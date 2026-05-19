https://sarabic.ae/20260519/تحولت-إلى-قضية-رأي-عامغضب-عارم-في-مصر-بعد-منع-رجال-يرتدون-الجلابية-من-دخول-السينما-1113539429.html

تحولت إلى قضية رأي عام...غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما

تحولت إلى قضية رأي عام...غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما

سبوتنيك عربي

أثارت واقعة منع ثلاثة رجال بسبب ملابسهم، من دخول عرض فيلم "أسد"، في إحدى دور السينما، حالة واسعة من الجدل، وبعد انتشار مقطع فيديو للرجال الثلاثة، وهم يرتدون... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T13:40+0000

2026-05-19T13:40+0000

2026-05-19T13:41+0000

راديو

مساحة حرة

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/13/1113539203_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_67651e25085489ebb2ad5a168069479c.png

تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما سبوتنيك عربي تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما

واعتبروا أنه تمييز بين الجمهور، الذي من حقه أن يشاهد الأعمال الفنية دون عوائق من دور العرض.الغضب الأكبر عبّر عنه بطل الفيلم، محمد رمضان، ووجّه الاعتذار عما حدث في حق الرجال الثلاثة، مشيرًا إلى أن من حق أي شخص دخول السينما وأي مكان، وطالب وزيرة الثقافة بضرورة الاعتذار لهم ولكل الصعايدة.وذكرت، في حديثها لراديو سبوتنيك، أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة الرأي العام الكامل، لكنه يظل مؤشراً يستحق التوقف والتحليل. وأكدت أن الواقعة تمثل فرصة لمراجعة بعض المفاهيم، مشيرةً إلى أن "الجلباب يعد جزءًا أصيلا من الهوية المصرية".وأشار إلى أن الأعمال الفنية المصرية لا تتعمد الإساءة إلى أبناء الريف أو مرتدي الجلباب، إلا أن الثقافة الشعبية لا تزال تحمل رواسب تاريخية تعود إلى عصور الاستعمار والإقطاع، وهو ما انعكس على التصورات الاجتماعية تجاه الجلباب باعتباره أقل "وجاهة" من الملابس العصرية.وأوضح أن الزي الرسمي يقتصر على الوظائف والمهن التي تتطلب زيًا محددًا، بينما يظل "اللبس المهندم" مفهوما عاما يقوم على النظافة والوقار وملاءمة المظهر للمكان أو طبيعة العمل، دون فرض شكل بعينه على المواطنين.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, аудио