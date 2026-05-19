https://sarabic.ae/20260519/تحولت-إلى-قضية-رأي-عامغضب-عارم-في-مصر-بعد-منع-رجال-يرتدون-الجلابية-من-دخول-السينما-1113539429.html
تحولت إلى قضية رأي عام...غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
تحولت إلى قضية رأي عام...غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
سبوتنيك عربي
أثارت واقعة منع ثلاثة رجال بسبب ملابسهم، من دخول عرض فيلم "أسد"، في إحدى دور السينما، حالة واسعة من الجدل، وبعد انتشار مقطع فيديو للرجال الثلاثة، وهم يرتدون... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T13:40+0000
2026-05-19T13:40+0000
2026-05-19T13:41+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/13/1113539203_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_67651e25085489ebb2ad5a168069479c.png
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
سبوتنيك عربي
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
واعتبروا أنه تمييز بين الجمهور، الذي من حقه أن يشاهد الأعمال الفنية دون عوائق من دور العرض.الغضب الأكبر عبّر عنه بطل الفيلم، محمد رمضان، ووجّه الاعتذار عما حدث في حق الرجال الثلاثة، مشيرًا إلى أن من حق أي شخص دخول السينما وأي مكان، وطالب وزيرة الثقافة بضرورة الاعتذار لهم ولكل الصعايدة.وذكرت، في حديثها لراديو سبوتنيك، أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة الرأي العام الكامل، لكنه يظل مؤشراً يستحق التوقف والتحليل. وأكدت أن الواقعة تمثل فرصة لمراجعة بعض المفاهيم، مشيرةً إلى أن "الجلباب يعد جزءًا أصيلا من الهوية المصرية".وأشار إلى أن الأعمال الفنية المصرية لا تتعمد الإساءة إلى أبناء الريف أو مرتدي الجلباب، إلا أن الثقافة الشعبية لا تزال تحمل رواسب تاريخية تعود إلى عصور الاستعمار والإقطاع، وهو ما انعكس على التصورات الاجتماعية تجاه الجلباب باعتباره أقل "وجاهة" من الملابس العصرية.وأوضح أن الزي الرسمي يقتصر على الوظائف والمهن التي تتطلب زيًا محددًا، بينما يظل "اللبس المهندم" مفهوما عاما يقوم على النظافة والوقار وملاءمة المظهر للمكان أو طبيعة العمل، دون فرض شكل بعينه على المواطنين.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/13/1113539203_107:0:1040:700_1920x0_80_0_0_ea70c4f4dee6ba42f7a199e8fee563a2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, аудио
تحولت إلى قضية رأي عام...غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
13:40 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 13:41 GMT 19.05.2026)
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
أثارت واقعة منع ثلاثة رجال بسبب ملابسهم، من دخول عرض فيلم "أسد"، في إحدى دور السينما، حالة واسعة من الجدل، وبعد انتشار مقطع فيديو للرجال الثلاثة، وهم يرتدون "الجلابية الصعيدية"، ويعبرون عن استيائهم من منعهم من دخول الفيلم بسبب ارتداء هذا الزي، أعرب صناع العمل وأبطاله وأيضا شريحة كبيرة من الجمهور عن استيائهم من هذا الفعل.
واعتبروا أنه تمييز بين الجمهور، الذي من حقه أن يشاهد الأعمال الفنية دون عوائق من دور العرض.
الغضب الأكبر عبّر عنه بطل الفيلم، محمد رمضان، ووجّه الاعتذار عما حدث في حق الرجال الثلاثة، مشيرًا إلى أن من حق أي شخص دخول السينما وأي مكان، وطالب وزيرة الثقافة
بضرورة الاعتذار لهم ولكل الصعايدة.
في هذا الشأن، قالت الناقدة السينمائية نورهان عماد الدين، إن واقعة منع بعض المواطنين من دخول دار عرض سينمائي بسبب ارتدائهم الجلباب، تفتح الباب أمام تساؤلات مجتمعية وثقافية عميقة تتعلق بالهوية المصرية وحدود التمييز الطبقي والاجتماعي.
وذكرت، في حديثها لراديو سبوتنيك
، أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة الرأي العام الكامل، لكنه يظل مؤشراً يستحق التوقف والتحليل. وأكدت أن الواقعة تمثل فرصة لمراجعة بعض المفاهيم، مشيرةً إلى أن "الجلباب يعد جزءًا أصيلا من الهوية المصرية".
في السياق نفسه، اعتبر الناقد الفني عصام زكريا، أن ما حدث أقرب إلى التمييز الطبقي منه إلى العنصرية، لكنه يظل شكلا من أشكال التمييز بين المواطنين.
وأشار إلى أن الأعمال الفنية المصرية لا تتعمد الإساءة إلى أبناء الريف أو مرتدي الجلباب، إلا أن الثقافة الشعبية لا تزال تحمل رواسب تاريخية تعود إلى عصور الاستعمار والإقطاع، وهو ما انعكس على التصورات الاجتماعية تجاه الجلباب باعتباره أقل "وجاهة" من الملابس العصرية.
من جهته، أكد أستاذ علم الاجتماع، الدكتور طه أبو حسين، أن الزي يرتبط في الأساس بالتوافق الاجتماعي والمهني، مشدداً على أن منع المواطنين من دخول بعض الأماكن العامة بسبب ارتدائهم الجلباب يمثل "نظرة مجتمعية خاطئة" وتمييزًا غير مقبول.
وأوضح أن الزي الرسمي يقتصر على الوظائف والمهن التي تتطلب زيًا محددًا، بينما يظل "اللبس المهندم" مفهوما عاما يقوم على النظافة والوقار وملاءمة المظهر للمكان أو طبيعة العمل، دون فرض شكل بعينه على المواطنين.