خبير: المختبرات البيولوجية الأمريكية ليست وليدة اليوم وقد يصدر عنها فيروسات وتطوير لبكتيريا فتاكة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260519/خبير-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-ليست-وليدة-اليوم-وقد-يصدر-عنها-فيروسات-وتطوير-لبكتيريا-فتاكة-1113529808.html
خبير: المختبرات البيولوجية الأمريكية ليست وليدة اليوم وقد يصدر عنها فيروسات وتطوير لبكتيريا فتاكة
خبير: المختبرات البيولوجية الأمريكية ليست وليدة اليوم وقد يصدر عنها فيروسات وتطوير لبكتيريا فتاكة
سبوتنيك عربي
علّق الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الدكتور قصي إبراهيم، على مدى خطورة المختبرات البيولوجية الأمريكية على الأمن العالمي والبشرية، لافتًا إلى أن "هذه... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T10:15+0000
2026-05-19T10:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مختبرات بيولوجية
فيروسات
باكتيريا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061580515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_2667656b4d5d712e4ba2cc3796801c47.jpg
وقال إبراهيم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الشفافية المعدومة عن هذه المختبرات تطرح أسئلة كثيرة منها حول إمكانية استخدامها كمواقع عسكرية لتطوير أبحاث أو فيروسات من شأنها أن تضرب البشرية بشكل عام"، وأضاف: "حذّرت روسيا، منذ سنوات، أن هذه الأفعال قد تؤدي إلى زعزعة الأمن العالمي، لأنها بالتأكيد ستتيح لباقي الدول إجراء اختبارات بعيدة عن المراقبة الدولية". وعن سبب تركز هذه المختبرات في دولة مثل أوكرانيا، قال إبراهيم: "إنها خطوة محسوبة طويلة الأمد وليست عادية، تمنح الولايات المتحدة موقعًا متقدمًا في المجال الحيوي الروسي، وحرية أكثر في التعامل أو قراءة الوضع البيولوجي البيئي لهذه المنطقة القريبة من روسيا، وهذا موضوع خطير جدًا، فهو يعني أن بإمكانهم قراءة الوضع الصحي للمواطن الروسي وتطوير الفيروسات، التي تنشط في هذه المنطقة أو حتى إمكانية تطوير بكتيريا فتاكة".وكشف إبراهيم أن "المشكلة التي تعانيها روسيا مع الغرب هو انعدام الثقة ومفهوم التوازن والأمن المتساوي، فهم يحاولون فرض أمنهم على حساب روسيا والصين وباقي الدول"، مشددًا على أن "المشكلة هي تآكل المنظومة العالمية حتى وصل الموضوع للمنظومة الصحية، وبالتالي غياب الرقابة الصحية العالمية عن هذه المنظومات هي من تجعل الموضوع أكثر خطورة والعالم يشك أكثر بعمل هذه المنظومات، التي تعمل ضمن شكل خارجي مدني ولكن تحت عمل عسكري بيولوجي".
https://sarabic.ae/20260516/ضابط-أمريكي-متقاعد-لـسبوتنيك-مختبرات-بيولوجية-في-أوكرانيا-تطور-قدرات-هجومية-سرا-1113463286.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061580515_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_cc1b7255ef23cbd362f4851299b309ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, مختبرات بيولوجية, فيروسات, باكتيريا, تقارير سبوتنيك, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, مختبرات بيولوجية, فيروسات, باكتيريا, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير: المختبرات البيولوجية الأمريكية ليست وليدة اليوم وقد يصدر عنها فيروسات وتطوير لبكتيريا فتاكة

10:15 GMT 19.05.2026
© Photo / MISISنماذج أولية من الخلايا الكهروضوئية من البيروفسكايت في مختبر جامعة ميسيس
نماذج أولية من الخلايا الكهروضوئية من البيروفسكايت في مختبر جامعة ميسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
© Photo / MISIS
تابعنا عبر
حصري
علّق الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الدكتور قصي إبراهيم، على مدى خطورة المختبرات البيولوجية الأمريكية على الأمن العالمي والبشرية، لافتًا إلى أن "هذه المختبرات ليست وليدة اليوم، فالولايات المتحدة ومعها الغرب اعتمدت سياسة جديدة وهي سياسة الحروب الهجينة، تارة عبر استهدافات غير مباشرة للدول، وتارة أخرى عبر الأسلحة البيولوجية وهي الأكثر خطورة".
وقال إبراهيم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الشفافية المعدومة عن هذه المختبرات تطرح أسئلة كثيرة منها حول إمكانية استخدامها كمواقع عسكرية لتطوير أبحاث أو فيروسات من شأنها أن تضرب البشرية بشكل عام"، وأضاف: "حذّرت روسيا، منذ سنوات، أن هذه الأفعال قد تؤدي إلى زعزعة الأمن العالمي، لأنها بالتأكيد ستتيح لباقي الدول إجراء اختبارات بعيدة عن المراقبة الدولية".

وعزا عدم إنشاء هذه المختبرات داخل الولايات المتحدة لأسباب عدة منها أن "الرقابة في الولايات المتحدة على الأجهزة الاستخبارية والمنظمات تكون أكثر حدة وصرامة، وعدم مبالاة الولايات المتحدة لباقي الشعوب في حال حدوث كارثة بيئية، حيث قد تتضرر باقي الشعوب وليس الشعب الأمريكي"، مضيفًا: "ما يزيد من التساؤلات حول هذه المختبرات هو موقعها بالقرب من روسيا أو الصين".

عامل مختبر يعمل على الإلكترونيات الدقيقة..أشباه الموصلات.. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
ضابط أمريكي متقاعد لـ"سبوتنيك": مختبرات بيولوجية في أوكرانيا تطور قدرات هجومية سرا
16 مايو, 05:12 GMT
وعن سبب تركز هذه المختبرات في دولة مثل أوكرانيا، قال إبراهيم: "إنها خطوة محسوبة طويلة الأمد وليست عادية، تمنح الولايات المتحدة موقعًا متقدمًا في المجال الحيوي الروسي، وحرية أكثر في التعامل أو قراءة الوضع البيولوجي البيئي لهذه المنطقة القريبة من روسيا، وهذا موضوع خطير جدًا، فهو يعني أن بإمكانهم قراءة الوضع الصحي للمواطن الروسي وتطوير الفيروسات، التي تنشط في هذه المنطقة أو حتى إمكانية تطوير بكتيريا فتاكة".

وأكد إبراهيم أن "هذه المختبرات ستزيد من الصراع الجيوسياسي، لأن هذه الأنظمة الغير شفافة ستأتي بخطوات من قبل روسيا ستكون خطوات علمية واستخباراتية وعسكرية، ما سيزيد من المشهد الإعلامي التصادمي أكثر تعقيدًا، إضافة إلى الإخفاق في التعاون الصحي، ما سيعرّض البشرية للخطر".

وكشف إبراهيم أن "المشكلة التي تعانيها روسيا مع الغرب هو انعدام الثقة ومفهوم التوازن والأمن المتساوي، فهم يحاولون فرض أمنهم على حساب روسيا والصين وباقي الدول"، مشددًا على أن "المشكلة هي تآكل المنظومة العالمية حتى وصل الموضوع للمنظومة الصحية، وبالتالي غياب الرقابة الصحية العالمية عن هذه المنظومات هي من تجعل الموضوع أكثر خطورة والعالم يشك أكثر بعمل هذه المنظومات، التي تعمل ضمن شكل خارجي مدني ولكن تحت عمل عسكري بيولوجي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала