراوح قطرها من حوالي 3 مم إلى 30 ميكرومترًا، أي ما يقارب حجم خلية دم حمراء واحدة، ويلتقط النظام صورًا ثلاثية الأبعاد بسرعة فائقة، ما يسمح بمراقبة تدفق الدم والمسام الدقيقة في الأنسجة الحيوية في الوقت الحقيقي.ويصف الباحثون هذه التقنية بأنها أداة قادرة على "الرؤية عبر الجلد" ومراقبة عمليات الدورة الدموية الديناميكية ذات الصلة بالتشخيص المبكر لأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض التنكسية العصبية، والأورام.الاسم الكامل للجهاز هو هوائي كروي متعدد العناصر واسع النطاق، مصنوع من مادة البوليمر الكهروإجهادي. تشمل أبرز ميزات تصميمه، كما ورد في مقال "ساينتفك روسيا"، ما يلي:تصف المقالة تجربتين رئيسيتين تُظهران قدرات الهوائي:يشير قائد المشروع، بافيل سوبوتشيف، إلى أن هذه التجارب تُعدّ بمثابة "نماذج" ليتمكن الأطباء من فهم إمكانيات هذه التقنية وتحديد مدى ملاءمتها لمهام تشخيصية محددة.التحديات التقنية واختيارات المواديتناول المقال بالتفصيل كيف تغلب الفريق على العديد من العقبات الهندسية لبناء الهوائي.استبدل الفريق عناصر السيراميك الكهروإجهادي التقليدية بغشاء بوليمر كهروإجهادي مرن، يتميز بحساسية أعلى ونطاق استقبال أوسع بكثير، ولكنه يتطلب عناية فائقة في التعامل.كما يجب تشكيل غشاء البوليمر الكهروإجهادي على هيئة نصف كروية دون شده أو تسخينه بشكل مفرط، لأن درجات الحرارة التي تتجاوز 70 درجة مئوية تقريبًا قد تؤدي إلى فقدان استقطابه وتدهور أدائه.ونظرًا لعدم إمكانية لحام هذا الغشاء مباشرةً، اضطر الباحثون إلى ابتكار طرق بديلة لإنشاء وصلات كهربائية موثوقة لجميع القنوات الـ 512، بما في ذلك مرحلة تضخيم مدمجة بالقرب من الغشاء.التطبيقات الطبية وغير الطبيةتُحدد المقالة عدة مجالات محددة يُمكن استخدام الهوائي فيها.في المجال الطبي، قد يُساعد النظام في:وبعيدًا عن مجال الرعاية الصحية، تم اختبار الهوائي في مجالات أخرى:خارطة طريق: من "موسيقى الأوعية الدموية" إلى المجاهر الطبية وتصوير الدماغيسلط المقال الضوء على توجهات البحث المستقبلية الجارية في المعهد.يتمثل أحد الأهداف في ابتكار مجهر طبي متعدد الوسائط قادر على تصوير الأوعية الدموية والنشاط العصبي في آنٍ واحد، وذلك من خلال رصد البروتينات الفلورية، مثل البروتين الفلوري الأخضر (GFP) أو متغيراته ذات الانزياح الأحمر، والتي تتوهج بوجود أيونات الكالسيوم - وهي سمة مميزة لإطلاق الإشارات العصبية.ومن خلال ربط المجسات البصرية الحساسة للكالسيوم بتقنية الكشف القائمة على الامتصاص في الهوائي، يأمل الباحثون في رصد نشاط الدماغ بتأخير زمني أقصر بكثير من الطرق الحالية القائمة على الديناميكا الدموية، والتي قد تستغرق حوالي 10 ثوانٍ لرصد التغيرات.كما يخطط الفريق لجعل هذه التقنية أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر عملية، ويدرسون استبدال الليزرات المعقدة عالية الطاقة بمكونات ليزرية ثنائية أبسط، ويبحثون عن طرق لخفض تكلفة النظام الصوتي الفرعي.يخلص المقال إلى أن هذا "الهوائي الأم" ليس مجرد نموذج أولي للمختبر، بل يتحول إلى منصة لأنظمة الصوت الضوئي من الجيل التالي، القادرة على مراقبة تدفق الدم في الوقت الحقيقي، وفي المستقبل، "الاستماع" إلى نشاط الدماغ من الخارج.

