خبير: المختبرات البيولوجية الأمريكية ليست وليدة اليوم وقد يصدر عنها فيروسات وتطوير لبكتيريا فتاكة

سبوتنيك عربي

علّق الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الدكتور قصي إبراهيم، على مدى خطورة المختبرات البيولوجية الأمريكية على الأمن العالمي والبشرية. 19.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال إبراهيم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الشفافية المعدومة عن هذه المختبرات تطرح أسئلة كثيرة منها حول إمكانية استخدامها كمواقع عسكرية لتطوير أبحاث أو فيروسات من شأنها أن تضرب البشرية بشكل عام"، وأضاف: "حذّرت روسيا، منذ سنوات، أن هذه الأفعال قد تؤدي إلى زعزعة الأمن العالمي، لأنها بالتأكيد ستتيح لباقي الدول إجراء اختبارات بعيدة عن المراقبة الدولية". وعن سبب تركز هذه المختبرات في دولة مثل أوكرانيا، قال إبراهيم: "إنها خطوة محسوبة طويلة الأمد وليست عادية، تمنح الولايات المتحدة موقعًا متقدمًا في المجال الحيوي الروسي، وحرية أكثر في التعامل أو قراءة الوضع البيولوجي البيئي لهذه المنطقة القريبة من روسيا، وهذا موضوع خطير جدًا، فهو يعني أن بإمكانهم قراءة الوضع الصحي للمواطن الروسي وتطوير الفيروسات، التي تنشط في هذه المنطقة أو حتى إمكانية تطوير بكتيريا فتاكة".وكشف إبراهيم أن "المشكلة التي تعانيها روسيا مع الغرب هو انعدام الثقة ومفهوم التوازن والأمن المتساوي، فهم يحاولون فرض أمنهم على حساب روسيا والصين وباقي الدول"، مشددًا على أن "المشكلة هي تآكل المنظومة العالمية حتى وصل الموضوع للمنظومة الصحية، وبالتالي غياب الرقابة الصحية العالمية عن هذه المنظومات هي من تجعل الموضوع أكثر خطورة والعالم يشك أكثر بعمل هذه المنظومات، التي تعمل ضمن شكل خارجي مدني ولكن تحت عمل عسكري بيولوجي".

