الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين
خبير اقتصادي: التقارب الروسي الصيني يعيد رسم موازين الاقتصاد العالمي
تناول الخبير في الاقتصاد والمخاطر المصرفية، الدكتور محمد فحيلي، من بيروت، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، مشيرا إلى أنها "تأتي تتويجا للعلاقة... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
ورأى فحيلي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ملفات الطاقة وإمدادات الغاز الروسي المسال ستكون من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الرئيسين الروسي والصيني، إلى جانب التبادل التجاري الاستثنائي بين البلدين".وأشار إلى أن "العالم يعود إلى حقبة الدول العظمى القادرة على التحكم بملف الطاقة، وأن الاتجاه العام هو نحو التسويات، وأن الحلول النهائية ستكون اقتصادية مهما ارتفع مستوى التوتر العسكري والسياسي، لأن القوة الحقيقية أصبحت في الاقتصاد والتحالفات الاقتصادية التي تؤسس لنظام عالمي جديد".وفي هذا السياق، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن "المعركة الأمنية والسياسية والاستخباراتية في مضيق هرمز تحولت إلى معركة اقتصادية، وأصبحت مؤشرا على الثقة والأمان، من خلال التساؤل حول الجهة القادرة على ضمان سلامة الملاحة عبر الممرات الدولية".وأكد فحيلي أن "ما حصل في مضيق هرمز يجب أن يشكل صدمة إيجابية لدول الخليج، تدفعها إلى إعادة النظر في مقاربة مكونات اقتصاداتها، واعتماد أنماط اقتصادية جديدة تقوم على الممرات البديلة، وتنويع العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون مع روسيا، والتركيز على مصادر إيرادات متنوعة، مثل المشتقات النفطية والسياحة والأنشطة الثقافية والمؤتمرات".
17:19 GMT 19.05.2026
حصري
تناول الخبير في الاقتصاد والمخاطر المصرفية، الدكتور محمد فحيلي، من بيروت، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، مشيرا إلى أنها "تأتي تتويجا للعلاقة المتنامية بين روسيا والصين، ونتيجة للتطور الكبير في حجم التبادل الاقتصادي بينهما".
ورأى فحيلي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ملفات الطاقة وإمدادات الغاز الروسي المسال ستكون من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الرئيسين الروسي والصيني، إلى جانب التبادل التجاري الاستثنائي بين البلدين".
وعن كيفية استفادة العالم اقتصاديا من التقارب الروسي- الصيني، أوضح أن "العالم بأسره بحاجة إلى الإنتاج الصيني منخفض الكلفة للحد من الضغوط التضخمية، وأن تخفيض كلفة هذا الإنتاج يرتبط بتأمين الطاقة عبر روسيا، إضافة إلى تحييد الملاحة البحرية والحد من المخاطر من خلال التوازنات الدولية".
وأشار إلى أن "العالم يعود إلى حقبة الدول العظمى القادرة على التحكم بملف الطاقة، وأن الاتجاه العام هو نحو التسويات، وأن الحلول النهائية ستكون اقتصادية مهما ارتفع مستوى التوتر العسكري والسياسي، لأن القوة الحقيقية أصبحت في الاقتصاد والتحالفات الاقتصادية التي تؤسس لنظام عالمي جديد".
وفي هذا السياق، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن "المعركة الأمنية والسياسية والاستخباراتية في مضيق هرمز تحولت إلى معركة اقتصادية، وأصبحت مؤشرا على الثقة والأمان، من خلال التساؤل حول الجهة القادرة على ضمان سلامة الملاحة عبر الممرات الدولية".

وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية خضعت لضغوط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للذهاب نحو الحرب، من دون الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها الاقتصادية على العالم، في ظل الضغوط التضخمية القائمة".

وأكد فحيلي أن "ما حصل في مضيق هرمز يجب أن يشكل صدمة إيجابية لدول الخليج، تدفعها إلى إعادة النظر في مقاربة مكونات اقتصاداتها، واعتماد أنماط اقتصادية جديدة تقوم على الممرات البديلة، وتنويع العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون مع روسيا، والتركيز على مصادر إيرادات متنوعة، مثل المشتقات النفطية والسياحة والأنشطة الثقافية والمؤتمرات".
